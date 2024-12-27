https://ria.ru/20241227/soshalskiy-1991700548.html
Сына актера Сошальского осудили по делу о наркотиках
Сына актера Сошальского осудили по делу о наркотиках - РИА Новости, 27.12.2024
Сына актера Сошальского осудили по делу о наркотиках
Останкинский суд Москвы приговорил к 11 годам колонии строгого режима сына актёра Владимира Сошальского за хранение наркотиков и попытку их сбыта, сообщили РИА... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:58:00+03:00
2024-12-27T15:58:00+03:00
2024-12-27T16:06:00+03:00
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991703177_0:190:960:730_1920x0_80_0_0_b259a0247792b05eb6998bcf5d4b795b.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Останкинский суд Москвы приговорил к 11 годам колонии строгого режима сына актёра Владимира Сошальского за хранение наркотиков и попытку их сбыта, сообщили РИА Новости в суде."По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний Сошальскому окончательно назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.Владимир Сошальский-младший был признан виновным в хранении наркотических средств и попытке их сбыта. Арестовали его в конце июля.В суде уточнили, что пакетики с 2,7 грамма кокаина, весы, пластиковый контейнер и iPhone 13 ProMax были конфискованы как вещественные доказательства.
https://ria.ru/20241023/omsk-1979490567.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991703177_0:196:960:916_1920x0_80_0_0_413c2c0798ede6bd23e3d0cb6a1371ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Сына актера Сошальского осудили по делу о наркотиках
Сына актера Сошальского осудили на 11 лет по делу о наркотиках
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Останкинский суд Москвы приговорил к 11 годам колонии строгого режима сына актёра Владимира Сошальского за хранение наркотиков и попытку их сбыта, сообщили РИА Новости в суде.
"По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний Сошальскому окончательно назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.
Владимир Сошальский-младший был признан виновным в хранении наркотических средств и попытке их сбыта. Арестовали его в конце июля.
В суде уточнили, что пакетики с 2,7 грамма кокаина, весы, пластиковый контейнер и iPhone 13 ProMax были конфискованы как вещественные доказательства.