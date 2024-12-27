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Новогодний десант: как московские спасатели поздравляют детей в больницах - РИА Новости, 27.12.2024
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Новогодний десант: как московские спасатели поздравляют детей в больницах
Новогодний десант: как московские спасатели поздравляют детей в больницах - РИА Новости, 27.12.2024
Новогодний десант: как московские спасатели поздравляют детей в больницах
Предвкушение Нового года для любого ребенка – приятный и волнительный момент, который связан с ожиданием чуда и подарков. К сожалению, у некоторых ребятишек в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T09:00:00+03:00
2024-12-27T09:00:00+03:00
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Предвкушение Нового года для любого ребенка – приятный и волнительный момент, который связан с ожиданием чуда и подарков. К сожалению, у некоторых ребятишек в силу обстоятельств это происходит не в самой праздничной атмосфере - в больнице. В таких случаях на помощь приходят спасатели, причем в прямом смысле: в декабре работники департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы поздравили маленьких пациентов столичных больниц необычным способом. Все детали небольшого новогоднего чуда читайте в материале РИА Новости.Поздравление спускается сверхуМосковский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в центре Москвы на один день стал местом сбора Дедов Морозов. Ими выступили спасатели Пожарно-спасательного центра Москвы, которые с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыши больницы и заглянули в окна палат, чтобы поздравить маленьких пациентов с наступающим праздником. А вот в костюмы внучек главного новогоднего волшебника переоделись психологи столичного Центра. Они в образе Снегурочек поднялись к окнам на пожарных подъемниках и поприветствовали детей.Как отметил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Александр Брянцев, данная акция, проводимая уже четвертый год, имеет огромное значение."Каждый ребенок, когда поступает в наше учреждение, испытывает негативные эмоции, а такие мероприятия сглаживают их. Дети понимают, что они не лишены праздника", – указал он.По его словам, маленьких пациентов заранее предупредили о таком перформансе. "У нас в основном срок госпитализации небольшой – в пределах четырех дней. А есть дети, которые находятся в больнице длительное время - от 10 дней и больше. С ними мы и проводили беседу, говорили, что будет встреча нового года. Это ребята с тяжелыми травмами. Они находятся часто в подавленном состоянии. Такой праздник для маленьких пациентов – это счастье", – подчеркнул Брянцев.Праздник для всех"Подготовка к акции шла с осени. Ее финал в этом году пройдет 27 декабря в День спасателя Российской Федерации на территории Морозовской детской больницы. Около 50 альпинистов в костюмах Дедов Морозов спустятся с крыши: к профессионалам Пожарно-спасательного центра присоединятся их коллеги спасатели из Московского авиационного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах", - рассказал начальник аварийно-спасательной службы ГКУ "ПСЦ" Денис Святынин."Спасатели вызываются участвовать в этой благотворительной акции сами. Мы планируем каждый день до 27 декабря, за исключением выходных, посещать детские больницы Москвы и проводить подобные мероприятия", – добавил он.Многие сотрудники участвуют в поздравлении детей уже не первый год. Как уточнил спасатель аварийно-спасательного отряда №2 ГКУ "ПСЦ" Павел Николаев, он уже второй раз становится Дедом Морозом."Участие в этой акции добровольно. Мы сами хотим это делать. У меня самого есть дети, я понимаю, что каждому ребенку нужен праздник. Никто не должен оставаться без него, даже если возникла сложная ситуация", – заключил Николаев.
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москва, дед мороз, снегурочка, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Дед Мороз, Снегурочка, Новый год
Новогодний десант: как московские спасатели поздравляют детей в больницах

Спасатели Москвы поздравили маленьких пациентов столичных больниц

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВсероссийской акция "Десант Дедов Морозов" у больницы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в Москве
Всероссийской акция Десант Дедов Морозов у больницы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Всероссийской акция "Десант Дедов Морозов" у больницы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в Москве
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Предвкушение Нового года для любого ребенка – приятный и волнительный момент, который связан с ожиданием чуда и подарков. К сожалению, у некоторых ребятишек в силу обстоятельств это происходит не в самой праздничной атмосфере - в больнице. В таких случаях на помощь приходят спасатели, причем в прямом смысле: в декабре работники департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы поздравили маленьких пациентов столичных больниц необычным способом. Все детали небольшого новогоднего чуда читайте в материале РИА Новости.

Поздравление спускается сверху

Московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в центре Москвы на один день стал местом сбора Дедов Морозов. Ими выступили спасатели Пожарно-спасательного центра Москвы, которые с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыши больницы и заглянули в окна палат, чтобы поздравить маленьких пациентов с наступающим праздником. А вот в костюмы внучек главного новогоднего волшебника переоделись психологи столичного Центра. Они в образе Снегурочек поднялись к окнам на пожарных подъемниках и поприветствовали детей.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВсероссийской акция "Десант Дедов Морозов" у больницы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в Москве
Всероссийской акция Десант Дедов Морозов у больницы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Всероссийской акция "Десант Дедов Морозов" у больницы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в Москве
Как отметил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Александр Брянцев, данная акция, проводимая уже четвертый год, имеет огромное значение.
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"Каждый ребенок, когда поступает в наше учреждение, испытывает негативные эмоции, а такие мероприятия сглаживают их. Дети понимают, что они не лишены праздника", – указал он.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВсероссийской акция "Десант Дедов Морозов" у больницы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в Москве
Всероссийской акция Десант Дедов Морозов у больницы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Всероссийской акция "Десант Дедов Морозов" у больницы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в Москве
По его словам, маленьких пациентов заранее предупредили о таком перформансе. "У нас в основном срок госпитализации небольшой – в пределах четырех дней. А есть дети, которые находятся в больнице длительное время - от 10 дней и больше. С ними мы и проводили беседу, говорили, что будет встреча нового года. Это ребята с тяжелыми травмами. Они находятся часто в подавленном состоянии. Такой праздник для маленьких пациентов – это счастье", – подчеркнул Брянцев.

Праздник для всех

"Подготовка к акции шла с осени. Ее финал в этом году пройдет 27 декабря в День спасателя Российской Федерации на территории Морозовской детской больницы. Около 50 альпинистов в костюмах Дедов Морозов спустятся с крыши: к профессионалам Пожарно-спасательного центра присоединятся их коллеги спасатели из Московского авиационного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах", - рассказал начальник аварийно-спасательной службы ГКУ "ПСЦ" Денис Святынин.
"Спасатели вызываются участвовать в этой благотворительной акции сами. Мы планируем каждый день до 27 декабря, за исключением выходных, посещать детские больницы Москвы и проводить подобные мероприятия", – добавил он.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВсероссийской акция "Десант Дедов Морозов" у больницы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в Москве
Всероссийской акция Десант Дедов Морозов у больницы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Всероссийской акция "Десант Дедов Морозов" у больницы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в Москве
Многие сотрудники участвуют в поздравлении детей уже не первый год. Как уточнил спасатель аварийно-спасательного отряда №2 ГКУ "ПСЦ" Павел Николаев, он уже второй раз становится Дедом Морозом.
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"Участие в этой акции добровольно. Мы сами хотим это делать. У меня самого есть дети, я понимаю, что каждому ребенку нужен праздник. Никто не должен оставаться без него, даже если возникла сложная ситуация", – заключил Николаев.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваДед МорозСнегурочкаНовый год
 
 
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