https://ria.ru/20241227/zelenskiy-1991580172.html
Гагин рассказал, что Зеленского после СВО ждет суд
Гагин рассказал, что Зеленского после СВО ждет суд - РИА Новости, 27.12.2024
Гагин рассказал, что Зеленского после СВО ждет суд
После СВО Владимира Зеленского, который воровал вместе с Западом деньги, направленные на помощь Украине, ждёт суд, однако до него Зеленский может не дожить,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T04:35:00+03:00
2024-12-27T04:35:00+03:00
2024-12-27T04:35:00+03:00
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ян гагин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. После СВО Владимира Зеленского, который воровал вместе с Западом деньги, направленные на помощь Украине, ждёт суд, однако до него Зеленский может не дожить, такое мнение озвучил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Когда заканчивается война, приходит прокуратура… Участь Зеленского не завидна. Скорее всего, расхищение этих средств было совместным с руководством этих (западных – ред.) стран. Я не думаю, что этот человек доживет до суда в такой ситуации, в этих условиях", - сказал Гагин. По его словам, Зеленского должны судить за хищение денег, предоставленных западными странами Украине. "К Зеленскому и к его кабинету придет прокуратура. И не только Украины, к нему придут прокуроры тех стран, гуманитарную, финансовую и военную помощь которых он расхищал вместе со своим кабинетом", - подчеркнул Гагин.
https://ria.ru/20241226/vybory-1991560485.html
https://ria.ru/20241226/zelenskiy-1991529541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, ян гагин
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ян Гагин
Гагин рассказал, что Зеленского после СВО ждет суд
Гагин: Зеленского после СВО ждет суд, но до него он может не дожить