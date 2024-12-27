https://ria.ru/20241227/yemen-1991572531.html

Йемен готов на скорый ответ Израилю на бомбардировки

Йемен готов на скорый ответ Израилю на бомбардировки - РИА Новости, 27.12.2024

Йемен готов на скорый ответ Израилю на бомбардировки

Йеменские вооруженные силы готовы на скорый ответ Израилю на бомбардировки Йемена и не оставят его действия без последствий, говорится в заявлении политбюро... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T01:23:00+03:00

2024-12-27T01:23:00+03:00

2024-12-27T10:54:00+03:00

в мире

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израиль

тедрос адханом гебрейесус

ансар алла

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 27 дек - РИА Новости. Йеменские вооруженные силы готовы на скорый ответ Израилю на бомбардировки Йемена и не оставят его действия без последствий, говорится в заявлении политбюро правящего на части территории Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), размещенного в Telegram-канале телеканала "Аль-Масира". В четверг вечером израильские истребители нанесли удары по столице Йемена Сане и западной провинции Ходейда, в том числе по международному аэропорту Саны в момент подготовки к отлёту на самолёте ООН главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса. В результате бомбардировок погибли четыре человека, в том числе член экипажа этого воздушного судна. "Подтверждаем готовность вооруженных сил Йемена быстро отреагировать на агрессию и соразмерно отреагировать на эскалацию, не делая расчетов и не сдавая назад", - говорится в сообщении руководства хуситов.

https://ria.ru/20241227/sana-1991572187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, сана, израиль, тедрос адханом гебрейесус, ансар алла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024