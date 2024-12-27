https://ria.ru/20241227/trenirovki-1991615914.html

Тренировки юных хоккеистов стартовали на ледовой арене Врангеля

Тренировки юных хоккеистов стартовали на ледовой арене Врангеля - РИА Новости, 27.12.2024

Тренировки юных хоккеистов стартовали на ледовой арене Врангеля

На арене самого крупного в Находкинском городском округе многофункционального спортивного комплекса "Восточный" (поселок Врангель) начались тренировки местных... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T10:36:00+03:00

2024-12-27T10:36:00+03:00

2024-12-27T10:36:00+03:00

владивосток

верхняя пышма

дед мороз

снегурочка

восточный порт

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МОСКВА, 27 дек - пресс-служба АО "Восточный Порт". На арене самого крупного в Находкинском городском округе многофункционального спортивного комплекса "Восточный" (поселок Врангель) начались тренировки местных хоккейных команд. Юные спортсмены с азартом оттачивают мастерство и готовятся к новогодним матчам. Для ребят это — большое событие, ведь долгие годы они мечтали о возможности тренироваться круглогодично и проводить соревнования у себя дома. На коньки встали и новобранцы, самым маленьким из которых нет еще и четырех лет. Под руководством опытных тренеров они делают на льду свои первые шаги. Тем временем набор детей в бесплатную секцию хоккея продолжается. Обучение проходит на бесплатной основе для всех желающих. Открытие ледового спорткомплекса положило начало и развитию фигурного катания в поселке Врангель – первые занятия с профессиональным тренером состоятся уже в январе. Современный спортивный центр обещает стать не только базой для подготовки спортсменов, но и площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий. С 21 декабря здесь проходят новогодние шоу. АО "Восточный Порт" подготовил для гостей СК "Восточный" настоящую зимнюю сказку с участием творческих групп из Владивостока, Деда Мороза и Снегурочки. Теперь подобные представления станут доброй традицией, говорят портовики. В последние дни декабря в "Восточном" будет особенно "жарко". Здесь не только продолжатся шоу, но и состоятся новогодние турниры по хоккею. Сражаться на льду будут как взрослые, так и детско-подростковые команды. Ранее ребята из ХК "Восточник" показали свое мастерство на "Кубке Урала" в городе Верхняя Пышма, обыграв противников из Луганска и Ревды. Теперь они готовятся продемонстрировать свои игровые навыки и волю к победе местным болельщикам. Площадь нового объекта — более 6 тысяч квадратных метров, при этом ледовое поле с трибунами занимает почти 2500 квадратных метров. Одновременно в ледовом спорткомплексе могут тренироваться до 70 спортсменов, а после открытия секции настольного тенниса, залов силовой тренировки, фитнеса и восточных единоборств дневная проходимость СК "Восточный" составит около тысячи человек. "Мы традиционно поддерживаем развитие спорта в Находкинском городском округе: строим и оснащаем спортивные объекты, помогаем организовать тренировочный процесс для детско-юношеских команд, принимающих участие в соревнованиях разного уровня. Развиваем профессиональный спорт и делаем любительский спорт доступным для всех жителей поселка", – прокомментировал управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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владивосток

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владивосток, верхняя пышма, дед мороз, снегурочка, восточный порт