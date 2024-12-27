Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области вынесли приговор мужчине за двойное убийство - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 27.12.2024 (обновлено: 16:49 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/ubiystvo-1991710942.html
В Ростовской области вынесли приговор мужчине за двойное убийство
В Ростовской области вынесли приговор мужчине за двойное убийство - РИА Новости, 27.12.2024
В Ростовской области вынесли приговор мужчине за двойное убийство
Ростовский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима ранее судимого 33-летнего мужчину за двойное убийство и покушение на убийство в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:21:00+03:00
2024-12-27T16:49:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
каменский район
ростовский областной суд
нападение в краснодарской школе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991722277_194:105:1275:713_1920x0_80_0_0_a177aeca8733f8dc111dd0f97be8cd91.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима ранее судимого 33-летнего мужчину за двойное убийство и покушение на убийство в Ростовской области, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Ростовской области. "Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Каменского района… Суд приговорил виновного к 20 годам лишения свободы… в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что 1 июня 2023 года полиция в Ростовской области задержала ранее судимого мужчину, которого подозревали в двойном убийстве и покушении на убийство в лесополосе в хуторе Уляшкин Каменского района. Как рассказали РИА Новости в региональном СУСК РФ, преступление было совершено 14 мая 2023 года. Следствие и суд установили, что ранее неоднократно судимый мужчина приехал к бывшей супруге, чтобы забрать полуторагодовалого сына, но женщина отказалась отдавать ребенка. В ходе возникшего конфликта с родственниками женщины злоумышленник достал пистолет, выстрелил несколько раз, после чего скрылся. В результате стрельбы 51-летний отец сожительницы и 33-летний супруг сестры сожительницы скончались на месте, мать сожительницы с огнестрельным ранением была доставлена в медучреждение, ей была оказана необходимая помощь. Оперативники искали злоумышленника в течение двух недель и нашли его в лесу в 20 километрах от места преступления. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц), и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные хранение, ношение оружия и боеприпасов к нему), уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.
https://ria.ru/20241224/zhitel-1990918065.html
https://ria.ru/20241002/prigovor-1976038349.html
россия
ростовская область
каменский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991722277_188:0:1141:715_1920x0_80_0_0_45857624849a4034dc4486d19de6e9be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ростовская область, каменский район, ростовский областной суд, нападение в краснодарской школе
Происшествия, Россия, Ростовская область, Каменский район, Ростовский областной суд, Нападение в краснодарской школе
В Ростовской области вынесли приговор мужчине за двойное убийство

Житель Ростовской области получил 20 лет колонии за двойное убийство

© Фото : Прокуратура Ростовской области/TelegramРостовский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима ранее судимого мужчину за двойное убийство и покушение на убийство в Ростовской области
Ростовский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима ранее судимого мужчину за двойное убийство и покушение на убийство в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Прокуратура Ростовской области/Telegram
Ростовский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима ранее судимого мужчину за двойное убийство и покушение на убийство в Ростовской области
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима ранее судимого 33-летнего мужчину за двойное убийство и покушение на убийство в Ростовской области, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
"Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Каменского района… Суд приговорил виновного к 20 годам лишения свободы… в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Житель Кубани получил 18 лет колонии за убийство пожилой пары
24 декабря, 01:42
Ранее сообщалось, что 1 июня 2023 года полиция в Ростовской области задержала ранее судимого мужчину, которого подозревали в двойном убийстве и покушении на убийство в лесополосе в хуторе Уляшкин Каменского района. Как рассказали РИА Новости в региональном СУСК РФ, преступление было совершено 14 мая 2023 года.
Следствие и суд установили, что ранее неоднократно судимый мужчина приехал к бывшей супруге, чтобы забрать полуторагодовалого сына, но женщина отказалась отдавать ребенка. В ходе возникшего конфликта с родственниками женщины злоумышленник достал пистолет, выстрелил несколько раз, после чего скрылся. В результате стрельбы 51-летний отец сожительницы и 33-летний супруг сестры сожительницы скончались на месте, мать сожительницы с огнестрельным ранением была доставлена в медучреждение, ей была оказана необходимая помощь. Оперативники искали злоумышленника в течение двух недель и нашли его в лесу в 20 километрах от места преступления.
Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц), и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные хранение, ношение оружия и боеприпасов к нему), уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.
Яков Майборода и Анастасия Майборода в зале суда. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Ростовский суд вынес приговор по делу об убийстве младенца родителями
2 октября, 20:44
 
ПроисшествияРоссияРостовская областьКаменский районРостовский областной судНападение в краснодарской школе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала