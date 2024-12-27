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Расчет БПЛА помог уничтожить польскую САУ Krab - РИА Новости, 27.12.2024
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05:17 27.12.2024
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Расчет БПЛА помог уничтожить польскую САУ Krab
Расчет БПЛА помог уничтожить польскую САУ Krab - РИА Новости, 27.12.2024
Расчет БПЛА помог уничтожить польскую САУ Krab
Расчет беспилотника Zala группировки "Запад" обнаружил и помог артиллеристам уничтожить польскую самоходную артустановку Krab на купянском участке фронта,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T05:17:00+03:00
2024-12-27T05:17:00+03:00
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ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Расчет беспилотника Zala группировки "Запад" обнаружил и помог артиллеристам уничтожить польскую самоходную артустановку Krab на купянском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет БПЛА Zala группировки войск "Запад" помог военнослужащим артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" обнаружить и уничтожить самоходную артиллерийскую установку Krab", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что операторы БПЛА обнаружили позицию ВСУ, с которой велся огонь, и передали координаты цели расчетам дальнобойной ствольной артиллерии, которые при корректировке с беспилотника оперативно нанесли удар и уничтожили САУ Krab.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет БПЛА помог уничтожить польскую САУ Krab

Расчет БПЛА группировки "Запад" помог артиллеристам уничтожить польскую САУ Krab

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗапуск беспилотника
Запуск беспилотника - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Запуск беспилотника. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Расчет беспилотника Zala группировки "Запад" обнаружил и помог артиллеристам уничтожить польскую самоходную артустановку Krab на купянском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчет БПЛА Zala группировки войск "Запад" помог военнослужащим артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" обнаружить и уничтожить самоходную артиллерийскую установку Krab", - сообщили в МО РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что операторы БПЛА обнаружили позицию ВСУ, с которой велся огонь, и передали координаты цели расчетам дальнобойной ствольной артиллерии, которые при корректировке с беспилотника оперативно нанесли удар и уничтожили САУ Krab.
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