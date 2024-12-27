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Йемен готов на скорый ответ Израилю на бомбардировки
Йемен готов на скорый ответ Израилю на бомбардировки - РИА Новости, 27.12.2024
Йемен готов на скорый ответ Израилю на бомбардировки
Йеменские вооруженные силы готовы на скорый ответ Израилю на бомбардировки Йемена и не оставят его действия без последствий, говорится в заявлении политбюро... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T01:23:00+03:00
2024-12-27T01:23:00+03:00
2024-12-27T10:54:00+03:00
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ДОХА, 27 дек - РИА Новости. Йеменские вооруженные силы готовы на скорый ответ Израилю на бомбардировки Йемена и не оставят его действия без последствий, говорится в заявлении политбюро правящего на части территории Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), размещенного в Telegram-канале телеканала "Аль-Масира". В четверг вечером израильские истребители нанесли удары по столице Йемена Сане и западной провинции Ходейда, в том числе по международному аэропорту Саны в момент подготовки к отлёту на самолёте ООН главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса. В результате бомбардировок погибли четыре человека, в том числе член экипажа этого воздушного судна. "Подтверждаем готовность вооруженных сил Йемена быстро отреагировать на агрессию и соразмерно отреагировать на эскалацию, не делая расчетов и не сдавая назад", - говорится в сообщении руководства хуситов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, сана, израиль, тедрос адханом гебрейесус, ансар алла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Сана, Израиль, Тедрос Адханом Гебрейесус, Ансар Алла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Йемен готов на скорый ответ Израилю на бомбардировки
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