https://ria.ru/20241227/spasenie-1991577388.html

Норвежское судно отказалось спасать тонущих моряков с "Урсы Майор"

Норвежское судно отказалось спасать тонущих моряков с "Урсы Майор" - РИА Новости, 27.12.2024

Норвежское судно отказалось спасать тонущих моряков с "Урсы Майор"

Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 по неизвестной причине отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна "Урса Майор", РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T03:17:00+03:00

2024-12-27T03:17:00+03:00

2024-12-27T12:57:00+03:00

в мире

средиземное море

картахена

санкт-петербург

крушение судна "урса майор"

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 по неизвестной причине отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна "Урса Майор", сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика" (владелец судна)."Шлюпка (с тонущими российскими моряками. — Прим. ред.) направилась к судну под норвежским флагом Oslo Carrier 3, которое находилось неподалеку. При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа "Урса Майор", ссылаясь на некий запрет", — рассказали агентству."Оборонлогистика" назвала это обстоятельство грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года."Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток. Сухогруз потерпел крушение в Средиземном море, причем, по данным "Оборонлогистики", причиной инцидента стал теракт.Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского, 14 членов экипажа спасли и доставили в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести.Владелец "Урсы Майор" утверждает, что это один из крупнейших в России сухогрузов, его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн. При этом вес груза составлял 806 тонн.

https://ria.ru/20241226/sudno-1991373428.html

средиземное море

картахена

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, средиземное море, картахена, санкт-петербург, крушение судна "урса майор"