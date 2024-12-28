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В Архангельской области нашли тела двух детей в ванне - РИА Новости, 28.12.2024
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15:01 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/deti-1991872749.html
В Архангельской области нашли тела двух детей в ванне
В Архангельской области нашли тела двух детей в ванне - РИА Новости, 28.12.2024
В Архангельской области нашли тела двух детей в ванне
Тела брата и сестры, полуторагодовалого мальчика и трехлетней девочки, обнаружены в ванне квартиры в городе Котлас Архангельской области, семья состояла на... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:01:00+03:00
2024-12-28T15:01:00+03:00
происшествия
котлас
архангельская область
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МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Тела брата и сестры, полуторагодовалого мальчика и трехлетней девочки, обнаружены в ванне квартиры в городе Котлас Архангельской области, семья состояла на учете в органах профилактики, сообщили в региональной прокуратуре, которая проводит проверку. "По предварительной информации установлено, что 28 декабря в утреннее время в ванной комнате по месту своего жительства обнаружены тела трехлетней девочки и полуторагодовалого мальчика", - говорится в сообщении. Как уточнили в прокуратуре, дети воспитывались в полной семье, состоящей на учете "в органах и учреждениях системы профилактики". "По результатам проверки органами прокуратуры будет дана оценка эффективности работы субъектов профилактики с подучетной семьей, находящейся в социально опасном положении, и оказанию ей необходимой помощи", - отметили в прокуратуре.
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котлас
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происшествия, котлас, архангельская область
Происшествия, Котлас, Архангельская область
В Архангельской области нашли тела двух детей в ванне

В Котласе в ванне квартиры нашли тела малолетних брата и сестры

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Тела брата и сестры, полуторагодовалого мальчика и трехлетней девочки, обнаружены в ванне квартиры в городе Котлас Архангельской области, семья состояла на учете в органах профилактики, сообщили в региональной прокуратуре, которая проводит проверку.
«
"По предварительной информации установлено, что 28 декабря в утреннее время в ванной комнате по месту своего жительства обнаружены тела трехлетней девочки и полуторагодовалого мальчика", - говорится в сообщении.
Как уточнили в прокуратуре, дети воспитывались в полной семье, состоящей на учете "в органах и учреждениях системы профилактики".
"По результатам проверки органами прокуратуры будет дана оценка эффективности работы субъектов профилактики с подучетной семьей, находящейся в социально опасном положении, и оказанию ей необходимой помощи", - отметили в прокуратуре.
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ПроисшествияКотласАрхангельская область
 
 
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