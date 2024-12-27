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В Ростовской области вынесли приговор мужчине за двойное убийство

В Ростовской области вынесли приговор мужчине за двойное убийство - РИА Новости, 27.12.2024

В Ростовской области вынесли приговор мужчине за двойное убийство

Ростовский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима ранее судимого 33-летнего мужчину за двойное убийство и покушение на убийство в... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:21:00+03:00

2024-12-27T16:21:00+03:00

2024-12-27T16:49:00+03:00

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима ранее судимого 33-летнего мужчину за двойное убийство и покушение на убийство в Ростовской области, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Ростовской области. "Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Каменского района… Суд приговорил виновного к 20 годам лишения свободы… в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что 1 июня 2023 года полиция в Ростовской области задержала ранее судимого мужчину, которого подозревали в двойном убийстве и покушении на убийство в лесополосе в хуторе Уляшкин Каменского района. Как рассказали РИА Новости в региональном СУСК РФ, преступление было совершено 14 мая 2023 года. Следствие и суд установили, что ранее неоднократно судимый мужчина приехал к бывшей супруге, чтобы забрать полуторагодовалого сына, но женщина отказалась отдавать ребенка. В ходе возникшего конфликта с родственниками женщины злоумышленник достал пистолет, выстрелил несколько раз, после чего скрылся. В результате стрельбы 51-летний отец сожительницы и 33-летний супруг сестры сожительницы скончались на месте, мать сожительницы с огнестрельным ранением была доставлена в медучреждение, ей была оказана необходимая помощь. Оперативники искали злоумышленника в течение двух недель и нашли его в лесу в 20 километрах от места преступления. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц), и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные хранение, ношение оружия и боеприпасов к нему), уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

https://ria.ru/20241224/zhitel-1990918065.html

https://ria.ru/20241002/prigovor-1976038349.html

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