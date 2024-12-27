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Норвежское судно отказалось спасать тонущих моряков с "Урсы Майор" - РИА Новости, 27.12.2024
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03:17 27.12.2024 (обновлено: 12:57 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/spasenie-1991577388.html
Норвежское судно отказалось спасать тонущих моряков с "Урсы Майор"
Норвежское судно отказалось спасать тонущих моряков с "Урсы Майор" - РИА Новости, 27.12.2024
Норвежское судно отказалось спасать тонущих моряков с "Урсы Майор"
Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 по неизвестной причине отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна "Урса Майор", РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T03:17:00+03:00
2024-12-27T12:57:00+03:00
в мире
средиземное море
картахена
санкт-петербург
крушение судна "урса майор"
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 по неизвестной причине отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна "Урса Майор", сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика" (владелец судна)."Шлюпка (с тонущими российскими моряками. — Прим. ред.) направилась к судну под норвежским флагом Oslo Carrier 3, которое находилось неподалеку. При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа "Урса Майор", ссылаясь на некий запрет", — рассказали агентству."Оборонлогистика" назвала это обстоятельство грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года."Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток. Сухогруз потерпел крушение в Средиземном море, причем, по данным "Оборонлогистики", причиной инцидента стал теракт.Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского, 14 членов экипажа спасли и доставили в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести.Владелец "Урсы Майор" утверждает, что это один из крупнейших в России сухогрузов, его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн. При этом вес груза составлял 806 тонн.
https://ria.ru/20241226/sudno-1991373428.html
средиземное море
картахена
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в мире, средиземное море, картахена, санкт-петербург, крушение судна "урса майор"
В мире, Средиземное море, Картахена, Санкт-Петербург, Крушение судна "Урса Майор"
Норвежское судно отказалось спасать тонущих моряков с "Урсы Майор"

"Оборонлогистика": норвежское судно отказалось спасать экипаж "Урсы Майор"

Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 по неизвестной причине отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна "Урса Майор", сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика" (владелец судна).
"Шлюпка (с тонущими российскими моряками. — Прим. ред.) направилась к судну под норвежским флагом Oslo Carrier 3, которое находилось неподалеку. При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа "Урса Майор", ссылаясь на некий запрет", — рассказали агентству.
© ИнфографикаКрушение "Большой Медведицы"
Крушение Большой Медведицы
© Инфографика
Крушение "Большой Медведицы"
"Оборонлогистика" назвала это обстоятельство грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года.
"Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток. Сухогруз потерпел крушение в Средиземном море, причем, по данным "Оборонлогистики", причиной инцидента стал теракт.
Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского, 14 членов экипажа спасли и доставили в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести.
Владелец "Урсы Майор" утверждает, что это один из крупнейших в России сухогрузов, его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн. При этом вес груза составлял 806 тонн.
Эвакуация экипажа затонувшего судна Ursa Major в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Владелец судна "Урса Майор" рассказал об эвакуации экипажа
Вчера, 09:20
 
В миреСредиземное мореКартахенаСанкт-ПетербургКрушение судна "Урса Майор"
 
 
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