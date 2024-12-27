https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991581604.html

Расчет БПЛА помог уничтожить польскую САУ Krab

Расчет БПЛА помог уничтожить польскую САУ Krab - РИА Новости, 27.12.2024

Расчет БПЛА помог уничтожить польскую САУ Krab

Расчет беспилотника Zala группировки "Запад" обнаружил и помог артиллеристам уничтожить польскую самоходную артустановку Krab на купянском участке фронта,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T05:17:00+03:00

2024-12-27T05:17:00+03:00

2024-12-27T05:17:00+03:00

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ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Расчет беспилотника Zala группировки "Запад" обнаружил и помог артиллеристам уничтожить польскую самоходную артустановку Krab на купянском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет БПЛА Zala группировки войск "Запад" помог военнослужащим артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" обнаружить и уничтожить самоходную артиллерийскую установку Krab", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что операторы БПЛА обнаружили позицию ВСУ, с которой велся огонь, и передали координаты цели расчетам дальнобойной ствольной артиллерии, которые при корректировке с беспилотника оперативно нанесли удар и уничтожили САУ Krab.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вооруженные силы украины, безопасность