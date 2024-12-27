https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991752032.html

Спецоперация, 27 декабря: ВС России освободили Загрызово и Ивановку

Спецоперация, 27 декабря: ВС России освободили Загрызово и Ивановку - РИА Новости, 27.12.2024

Спецоперация, 27 декабря: ВС России освободили Загрызово и Ивановку

Российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T19:06:00+03:00

2024-12-27T19:06:00+03:00

2024-12-27T19:06:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за неделю составили до 12 910 человек, следует из сводки МО РФ. Кроме того, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 600 военнослужащих, уничтожены 4 танка, уточнили в российском оборонном ведомстве. Российские средства ПВО сбили за неделю четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, добавили в министерстве. Атаки ВСУ на регионы РФСилы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 13 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. Пять беспилотников были сбиты над территорией Брянской области, 3 - над территорией Курской области, по 2 - над территориями Белгородской и Тульской областей и 1 - над территорией Астраханской области. Украинские военные едут на обучение в Европу, чтобы сбежать Украинские мобилизованные едут на обучение в Европу, чтобы сбежать и попросить политического убежища, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое в ДНР. "Когда ты приезжаешь в Европу, ты можешь подбежать к любому полицейскому, поднять руки, прокричать, что ты ищешь политическое убежище, и после этого тебя не будут возвращать на Украину", - сказал Салий. По его словам, именно поэтому все военнослужащие очень хотят попасть в западные страны на обучение. "Если ты сможешь пробежать охрану украинскую, это будет означать, что ты смог избежать войны для себя", - сказал собеседник агентства. Кроме того, добавил он, украинцы хотят попасть в Европу, так как обучение там длится три месяца, тем самым можно оттянуть момент попадания на фронт. Украинские военные надеются на "передышку" в конфликте Украинские военные надеются на "передышку" в конфликте, но слабо верят, что она вскоре наступит, пишет Washington Post. Военнослужащие ВСУ жалуются на плохое настроение и ослабление боевого духа, признают нехватку личного состава и вооружений. Один из них заявил газете, что "так больше не может продолжаться". Он отметил, что ВСУ отступают, а российские ВС "продвигаются все дальше и дальше". "Какая же тут может быть победа?" - спросил украинский военный, посетовав, что Киев не в силах завершить конфликт. Иностранные военные специалисты обслуживают технику ВСУ в курском приграничье Иностранные военные специалисты под видом наемников обслуживают западную технику, задействованную в нападении на Курскую область, заявил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. По словам эксперта, противник отправил в Курскую область наиболее подготовленные военные кадры. "Там (в Курской области - ред.) и самые высококвалифицированные наемники, я бы назвал даже не наемники, а военные иностранные специалисты, потому что очень часто под наемников камуфлируются кадровые военнослужащие, офицеры стран НАТО", - сказал Гагин. По его словам, ВСУ также задействовали в Курской области достаточно большое количество высокоточной военной техники, полученной от НАТО. "Я думаю, ни для кого не секрет, что те же высокоточные ракеты, они получают полетные задания именно от специалистов стран-производителей. Я не могу сказать, что это офицеры этих стран, армии этих стран, но это представители производителей (высокоточного оружия - ред.)", - пояснил он. Эксперт подчеркнул, что участие иностранных специалистов в "курской авантюре" очевидно. "Естественно, Украине бы никто не доверил ключи шифрования, никто бы не доверил никакому наемнику, либо украинскому военнослужащему ни ключи шифрования, ни технологии, ничего подобного", - отметил он. Москва может изучить вариант проезда миссии МАГАТЭ к ЗАЭС через РФЕсли Киев будет угрожать безопасности работников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), то придется рассмотреть вариант с посещением Запорожской АЭС (ЗАЭС) через территорию России, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Добраться до Запорожской АЭС можно либо по украинской, а затем по российской территории, как это происходит сейчас, либо только по территории России. Если развитие событий покажет, что Киев взял курс на создание угроз безопасности при передвижении сотрудников МАГАТЭ по нынешнему маршруту, то, видимо, придется подумать об альтернативных вариантах", - сказал Ульянов. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. В США и НАТО считают, что Киеву нужно было применять ATACMS осмотрительнее Чиновники из США и НАТО считают, что Украине следовало бы применять американские дальнобойные ракеты ATACMS более осмотрительно в плане их количества и выбора целей для ударов, сообщает американская газета New York Times. Как отмечает издание, у Украины "заканчиваются ракеты" и, возможно, время, потому что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение бить американскими ракетами вглубь России было большой ошибкой. "Эспаньола" тестирует комплекс ПВО на базе FPV-дрона "Эспаньола" совместно с тульским разработчиком беспилотников семейства "Овод" тестирует комплекс ПВО, созданный на базе FPV-дрона, предназначенный для уничтожения тяжелых украинских дронов типа "Баба-Яга", передаёт наблюдавший за испытаниями комплекса корреспондент РИА Новости. Во время тестов оператор-испытатель "Эспаньолы" с помощью системы управления, установленной на ноутбук, поднял в воздух FPV-противодрон, то есть беспилотник, снабженный достаточным количеством взрывчатки для уничтожения при детонации находящего в радиусе 10-15 метров БПЛА противника, выследил коптер-мишень и сбил его путем дистанционного подрыва противодрона. Коптер ПВО разработан на базе БПЛА "Овод-7". В настоящий момент FPV-комплекс ПВО находится в стадии разработки. Комплекс эффективен для борьбы с крупными беспилотниками противника, действующими на малых высотах и ближних дистанциях.

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https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991725060.html

https://ria.ru/20241227/ritter-1991603937.html

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