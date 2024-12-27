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ВСУ потеряли свыше 2450 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за неделю - РИА Новости, 27.12.2024
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13:15 27.12.2024 (обновлено: 13:31 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991659239.html
ВСУ потеряли свыше 2450 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за неделю
ВСУ потеряли свыше 2450 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за неделю - РИА Новости, 27.12.2024
ВСУ потеряли свыше 2450 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за неделю
ВСУ за неделю в зоне действий российской группировки войск "Север" потеряли свыше 2450 военных, 11 танков, в том числе Abrams и Leopard, сообщило в пятницу в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:15:00+03:00
2024-12-27T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ВСУ за неделю в зоне действий российской группировки войск "Север" потеряли свыше 2450 военных, 11 танков, в том числе Abrams и Leopard, сообщило в пятницу в сводке министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника шести механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сообщении военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2450 военнослужащих, 11 танков, в том числе Abrams производства США и Leopard производства ФРГ, 13 боевых машин пехоты, включая Marder производства ФРГ, CV-90 шведского производства и пять Bradley американского производства, 13 бронетранспортеров, в том числе два М113 и Stryker производства США, а также 44 другие боевые бронированные машины. Уничтожены 69 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии и девять станций радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
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безопасность, вооруженные силы украины, сша, германия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, США, Германия, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли свыше 2450 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за неделю

ВСУ за неделю в зоне "Севера" потеряли свыше 2450 солдат, танки Abrams и Leopard

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ВСУ за неделю в зоне действий российской группировки войск "Север" потеряли свыше 2450 военных, 11 танков, в том числе Abrams и Leopard, сообщило в пятницу в сводке министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника шести механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сообщении военного ведомства.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2450 военнослужащих, 11 танков, в том числе Abrams производства США и Leopard производства ФРГ, 13 боевых машин пехоты, включая Marder производства ФРГ, CV-90 шведского производства и пять Bradley американского производства, 13 бронетранспортеров, в том числе два М113 и Stryker производства США, а также 44 другие боевые бронированные машины. Уничтожены 69 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии и девять станций радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
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