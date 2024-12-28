https://ria.ru/20241228/aktau-1991889364.html

Для расследования причин крушения самолета в Актау назначены экспертизы

Для расследования причин крушения самолета в Актау назначены экспертизы - РИА Новости, 28.12.2024

Для расследования причин крушения самолета в Актау назначены экспертизы

Для расследования причин катастрофы самолета в Актау назначены баллистическая и взрывотехническая экспертизы, сообщил в субботу вице-премьер Казахстана Канат... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T16:50:00+03:00

2024-12-28T16:50:00+03:00

2024-12-28T16:51:00+03:00

актау

казахстан

в мире

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

грозный

канат бозумбаев

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АСТАНА, 28 дек - РИА Новости. Для расследования причин катастрофы самолета в Актау назначены баллистическая и взрывотехническая экспертизы, сообщил в субботу вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев местному изданию Tengri news."Эксперты приходят к выводу, что самолет получил повреждения за пределами воздушного пространства Казахстана. Назначили комплексную трасологическую, баллистическую и взрывотехническую экспертизу - когда был взрыв, от чего был взрыв. Экспертиза должна нам дать четкие ответы. По итогам мы будем информировать общественность: и казахстанскую, и мировую", - сказал Бозумбаев, возглавивший правительственную комиссии по расследованию причин авиакатастрофы в Актау.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.Ранее в пятницу глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.

https://ria.ru/20241228/aktau-1991879920.html

https://ria.ru/20241228/aviakatastrofa-1991833988.html

актау

казахстан

грозный

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актау, казахстан, в мире, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), грозный, канат бозумбаев