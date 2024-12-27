В Липецке мужчину, ударившего ножом подростка, будут судить за убийство
Прокуратура передала в суд дело об убийстве 15-летнего подростка в Липецке
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Прокуратура Липецкой области утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве подростка и передала его в суд, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в ведомстве.
В октябре 41-летний липчанин ударил ножом 15-летнего подростка в грудную клетку. Прохожие отнесли парня в ближайшую аптеку, где он скончался до приезда скорой помощи. По данным прокуратуры, нож повредил сердце.
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"Заместитель прокурора Липецкой области Василий Ткаченко утвердил обвинительное заключение по резонансному уголовному делу о жестоком убийстве подростка в Правобережном районе Липецка… Уголовное дело, расследованное следственным комитетом, направлено в суд. Убийце ребенка грозит наказание по п. "и" ч. 2 ст.105 УК РФ до 20 лет лишения свободы", — сообщили в Telegram-канале прокуратуры Липецкой области.
Напавший на подростка объяснил следователю, что он перепутал подростка со школьником, которые его дразнил "из-за пьянства и аморального образа жизни".
"Пытаясь избежать ответственности за содеянное, мужчина попросил своего собутыльника нанести ему несколько ножевых ударов, чтобы имитировать необходимую оборону, в результате чего сам получил тяжкий вред здоровью и попал в реанимацию", — добавили в прокуратуре.
Следственный комитет расследовал преступление и передал дело в суд. Убийце грозит наказание по пункту "и" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство" до 20 лет лишения свободы. К ответственности привлекут и второго мужчину — ему грозит до 10 лет лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений и до двух лет за укрывательство.
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