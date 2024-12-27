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Йемен готов на скорый ответ Израилю на бомбардировки - РИА Новости, 27.12.2024
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01:23 27.12.2024 (обновлено: 10:54 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/yemen-1991572531.html
Йемен готов на скорый ответ Израилю на бомбардировки
Йемен готов на скорый ответ Израилю на бомбардировки - РИА Новости, 27.12.2024
Йемен готов на скорый ответ Израилю на бомбардировки
Йеменские вооруженные силы готовы на скорый ответ Израилю на бомбардировки Йемена и не оставят его действия без последствий, говорится в заявлении политбюро... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T01:23:00+03:00
2024-12-27T10:54:00+03:00
в мире
йемен
сана
израиль
тедрос адханом гебрейесус
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ДОХА, 27 дек - РИА Новости. Йеменские вооруженные силы готовы на скорый ответ Израилю на бомбардировки Йемена и не оставят его действия без последствий, говорится в заявлении политбюро правящего на части территории Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), размещенного в Telegram-канале телеканала "Аль-Масира". В четверг вечером израильские истребители нанесли удары по столице Йемена Сане и западной провинции Ходейда, в том числе по международному аэропорту Саны в момент подготовки к отлёту на самолёте ООН главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса. В результате бомбардировок погибли четыре человека, в том числе член экипажа этого воздушного судна. "Подтверждаем готовность вооруженных сил Йемена быстро отреагировать на агрессию и соразмерно отреагировать на эскалацию, не делая расчетов и не сдавая назад", - говорится в сообщении руководства хуситов.
https://ria.ru/20241227/sana-1991572187.html
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в мире, йемен, сана, израиль, тедрос адханом гебрейесус, ансар алла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Сана, Израиль, Тедрос Адханом Гебрейесус, Ансар Алла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Йемен готов на скорый ответ Израилю на бомбардировки

Йеменские хуситы заявили о готовности ответить на удары Израиля

© Кадр видео из соцсетейДым в аэропорту Саны после израильского удара
Дым в аэропорту Саны после израильского удара - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Дым в аэропорту Саны после израильского удара
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ДОХА, 27 дек - РИА Новости. Йеменские вооруженные силы готовы на скорый ответ Израилю на бомбардировки Йемена и не оставят его действия без последствий, говорится в заявлении политбюро правящего на части территории Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), размещенного в Telegram-канале телеканала "Аль-Масира".
В четверг вечером израильские истребители нанесли удары по столице Йемена Сане и западной провинции Ходейда, в том числе по международному аэропорту Саны в момент подготовки к отлёту на самолёте ООН главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса. В результате бомбардировок погибли четыре человека, в том числе член экипажа этого воздушного судна.
"Подтверждаем готовность вооруженных сил Йемена быстро отреагировать на агрессию и соразмерно отреагировать на эскалацию, не делая расчетов и не сдавая назад", - говорится в сообщении руководства хуситов.
Дым в Сане после израильского удара - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Число погибших при ударах Израиля по Сане возросло до шести
01:13
 
В миреЙеменСанаИзраильТедрос Адханом ГебрейесусАнсар АллаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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