Фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице умер в СИЗО
Фигуранта дела о пытках в тюремной больнице Шеянова нашли мертвым в СИЗО
Сотрудник ФСИН России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Фигуранта дела о пытках в саратовской тюремной больнице нашли мертвым в следственном изоляторе в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, 25 декабря в камере СИЗО-1 "Матросская тишина" был обнаружен мертвым Виктор Шеянов", — сказал собеседник агентства.
При этом он добавил, что каких-либо следов на теле у погибшего не нашли.
Шеянов — один из восьми фигурантов уголовного дела о пытках в саратовской тюремной больнице.
Осенью 2021 года ситуация в колониях оказалась в центре внимания после публикации на YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. Проект Gulagu.net сообщал, что на опубликованных кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждалось в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН по Саратовской области.
На фоне скандала СК возбудил несколько уголовных дел, а своих постов лишились начальник ОТБ-1 (областная туберкулезная больница), начальник областного УФСИН и другие офицеры.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявлял, что следствие установило 44 эпизода преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, вымогательствами, убийствами и превышением должностных полномочий. По версии следствия, бывшие начальники учреждения и отдела безопасности создали преступную группу с целью устрашения осужденных и вымогательства денег, с ними действовали и осужденные, которые "совершали противоправные действия" в отношении других осужденных.
Сейчас уголовное дело рассматривается в Московском областном суде.
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