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Фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице умер в СИЗО - РИА Новости, 27.12.2024
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05:01 27.12.2024 (обновлено: 11:36 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/rassledovanie-1991580918.html
Фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице умер в СИЗО
Фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице умер в СИЗО - РИА Новости, 27.12.2024
Фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице умер в СИЗО
Фигуранта дела о пытках в саратовской тюремной больнице нашли мертвым в следственном изоляторе в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T05:01:00+03:00
2024-12-27T11:36:00+03:00
происшествия
саратовская область
москва
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
матросская тишина
youtube
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Фигуранта дела о пытках в саратовской тюремной больнице нашли мертвым в следственном изоляторе в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."По предварительной информации, 25 декабря в камере СИЗО-1 "Матросская тишина" был обнаружен мертвым Виктор Шеянов", — сказал собеседник агентства.При этом он добавил, что каких-либо следов на теле у погибшего не нашли.Шеянов — один из восьми фигурантов уголовного дела о пытках в саратовской тюремной больнице.Осенью 2021 года ситуация в колониях оказалась в центре внимания после публикации на YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. Проект Gulagu.net сообщал, что на опубликованных кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждалось в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН по Саратовской области.На фоне скандала СК возбудил несколько уголовных дел, а своих постов лишились начальник ОТБ-1 (областная туберкулезная больница), начальник областного УФСИН и другие офицеры.Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявлял, что следствие установило 44 эпизода преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, вымогательствами, убийствами и превышением должностных полномочий. По версии следствия, бывшие начальники учреждения и отдела безопасности создали преступную группу с целью устрашения осужденных и вымогательства денег, с ними действовали и осужденные, которые "совершали противоправные действия" в отношении других осужденных.Сейчас уголовное дело рассматривается в Московском областном суде.
https://ria.ru/20240307/pogrom-1931628898.html
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происшествия, саратовская область, москва, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), матросская тишина, youtube
Происшествия, Саратовская область, Москва, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Матросская тишина, YouTube
Фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице умер в СИЗО

Фигуранта дела о пытках в тюремной больнице Шеянова нашли мертвым в СИЗО

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН России
Сотрудник ФСИН России - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Фигуранта дела о пытках в саратовской тюремной больнице нашли мертвым в следственном изоляторе в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, 25 декабря в камере СИЗО-1 "Матросская тишина" был обнаружен мертвым Виктор Шеянов", — сказал собеседник агентства.
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
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7 марта, 08:27
При этом он добавил, что каких-либо следов на теле у погибшего не нашли.
Шеянов — один из восьми фигурантов уголовного дела о пытках в саратовской тюремной больнице.
Осенью 2021 года ситуация в колониях оказалась в центре внимания после публикации на YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. Проект Gulagu.net сообщал, что на опубликованных кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждалось в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН по Саратовской области.
На фоне скандала СК возбудил несколько уголовных дел, а своих постов лишились начальник ОТБ-1 (областная туберкулезная больница), начальник областного УФСИН и другие офицеры.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявлял, что следствие установило 44 эпизода преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, вымогательствами, убийствами и превышением должностных полномочий. По версии следствия, бывшие начальники учреждения и отдела безопасности создали преступную группу с целью устрашения осужденных и вымогательства денег, с ними действовали и осужденные, которые "совершали противоправные действия" в отношении других осужденных.
Сейчас уголовное дело рассматривается в Московском областном суде.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В Саратове продлили арест фигурантам дела о пытках в тюремной больнице
12 декабря 2023, 15:35
 
ПроисшествияСаратовская областьМоскваРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Матросская тишинаYouTube
 
 
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