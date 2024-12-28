https://ria.ru/20241228/deti-1991872749.html

В Архангельской области нашли тела двух детей в ванне

В Архангельской области нашли тела двух детей в ванне - РИА Новости, 28.12.2024

В Архангельской области нашли тела двух детей в ванне

Тела брата и сестры, полуторагодовалого мальчика и трехлетней девочки, обнаружены в ванне квартиры в городе Котлас Архангельской области, семья состояла на... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T15:01:00+03:00

2024-12-28T15:01:00+03:00

2024-12-28T15:01:00+03:00

происшествия

котлас

архангельская область

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МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Тела брата и сестры, полуторагодовалого мальчика и трехлетней девочки, обнаружены в ванне квартиры в городе Котлас Архангельской области, семья состояла на учете в органах профилактики, сообщили в региональной прокуратуре, которая проводит проверку. "По предварительной информации установлено, что 28 декабря в утреннее время в ванной комнате по месту своего жительства обнаружены тела трехлетней девочки и полуторагодовалого мальчика", - говорится в сообщении. Как уточнили в прокуратуре, дети воспитывались в полной семье, состоящей на учете "в органах и учреждениях системы профилактики". "По результатам проверки органами прокуратуры будет дана оценка эффективности работы субъектов профилактики с подучетной семьей, находящейся в социально опасном положении, и оказанию ей необходимой помощи", - отметили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230405/devochka-1863188930.html

котлас

архангельская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, котлас, архангельская область