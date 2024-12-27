https://ria.ru/20241227/zemletryasenie-1991573682.html

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 27.12.2024

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов японских островов Идзу в Тихом океане, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T01:42:00+03:00

2024-12-27T01:42:00+03:00

2024-12-27T01:42:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов японских островов Идзу в Тихом океане, сообщает геологическая служба США (USGS). Подземные толчки зафиксированы в 21.02 по времени UTC (00.02 пятницы мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.

https://ria.ru/20241218/vanuatu-1989817341.html

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Дарья Буймова

в мире, тихий океан, япония