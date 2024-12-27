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Число погибших при ударах Израиля по Сане возросло до шести - РИА Новости, 27.12.2024
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01:13 27.12.2024 (обновлено: 09:32 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/sana-1991572187.html
Число погибших при ударах Израиля по Сане возросло до шести
Число погибших при ударах Израиля по Сане возросло до шести - РИА Новости, 27.12.2024
Число погибших при ударах Израиля по Сане возросло до шести
Число погибших в результате ударов израильской авиации по столице Йемена Сане и провинции Ходейда возросло до шести, сообщило агентству новостей SABA... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T01:13:00+03:00
2024-12-27T09:32:00+03:00
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ДОХА, 27 дек — РИА Новости. Число погибших в результате ударов израильской авиации по столице Йемена Сане и провинции Ходейда возросло до шести, сообщило агентству новостей SABA Министерство здравоохранения на подконтрольных движению "Ансар Алла" территориях.&quot;Сионистские агрессивные рейды на международный аэропорт Саны привели к гибели трех и ранению еще 30 человек. Еще трое были убиты и десять человек получили ранения в результате сионистской агрессии в провинции Ходейда&quot;, — говорится в заявлении.Накануне истребители ЦАХАЛ совершили налет на Йемен, атаковав военно-воздушную базу Эд-Далайми и международный аэропорт, электростанции в Сане и в городе Ходейда, а также порты в Ходейде, в том числе нефтеналивной порт Рас-Исса. В последние недели напряженность между хуситами и Израилем серьезно возросла. Хуситы начали почти в ежедневном режиме атаковать территорию еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Израиль, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.
https://ria.ru/20241226/yemen-1991520713.html
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в мире, ходейда (город), сана, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ходейда (город), Сана, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Число погибших при ударах Израиля по Сане возросло до шести

Минздрав Йемена: число погибших при авиаударах Израиля по Сане возросло до шести

© Кадр видео из соцсетейДым в Сане после израильского удара
Дым в Сане после израильского удара - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Дым в Сане после израильского удара
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ДОХА, 27 дек — РИА Новости. Число погибших в результате ударов израильской авиации по столице Йемена Сане и провинции Ходейда возросло до шести, сообщило агентству новостей SABA Министерство здравоохранения на подконтрольных движению "Ансар Алла" территориях.
«

"Сионистские агрессивные рейды на международный аэропорт Саны привели к гибели трех и ранению еще 30 человек. Еще трое были убиты и десять человек получили ранения в результате сионистской агрессии в провинции Ходейда", — говорится в заявлении.

Накануне истребители ЦАХАЛ совершили налет на Йемен, атаковав военно-воздушную базу Эд-Далайми и международный аэропорт, электростанции в Сане и в городе Ходейда, а также порты в Ходейде, в том числе нефтеналивной порт Рас-Исса.
В последние недели напряженность между хуситами и Израилем серьезно возросла. Хуситы начали почти в ежедневном режиме атаковать территорию еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Израиль, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
ЦАХАЛ подтвердила атаку на Йемен
Вчера, 18:18
 
В миреХодейда (город)СанаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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