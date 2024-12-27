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Астраханские волонтеры доставили в зону СВО 2,5 тонны гумпомощи
Астраханские волонтеры доставили в зону СВО 2,5 тонны гумпомощи - РИА Новости, 27.12.2024
Астраханские волонтеры доставили в зону СВО 2,5 тонны гумпомощи
Астраханские волонтёры отвезли военным в зону проведения спецоперации 2,5 тонны гуманитарного груза, включая квадрокоптеры, тепловизоры и тёплую одежду,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:48:00+03:00
2024-12-27T14:48:00+03:00
2024-12-27T14:49:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек - РИА Новости. Астраханские волонтёры отвезли военным в зону проведения спецоперации 2,5 тонны гуманитарного груза, включая квадрокоптеры, тепловизоры и тёплую одежду, сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области в своем Telegram-канале. "Астраханские волонтёры отвезли бойцам СВО 2,5 тонны гуманитарного груза", - говорится в сообщении. Уточняется, что очередную поездку с гуманитарной помощью для военнослужащих совершил благотворительный фонд "ДОБРО 30". В зону спецоперации были доставлены квадрокоптеры, тепловизоры, стройматериалы, инструменты, тёплая одежда. По словам руководителя фонда Иляны Шашиной, в настоящее время поддержка земляков как никогда важна для защитников Отечества. "Наше тепло греет их сердца и поднимает их боевой дух", – отметила Шашина. Новогодний сбор прошел 21 декабря, на него откликнулись благотворители со всей Астраханской области. Кроме того, на сборе работал Дед Мороз, который вручал подарки детям участников спецоперации со словами: "Это папа передал".
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общество, астраханская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Астраханская область, Россия
Астраханские волонтеры доставили в зону СВО 2,5 тонны гумпомощи
Астраханские волонтёры доставили бойцам СВО 2,5 тонны гуманитарного груза