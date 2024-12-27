https://ria.ru/20241227/zemletryasenie-1991769956.html

На побережье Филиппин произошло землетрясение

На побережье Филиппин произошло землетрясение - РИА Новости, 27.12.2024

На побережье Филиппин произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около побережья Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T22:07:00+03:00

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2024-12-27T22:07:00+03:00

в мире

филиппины

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около побережья Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 112 километрах на северо-востоке от филиппинского города Бутуа с населением около 309 тысяч человек, расположенном на северо-востоке острова Минданао, после 2.43 по местному времени (после 21.43 по мск). Очаг залегал на глубине 41километр. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20241218/vanuatu-1989817341.html

филиппины

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в мире, филиппины, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)