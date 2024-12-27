https://ria.ru/20241227/samolet-1991676208.html

В Росавиации раскрыли новые подробности крушения самолета близ Актау

В Росавиации раскрыли новые подробности крушения самолета близ Актау - РИА Новости, 27.12.2024

В Росавиации раскрыли новые подробности крушения самолета близ Актау

Глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл новые подробности крушения самолета Azerbaijan Airlines в районе Актау. РИА Новости, 27.12.2024

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грозный

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

украина

крушение рейса баку — грозный

россия

происшествия

актау

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл новые подробности крушения самолета Azerbaijan Airlines в районе Актау.Основные заявления — в материале РИА Новости.Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.Как сообщили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.

https://ria.ru/20241227/aktau-1991568620.html

грозный

украина

россия

актау

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Заявление главы Росавиации о крушении самолета AZAL под Актау Россия окажет всестороннюю поддержку Казахстану и Азербайджану в расследовании крушения самолета около Актау, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. 2024-12-27T14:15 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), украина, крушение рейса баку — грозный, россия, происшествия, актау, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)