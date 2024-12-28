https://ria.ru/20241228/blokirovka-1991910513.html
В Совфеде прокомментировали блокировку Telegram-канала РИА Новости
В Совфеде прокомментировали блокировку Telegram-канала РИА Новости - РИА Новости, 28.12.2024
В Совфеде прокомментировали блокировку Telegram-канала РИА Новости
Блокировка в Европе доступа к российским медиаресурсам свидетельствует о недемократичности тех, кто только на словах, но не на деле ратует за свободу слова,... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T18:22:00+03:00
2024-12-28T18:22:00+03:00
2024-12-28T18:22:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Блокировка в Европе доступа к российским медиаресурсам свидетельствует о недемократичности тех, кто только на словах, но не на деле ратует за свободу слова, мнений и СМИ, заявила РИА Новости сенатор Наталия Косихина. В европейских странах начали блокировать Telegram-канал РИА Новости — он недоступен в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Чехии и Италии, передают корреспонденты агентства. "С негодованием узнала о том, что в европейских странах начали блокировать Telegram-канал РИА Новости - информационного агентства, которое популярно и в России, и за рубежом", - сказала политик. По ее словам, именно благодаря профессиональным, честным и беспристрастным репортажам корреспондентов РИА Новости жители Европы и россияне, живущие в европейских странах, могут узнавать настоящую, правдивую информацию о событиях в России, о ходе специальной военной операции и многие другие новости. "Одним из главных принципов демократии является возможность донесения разных точек зрения, в том числе в публичном медиапространстве. Нарушение этих основополагающих норм свидетельствует о недемократичности тех, кто только на словах, но не на деле ратует за свободу слова, мнений и СМИ", - подчеркнула она. Косихина высказалась в поддержку зарубежных корреспондентов РИА Новости и пожелала им "несмотря ни на что продолжать профессионально и объективно доносить настоящую правду до европейских читателей".
https://ria.ru/20240926/moldaviya-1974755800.html
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в мире, европа, россия, польша
В мире, Европа, Россия, Польша
В Совфеде прокомментировали блокировку Telegram-канала РИА Новости
Сенатор Косихина назвала блокировку Telegram-канала РИА Новости недемократичной