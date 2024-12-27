https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991725060.html

"Кладбище лучших": на Западе заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области

"Кладбище лучших": на Западе заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.12.2024

"Кладбище лучших": на Западе заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области

Нападение ВСУ на Курскую область обернуло критической неудачей для Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:59:00+03:00

2024-12-27T16:59:00+03:00

2024-12-27T16:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

украина

вооруженные силы украины

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юрий ушаков

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область обернуло критической неудачей для Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Эта операция в Курске на самом деле была катастрофой, это кладбище лучших украинских войск и лучшей украинской бронетехники. Она ослабляет Украину и помогает русским быстрее продвигаться на всех других участках", — сказал он.Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 600 боевиков ВСУ, четыре танка, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 24 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм САУ "Богдана" и шесть минометов.Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 44 570 военнослужащих, 259 танков, 199 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортер, 1345 боевых бронированных машин, 1211 автомобилей, 332 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 82 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241227/vpk-1991552767.html

https://ria.ru/20241227/vopros-1991702922.html

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курская область, украина, вооруженные силы украины, россия, юрий ушаков, в мире