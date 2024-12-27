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Группировка "Запад" за неделю отразила 25 контратак ВСУ
Группировка "Запад" за неделю отразила 25 контратак ВСУ - РИА Новости, 27.12.2024
Группировка "Запад" за неделю отразила 25 контратак ВСУ
Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю отразила 25 контратак ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:04:00+03:00
2024-12-27T13:04:00+03:00
2024-12-27T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю отразила 25 контратак ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что группировка нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад и отразила 25 контратак штурмовых групп ВСУ."Противник потерял более 3080 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три бронетранспортера, включая два М113 производства США, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), германия, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Германия, США
Группировка "Запад" за неделю отразила 25 контратак ВСУ
ВСУ потеряли более 3080 боевиков и 3 танка в зоне действий "Запада" за неделю