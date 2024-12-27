СК возбудил более шести тысяч дел о преступлениях киевского режима
СК РФ с 2014 года возбудил более шести тысяч уголовных дел о преступлениях Киева
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские следователи возбудили с 2014 года более шести тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.
"Первый заместитель председателя СК России Э.В. Кабурнеев отметил, что следователями ведомства с 2014 года осуществляется расследование уголовных дел о преступлениях киевского режима против мира и безопасности человечества. За истекший период возбуждено 6 025 дел в отношении представителей руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских силовых структур и военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время ряд уголовных дел уже рассмотрен российскими судами.
"К настоящему времени по рассмотренным судами уголовным делам фигуранты приговорены к длительному лишению свободы, в том числе 60 лиц, или порядка 13 % от общего числа, – к пожизненному сроку, что наглядно свидетельствует о характере и тяжести совершенных преступлений", - добавляется в сообщении.
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