https://ria.ru/20241227/trenirovki-1991615914.html
Тренировки юных хоккеистов стартовали на ледовой арене Врангеля
Тренировки юных хоккеистов стартовали на ледовой арене Врангеля - РИА Новости, 27.12.2024
Тренировки юных хоккеистов стартовали на ледовой арене Врангеля
На арене самого крупного в Находкинском городском округе многофункционального спортивного комплекса "Восточный" (поселок Врангель) начались тренировки местных... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T10:36:00+03:00
2024-12-27T10:36:00+03:00
2024-12-27T10:36:00+03:00
владивосток
верхняя пышма
дед мороз
снегурочка
восточный порт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991611146_0:281:2742:1823_1920x0_80_0_0_d9d38c992437b568cf2de9913ca7ee75.jpg
МОСКВА, 27 дек - пресс-служба АО "Восточный Порт". На арене самого крупного в Находкинском городском округе многофункционального спортивного комплекса "Восточный" (поселок Врангель) начались тренировки местных хоккейных команд. Юные спортсмены с азартом оттачивают мастерство и готовятся к новогодним матчам. Для ребят это — большое событие, ведь долгие годы они мечтали о возможности тренироваться круглогодично и проводить соревнования у себя дома. На коньки встали и новобранцы, самым маленьким из которых нет еще и четырех лет. Под руководством опытных тренеров они делают на льду свои первые шаги. Тем временем набор детей в бесплатную секцию хоккея продолжается. Обучение проходит на бесплатной основе для всех желающих. Открытие ледового спорткомплекса положило начало и развитию фигурного катания в поселке Врангель – первые занятия с профессиональным тренером состоятся уже в январе. Современный спортивный центр обещает стать не только базой для подготовки спортсменов, но и площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий. С 21 декабря здесь проходят новогодние шоу. АО "Восточный Порт" подготовил для гостей СК "Восточный" настоящую зимнюю сказку с участием творческих групп из Владивостока, Деда Мороза и Снегурочки. Теперь подобные представления станут доброй традицией, говорят портовики. В последние дни декабря в "Восточном" будет особенно "жарко". Здесь не только продолжатся шоу, но и состоятся новогодние турниры по хоккею. Сражаться на льду будут как взрослые, так и детско-подростковые команды. Ранее ребята из ХК "Восточник" показали свое мастерство на "Кубке Урала" в городе Верхняя Пышма, обыграв противников из Луганска и Ревды. Теперь они готовятся продемонстрировать свои игровые навыки и волю к победе местным болельщикам. Площадь нового объекта — более 6 тысяч квадратных метров, при этом ледовое поле с трибунами занимает почти 2500 квадратных метров. Одновременно в ледовом спорткомплексе могут тренироваться до 70 спортсменов, а после открытия секции настольного тенниса, залов силовой тренировки, фитнеса и восточных единоборств дневная проходимость СК "Восточный" составит около тысячи человек. "Мы традиционно поддерживаем развитие спорта в Находкинском городском округе: строим и оснащаем спортивные объекты, помогаем организовать тренировочный процесс для детско-юношеских команд, принимающих участие в соревнованиях разного уровня. Развиваем профессиональный спорт и делаем любительский спорт доступным для всех жителей поселка", – прокомментировал управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
https://ria.ru/20241010/vrangel-1977477704.html
владивосток
верхняя пышма
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991611146_13:0:2742:2047_1920x0_80_0_0_71b67c196fb59b40ece39e0842486909.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, верхняя пышма, дед мороз, снегурочка, восточный порт
Владивосток, Верхняя Пышма, Дед Мороз, Снегурочка, Восточный Порт
Тренировки юных хоккеистов стартовали на ледовой арене Врангеля
Тренировки местных хоккейных команд стартовали на ледовой арене Врангеля
МОСКВА, 27 дек - пресс-служба АО "Восточный Порт". На арене самого крупного в Находкинском городском округе многофункционального спортивного комплекса "Восточный" (поселок Врангель) начались тренировки местных хоккейных команд.
Юные спортсмены с азартом оттачивают мастерство и готовятся к новогодним матчам. Для ребят это — большое событие, ведь долгие годы они мечтали о возможности тренироваться круглогодично и проводить соревнования у себя дома.
На коньки встали и новобранцы, самым маленьким из которых нет еще и четырех лет. Под руководством опытных тренеров они делают на льду свои первые шаги.
Тем временем набор детей в бесплатную секцию хоккея продолжается. Обучение проходит на бесплатной основе для всех желающих.
Открытие ледового спорткомплекса положило начало и развитию фигурного катания в поселке Врангель – первые занятия с профессиональным тренером состоятся уже в январе.
Современный спортивный центр обещает стать не только базой для подготовки спортсменов, но и площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий. С 21 декабря здесь проходят новогодние шоу. АО "Восточный Порт" подготовил для гостей СК "Восточный" настоящую зимнюю сказку с участием творческих групп из Владивостока
, Деда Мороза
и Снегурочки
. Теперь подобные представления станут доброй традицией, говорят портовики.
В последние дни декабря в "Восточном" будет особенно "жарко". Здесь не только продолжатся шоу, но и состоятся новогодние турниры по хоккею. Сражаться на льду будут как взрослые, так и детско-подростковые команды. Ранее ребята из ХК "Восточник" показали свое мастерство на "Кубке Урала" в городе Верхняя Пышма
, обыграв противников из Луганска
и Ревды
. Теперь они готовятся продемонстрировать свои игровые навыки и волю к победе местным болельщикам.
Площадь нового объекта — более 6 тысяч квадратных метров, при этом ледовое поле с трибунами занимает почти 2500 квадратных метров. Одновременно в ледовом спорткомплексе могут тренироваться до 70 спортсменов, а после открытия секции настольного тенниса, залов силовой тренировки, фитнеса и восточных единоборств дневная проходимость СК "Восточный" составит около тысячи человек.
«
"Мы традиционно поддерживаем развитие спорта в Находкинском городском округе: строим и оснащаем спортивные объекты, помогаем организовать тренировочный процесс для детско-юношеских команд, принимающих участие в соревнованиях разного уровня. Развиваем профессиональный спорт и делаем любительский спорт доступным для всех жителей поселка", – прокомментировал управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.