https://ria.ru/20241228/bespilotniki-1991880439.html

В бундестаге призвали закупить сто тысяч беспилотников

В бундестаге призвали закупить сто тысяч беспилотников - РИА Новости, 28.12.2024

В бундестаге призвали закупить сто тысяч беспилотников

Депутат бундестага от Христианско-социального союза (ХСС), эксперт в области оборонной политики Флориан Хан призвал немедленно закупить 100 тысяч беспилотников... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T15:46:00+03:00

2024-12-28T15:46:00+03:00

2024-12-28T15:49:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Депутат бундестага от Христианско-социального союза (ХСС), эксперт в области оборонной политики Флориан Хан призвал немедленно закупить 100 тысяч беспилотников для бундесвера для сокращения огромного отставания ФРГ в этой области, передает немецкий телеканал NTV. "Бундесвер отстает от современных разработок в области беспилотников на несколько световых лет… Мы должны немедленно закупить 100 тысяч беспилотников для бундесвера", - заявил политик. На данный момент ФРГ, по словам Хана, обладает только разведывательными дронами. Первые пять вооруженных беспилотников планируется принять на вооружение не ранее 2026 года. При этом современные конфликты невозможно представить без использования этого типа вооружений. Применение дронов в сочетании с искусственным интеллектом в отличие от дорогостоящих высокотехнологичных систем вооружений "полностью меняет правила игры", отметил депутат. В отсутствии прогресса в области закупок беспилотников Хан обвинил Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), лидером которой является канцлер Олаф Шольц. "Ни один из планов закупок, спешно представленных парламенту непосредственно перед Рождеством, не затрагивает тему беспилотников. Это можно расценивать почти как умысел", - оценил политик действия СДПГ. В случае прихода к власти блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) после выборов в феврале, они, по словам депутата, намерены создать центр компетенции в области беспилотников, усилить защиту от дронов и ускорить закупку этого типа вооружений. Ранее немецкая компания Helsing начала массовое производство управляемых при помощи искусственного интеллекта (ИИ) боевых беспилотников, которые планируется поставлять Украине.

https://ria.ru/20241025/rakety-1980136976.html

https://ria.ru/20241205/drony-1987376126.html

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в мире, технологии, германия, украина, олаф шольц, хдс/хсс, бундесвер германии