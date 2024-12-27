https://ria.ru/20241227/rassledovanie-1991572684.html

На имущество экс-министра транспорта Башкирии наложили арест

На имущество экс-министра транспорта Башкирии наложили арест - РИА Новости, 27.12.2024

На имущество экс-министра транспорта Башкирии наложили арест

В рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта Башкирии Александра Клебанова наложен арест на его имущество, указано в... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T01:27:00+03:00

2024-12-27T01:27:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта Башкирии Александра Клебанова наложен арест на его имущество, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "С момента предыдущего продления меры пресечения по уголовному делу выполнены следующие следственные и иные процессуальные действия … получены ответы на ранее направленные запросы, на имущество обвиняемого наложен арест, выполнены иные следственные и процессуальные действия", - сказано в документах. В настоящее время Клебанов находится под домашним арестом. Ранее в ходе судебного заседания стало известно, что он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае. СК РФ сообщал, что 47-летнего чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. По версии следствия, фигурант, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", в мае 2023 года угрожал фирме создать искусственные препятствия в получении оплаты за проделанную работу. В июне Верховный суд Башкирии перевел его под домашний арест. Позже дело Клебанова передали для расследования в Москву. Кроме того, Басманный суд Москвы 1 октября арестовал исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки на 37 миллионов рублей. Посредником, как сообщало следствие, выступил именно Клебанов. По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог.

https://ria.ru/20241123/petrochenko-1985308135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)