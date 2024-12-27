ВСУ потеряли свыше 2450 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за неделю
ВСУ за неделю в зоне "Севера" потеряли свыше 2450 солдат, танки Abrams и Leopard
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ВСУ за неделю в зоне действий российской группировки войск "Север" потеряли свыше 2450 военных, 11 танков, в том числе Abrams и Leopard, сообщило в пятницу в сводке министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника шести механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сообщении военного ведомства.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2450 военнослужащих, 11 танков, в том числе Abrams производства США и Leopard производства ФРГ, 13 боевых машин пехоты, включая Marder производства ФРГ, CV-90 шведского производства и пять Bradley американского производства, 13 бронетранспортеров, в том числе два М113 и Stryker производства США, а также 44 другие боевые бронированные машины. Уничтожены 69 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии и девять станций радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
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