https://ria.ru/20241227/ubiystvo-1991739945.html

В Липецке мужчину, ударившего ножом подростка, будут судить за убийство

В Липецке мужчину, ударившего ножом подростка, будут судить за убийство - РИА Новости, 27.12.2024

В Липецке мужчину, ударившего ножом подростка, будут судить за убийство

Прокуратура Липецкой области утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве подростка и передала его в суд, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:52:00+03:00

2024-12-27T17:52:00+03:00

2024-12-27T17:52:00+03:00

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ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Прокуратура Липецкой области утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве подростка и передала его в суд, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в ведомстве. В октябре 41-летний липчанин ударил ножом 15-летнего подростка в грудную клетку. Прохожие отнесли парня в ближайшую аптеку, где он скончался до приезда скорой помощи. По данным прокуратуры, нож повредил сердце. "Заместитель прокурора Липецкой области Василий Ткаченко утвердил обвинительное заключение по резонансному уголовному делу о жестоком убийстве подростка в Правобережном районе Липецка… Уголовное дело, расследованное следственным комитетом, направлено в суд. Убийце ребенка грозит наказание по п. "и" ч. 2 ст.105 УК РФ до 20 лет лишения свободы", — сообщили в Telegram-канале прокуратуры Липецкой области. Напавший на подростка объяснил следователю, что он перепутал подростка со школьником, которые его дразнил "из-за пьянства и аморального образа жизни". "Пытаясь избежать ответственности за содеянное, мужчина попросил своего собутыльника нанести ему несколько ножевых ударов, чтобы имитировать необходимую оборону, в результате чего сам получил тяжкий вред здоровью и попал в реанимацию", — добавили в прокуратуре. Следственный комитет расследовал преступление и передал дело в суд. Убийце грозит наказание по пункту "и" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство" до 20 лет лишения свободы. К ответственности привлекут и второго мужчину — ему грозит до 10 лет лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений и до двух лет за укрывательство.

https://ria.ru/20241028/cheljabinsk-1980464116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, липецкая область, россия, липецк