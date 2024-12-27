https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991581604.html
Расчет БПЛА помог уничтожить польскую САУ Krab
Расчет БПЛА помог уничтожить польскую САУ Krab - РИА Новости, 27.12.2024
Расчет БПЛА помог уничтожить польскую САУ Krab
Расчет беспилотника Zala группировки "Запад" обнаружил и помог артиллеристам уничтожить польскую самоходную артустановку Krab на купянском участке фронта,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T05:17:00+03:00
2024-12-27T05:17:00+03:00
2024-12-27T05:17:00+03:00
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ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Расчет беспилотника Zala группировки "Запад" обнаружил и помог артиллеристам уничтожить польскую самоходную артустановку Krab на купянском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет БПЛА Zala группировки войск "Запад" помог военнослужащим артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" обнаружить и уничтожить самоходную артиллерийскую установку Krab", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что операторы БПЛА обнаружили позицию ВСУ, с которой велся огонь, и передали координаты цели расчетам дальнобойной ствольной артиллерии, которые при корректировке с беспилотника оперативно нанесли удар и уничтожили САУ Krab.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет БПЛА помог уничтожить польскую САУ Krab
Расчет БПЛА группировки "Запад" помог артиллеристам уничтожить польскую САУ Krab