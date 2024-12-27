https://ria.ru/20241227/rossija-1991739573.html

В МИД допустили возобновление диалога с США после инаугурации Трампа

В МИД допустили возобновление диалога с США после инаугурации Трампа - РИА Новости, 27.12.2024

В МИД допустили возобновление диалога с США после инаугурации Трампа

Россия готовится к разным вариантам развития событий после того, как избранный президент США Дональд Трамп займет свой пост после инаугурации, и возможность... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:51:00+03:00

2024-12-27T17:51:00+03:00

2024-12-27T17:51:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия готовится к разным вариантам развития событий после того, как избранный президент США Дональд Трамп займет свой пост после инаугурации, и возможность возобновления диалога по стратегической стабильности не исключается, хотя для этого Вашингтон должен отказаться от своего курса, направленного на подрыв безопасности России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы на сегодня не занимаемся формулированием ожиданий того, что может произойти после смены администрации в Вашингтоне. Есть, разумеется, аналитическая работа, есть определенная прогностическая деятельность, но сами понимаете, что это все не предмет для публичного обсуждения. И по большому счету, зная то, как выстраивалась американская политика в период первого президентства Трампа, здесь мы имеем большой такой массив факторов неопределенности. Давайте называть вещи своими именами. Но, помимо прочего, это все означает, что мы внутренне готовы к разным вариантам развития событий", - сказал Рябков в интервью газете "Коммерсант". Он добавил, что в Москве не раз говорили о том, какие именно, по ее мнению, условия должны быть созданы для потенциального возобновления стратегического диалога с США. "Прежде всего это предполагает отказ Вашингтона от курса на подрыв нашей безопасности и нанесение нам стратегического поражения, а также готовность США к комплексной работе по снижению конфликтного потенциала с учетом всех значимых факторов стратстабильности и с упором на устранение первопричин, созданных именно Западом, фундаментальных противоречий в области безопасности", - сказал замминистра. "Вот в таком гипотетическом разговоре, или как сейчас принято некоторыми говорить, в таком залоге, если американская сторона будет действовать, исключать обсуждение ситуации в стратегической сфере я бы не стал. Но прежде мы должны увидеть изменения в их линии, а потом уже рассматривать, что и как, в каком формате мы можем в качестве повестки дня определить. Но все это на сегодня из области теоретизирования и гаданий", - заключил он.

https://ria.ru/20241227/tramp-1991582290.html

https://ria.ru/20241225/tramp-1991121215.html

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россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, сергей рябков, в мире