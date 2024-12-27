https://ria.ru/20241227/rassledovanie-1991580918.html

Фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице умер в СИЗО

Фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице умер в СИЗО - РИА Новости, 27.12.2024

Фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице умер в СИЗО

Фигуранта дела о пытках в саратовской тюремной больнице нашли мертвым в следственном изоляторе в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T05:01:00+03:00

2024-12-27T05:01:00+03:00

2024-12-27T11:36:00+03:00

происшествия

саратовская область

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александр бастрыкин

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Фигуранта дела о пытках в саратовской тюремной больнице нашли мертвым в следственном изоляторе в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."По предварительной информации, 25 декабря в камере СИЗО-1 "Матросская тишина" был обнаружен мертвым Виктор Шеянов", — сказал собеседник агентства.При этом он добавил, что каких-либо следов на теле у погибшего не нашли.Шеянов — один из восьми фигурантов уголовного дела о пытках в саратовской тюремной больнице.Осенью 2021 года ситуация в колониях оказалась в центре внимания после публикации на YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. Проект Gulagu.net сообщал, что на опубликованных кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждалось в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН по Саратовской области.На фоне скандала СК возбудил несколько уголовных дел, а своих постов лишились начальник ОТБ-1 (областная туберкулезная больница), начальник областного УФСИН и другие офицеры.Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявлял, что следствие установило 44 эпизода преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, вымогательствами, убийствами и превышением должностных полномочий. По версии следствия, бывшие начальники учреждения и отдела безопасности создали преступную группу с целью устрашения осужденных и вымогательства денег, с ними действовали и осужденные, которые "совершали противоправные действия" в отношении других осужденных.Сейчас уголовное дело рассматривается в Московском областном суде.

https://ria.ru/20240307/pogrom-1931628898.html

https://ria.ru/20231212/figuranty-1915332430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратовская область, москва, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), матросская тишина, youtube