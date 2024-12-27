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Сына актера Сошальского осудили по делу о наркотиках - РИА Новости, 27.12.2024
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15:58 27.12.2024 (обновлено: 16:06 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/soshalskiy-1991700548.html
Сына актера Сошальского осудили по делу о наркотиках
Сына актера Сошальского осудили по делу о наркотиках - РИА Новости, 27.12.2024
Сына актера Сошальского осудили по делу о наркотиках
Останкинский суд Москвы приговорил к 11 годам колонии строгого режима сына актёра Владимира Сошальского за хранение наркотиков и попытку их сбыта, сообщили РИА... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:58:00+03:00
2024-12-27T16:06:00+03:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Останкинский суд Москвы приговорил к 11 годам колонии строгого режима сына актёра Владимира Сошальского за хранение наркотиков и попытку их сбыта, сообщили РИА Новости в суде."По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний Сошальскому окончательно назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.Владимир Сошальский-младший был признан виновным в хранении наркотических средств и попытке их сбыта. Арестовали его в конце июля.В суде уточнили, что пакетики с 2,7 грамма кокаина, весы, пластиковый контейнер и iPhone 13 ProMax были конфискованы как вещественные доказательства.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Сына актера Сошальского осудили по делу о наркотиках

Сына актера Сошальского осудили на 11 лет по делу о наркотиках

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramВладимир Сошальский
Владимир Сошальский - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Владимир Сошальский
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Останкинский суд Москвы приговорил к 11 годам колонии строгого режима сына актёра Владимира Сошальского за хранение наркотиков и попытку их сбыта, сообщили РИА Новости в суде.
"По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний Сошальскому окончательно назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.
Владимир Сошальский-младший был признан виновным в хранении наркотических средств и попытке их сбыта. Арестовали его в конце июля.
В суде уточнили, что пакетики с 2,7 грамма кокаина, весы, пластиковый контейнер и iPhone 13 ProMax были конфискованы как вещественные доказательства.
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