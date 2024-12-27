Норвежское судно отказалось спасать тонущих моряков с "Урсы Майор"
"Оборонлогистика": норвежское судно отказалось спасать экипаж "Урсы Майор"
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 по неизвестной причине отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна "Урса Майор", сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика" (владелец судна).
"Шлюпка (с тонущими российскими моряками. — Прим. ред.) направилась к судну под норвежским флагом Oslo Carrier 3, которое находилось неподалеку. При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа "Урса Майор", ссылаясь на некий запрет", — рассказали агентству.
© ИнфографикаКрушение "Большой Медведицы"
© Инфографика
Крушение "Большой Медведицы"
"Оборонлогистика" назвала это обстоятельство грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года.
"Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток. Сухогруз потерпел крушение в Средиземном море, причем, по данным "Оборонлогистики", причиной инцидента стал теракт.
Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского, 14 членов экипажа спасли и доставили в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести.
Владелец "Урсы Майор" утверждает, что это один из крупнейших в России сухогрузов, его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн. При этом вес груза составлял 806 тонн.