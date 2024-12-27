https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991656402.html

Группировка "Запад" за неделю отразила 25 контратак ВСУ

Группировка "Запад" за неделю отразила 25 контратак ВСУ - РИА Новости, 27.12.2024

Группировка "Запад" за неделю отразила 25 контратак ВСУ

Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю отразила 25 контратак ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:04:00+03:00

2024-12-27T13:04:00+03:00

2024-12-27T13:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю отразила 25 контратак ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что группировка нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад и отразила 25 контратак штурмовых групп ВСУ."Противник потерял более 3080 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три бронетранспортера, включая два М113 производства США, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

германия

сша

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), германия, сша