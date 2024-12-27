https://ria.ru/20241227/zelenskiy-1991580172.html

Гагин рассказал, что Зеленского после СВО ждет суд

Гагин рассказал, что Зеленского после СВО ждет суд - РИА Новости, 27.12.2024

Гагин рассказал, что Зеленского после СВО ждет суд

После СВО Владимира Зеленского, который воровал вместе с Западом деньги, направленные на помощь Украине, ждёт суд, однако до него Зеленский может не дожить,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T04:35:00+03:00

2024-12-27T04:35:00+03:00

2024-12-27T04:35:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. После СВО Владимира Зеленского, который воровал вместе с Западом деньги, направленные на помощь Украине, ждёт суд, однако до него Зеленский может не дожить, такое мнение озвучил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Когда заканчивается война, приходит прокуратура… Участь Зеленского не завидна. Скорее всего, расхищение этих средств было совместным с руководством этих (западных – ред.) стран. Я не думаю, что этот человек доживет до суда в такой ситуации, в этих условиях", - сказал Гагин. По его словам, Зеленского должны судить за хищение денег, предоставленных западными странами Украине. "К Зеленскому и к его кабинету придет прокуратура. И не только Украины, к нему придут прокуроры тех стран, гуманитарную, финансовую и военную помощь которых он расхищал вместе со своим кабинетом", - подчеркнул Гагин.

https://ria.ru/20241226/vybory-1991560485.html

https://ria.ru/20241226/zelenskiy-1991529541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, ян гагин