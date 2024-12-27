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NYT: Запад считает, что Украина слишком сильно полагалась на его помощь - РИА Новости, 27.12.2024
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15:02 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/ukraina-1991689388.html
NYT: Запад считает, что Украина слишком сильно полагалась на его помощь
NYT: Запад считает, что Украина слишком сильно полагалась на его помощь - РИА Новости, 27.12.2024
NYT: Запад считает, что Украина слишком сильно полагалась на его помощь
Запад считает, что Украина слишком сильно полагалась на помощь западных стран и не сделала достаточно для укрепления её военных усилий, пишет газета New York... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:02:00+03:00
2024-12-27T15:02:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Запад считает, что Украина слишком сильно полагалась на помощь западных стран и не сделала достаточно для укрепления её военных усилий, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников. "Украина слишком сильно полагалась на помощь Запада и не сделала достаточно для укрепления своих собственных военных усилий, особенно в плане мобилизации достаточного количества войск", - говорится в публикации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, украина, европа, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, НАТО
NYT: Запад считает, что Украина слишком сильно полагалась на его помощь

NYT: Запад считает, что Киев сделал мало для укрепления своих военных усилий

© РИА Новости / Павел ЛисицынУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Украинский военнопленный. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Запад считает, что Украина слишком сильно полагалась на помощь западных стран и не сделала достаточно для укрепления её военных усилий, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников.
"Украина слишком сильно полагалась на помощь Запада и не сделала достаточно для укрепления своих собственных военных усилий, особенно в плане мобилизации достаточного количества войск", - говорится в публикации.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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