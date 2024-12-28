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Токаев призвал тщательно проверить авиационную безопасность в Казахстане - РИА Новости, 28.12.2024
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11:09 28.12.2024 (обновлено: 11:16 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/aktau-1991808266.html
Токаев призвал тщательно проверить авиационную безопасность в Казахстане
Токаев призвал тщательно проверить авиационную безопасность в Казахстане - РИА Новости, 28.12.2024
Токаев призвал тщательно проверить авиационную безопасность в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности в республике после авиакатастрофы близ... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:09:00+03:00
2024-12-28T11:16:00+03:00
казахстан
актау
в мире
баку
касым-жомарт токаев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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АСТАНА, 28 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности в республике после авиакатастрофы близ Актау, сообщает в субботу пресс-служба казахстанского лидера."Президент отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков. Кроме того, он заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране", - говорится в сообщении.Сообщается, что глава республики поручил правительственной комиссии обеспечить оказание всей необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим иностранным гражданам, а также уделить особое внимание родственникам погибших граждан Казахстана, а также обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
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казахстан, актау, в мире, баку, касым-жомарт токаев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
Казахстан, Актау, В мире, Баку, Касым-Жомарт Токаев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
Токаев призвал тщательно проверить авиационную безопасность в Казахстане

Токаев призвал проверить авиабезопасность Казахстана после крушения в Актау

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 28 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности в республике после авиакатастрофы близ Актау, сообщает в субботу пресс-служба казахстанского лидера.
"Президент отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков. Кроме того, он заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране", - говорится в сообщении.
Сообщается, что глава республики поручил правительственной комиссии обеспечить оказание всей необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим иностранным гражданам, а также уделить особое внимание родственникам погибших граждан Казахстана, а также обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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КазахстанАктауВ миреБакуКасым-Жомарт ТокаевФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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