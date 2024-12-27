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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 27.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:05 27.12.2024 (обновлено: 13:11 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/vsu-1991656507.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 27.12.2024
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск за недель взяли под контроль населенные пункты Гигант и Островского в ДНР, ВСУ потеряли более 1970 военнослужащих,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:05:00+03:00
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специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за недель взяли под контроль населенные пункты Гигант и Островского в ДНР, ВСУ потеряли более 1970 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск взяты под контроль населенные пункты Гигант и Островского в ДНР, нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух штурмовых, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1970 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе Spartan производства Великобритании и М113 производства США, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них семь американского производства, а также восемь складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20241227/donbass-1991462709.html
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донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Великобритания
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли более 1970 военных в зоне действий группировки "Юг"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за недель взяли под контроль населенные пункты Гигант и Островского в ДНР, ВСУ потеряли более 1970 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск взяты под контроль населенные пункты Гигант и Островского в ДНР, нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух штурмовых, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны.
"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1970 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе Spartan производства Великобритании и М113 производства США, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них семь американского производства, а также восемь складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Великобритания
 
 
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