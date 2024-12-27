https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991659239.html

ВСУ потеряли свыше 2450 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за неделю

ВСУ потеряли свыше 2450 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за неделю - РИА Новости, 27.12.2024

ВСУ потеряли свыше 2450 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за неделю

ВСУ за неделю в зоне действий российской группировки войск "Север" потеряли свыше 2450 военных, 11 танков, в том числе Abrams и Leopard, сообщило в пятницу в... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:15:00+03:00

2024-12-27T13:15:00+03:00

2024-12-27T13:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

сша

германия

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ВСУ за неделю в зоне действий российской группировки войск "Север" потеряли свыше 2450 военных, 11 танков, в том числе Abrams и Leopard, сообщило в пятницу в сводке министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника шести механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сообщении военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2450 военнослужащих, 11 танков, в том числе Abrams производства США и Leopard производства ФРГ, 13 боевых машин пехоты, включая Marder производства ФРГ, CV-90 шведского производства и пять Bradley американского производства, 13 бронетранспортеров, в том числе два М113 и Stryker производства США, а также 44 другие боевые бронированные машины. Уничтожены 69 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии и девять станций радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, сша, германия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф