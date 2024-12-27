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В США выпустят таблетки для продления жизни собак - РИА Новости, 27.12.2024
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13:26 27.12.2024 (обновлено: 13:28 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/sobaka-1991662303.html
В США выпустят таблетки для продления жизни собак
В США выпустят таблетки для продления жизни собак - РИА Новости, 27.12.2024
В США выпустят таблетки для продления жизни собак
Американский биотехнологический стартап собирается в начале 2025 года выпустить таблетки для собак, которые могут продлить жизнь питомцам как минимум на один... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:26:00+03:00
2024-12-27T13:28:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Американский биотехнологический стартап собирается в начале 2025 года выпустить таблетки для собак, которые могут продлить жизнь питомцам как минимум на один год, это может в будущем помочь людям решить схожую проблему, сообщает британская газета Guardian. "В начале следующего года американский биотехнологический стартап Loyal уверен, что выпустит на рынок... таблетку со вкусом говядины, которая может продлить собакам как минимум на один дополнительный год здоровой жизни", - говорится в публикации. Основатель и исполнительный директор Loyal Селин Халиуа считает, что их работа принесет пользу людям. "Выяснение того, как предотвратить возрастной спад у собак, является действительно важным фактором для того, чтобы сделать то же самое с людьми, потому собаки болеют схожими возрастными заболеваниями и разделяют наше окружение и привычки так, как лабораторные мыши этого не делают", - приводит газета слова Халиуа. Как отмечается, таблетка направлена на то, чтобы притупить и обратить вспять метаболические изменения, связанные со старением. "Мы не создаем бессмертных собак. Мы предполагаем, что препарат продлевает продолжительность жизни за счет укрепления здоровья и, таким образом, замедления темпов старения", - подчеркнула основатель и исполнительный директор Loyal.
https://ria.ru/20240818/meditsina-1966947626.html
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в мире, сша, собаки, наука
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В США выпустят таблетки для продления жизни собак

В США в 2025 году хотят выпустить таблетки для собак, продлевающие жизнь

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМужчина выгуливает собаку
Мужчина выгуливает собаку - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Мужчина выгуливает собаку. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Американский биотехнологический стартап собирается в начале 2025 года выпустить таблетки для собак, которые могут продлить жизнь питомцам как минимум на один год, это может в будущем помочь людям решить схожую проблему, сообщает британская газета Guardian.
"В начале следующего года американский биотехнологический стартап Loyal уверен, что выпустит на рынок... таблетку со вкусом говядины, которая может продлить собакам как минимум на один дополнительный год здоровой жизни", - говорится в публикации.
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Основатель и исполнительный директор Loyal Селин Халиуа считает, что их работа принесет пользу людям.
"Выяснение того, как предотвратить возрастной спад у собак, является действительно важным фактором для того, чтобы сделать то же самое с людьми, потому собаки болеют схожими возрастными заболеваниями и разделяют наше окружение и привычки так, как лабораторные мыши этого не делают", - приводит газета слова Халиуа.
Как отмечается, таблетка направлена на то, чтобы притупить и обратить вспять метаболические изменения, связанные со старением.
"Мы не создаем бессмертных собак. Мы предполагаем, что препарат продлевает продолжительность жизни за счет укрепления здоровья и, таким образом, замедления темпов старения", - подчеркнула основатель и исполнительный директор Loyal.
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