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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 27.12.2024
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01:42 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/zemletryasenie-1991573682.html
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 27.12.2024
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов японских островов Идзу в Тихом океане, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T01:42:00+03:00
2024-12-27T01:42:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов японских островов Идзу в Тихом океане, сообщает геологическая служба США (USGS). Подземные толчки зафиксированы в 21.02 по времени UTC (00.02 пятницы мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.
https://ria.ru/20241218/vanuatu-1989817341.html
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в мире, тихий океан, япония
В мире, Тихий океан, Япония
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

У берегов японских островов Идзу произошло землетрясение магнитудой 5,7

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов японских островов Идзу в Тихом океане, сообщает геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 21.02 по времени UTC (00.02 пятницы мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.
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