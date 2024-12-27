https://ria.ru/20241227/vsu-1991656507.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 27.12.2024

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск за недель взяли под контроль населенные пункты Гигант и Островского в ДНР, ВСУ потеряли более 1970 военнослужащих,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:05:00+03:00

2024-12-27T13:05:00+03:00

2024-12-27T13:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

великобритания

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за недель взяли под контроль населенные пункты Гигант и Островского в ДНР, ВСУ потеряли более 1970 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск взяты под контроль населенные пункты Гигант и Островского в ДНР, нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух штурмовых, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1970 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе Spartan производства Великобритании и М113 производства США, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них семь американского производства, а также восемь складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20241227/donbass-1991462709.html

донецкая народная республика

сша

великобритания

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донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания