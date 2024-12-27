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СК возбудил более шести тысяч дел о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 27.12.2024
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10:52 27.12.2024 (обновлено: 10:53 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/prestupleniya-1991619966.html
СК возбудил более шести тысяч дел о преступлениях киевского режима
СК возбудил более шести тысяч дел о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 27.12.2024
СК возбудил более шести тысяч дел о преступлениях киевского режима
Российские следователи возбудили с 2014 года более шести тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T10:52:00+03:00
2024-12-27T10:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские следователи возбудили с 2014 года более шести тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих. "Первый заместитель председателя СК России Э.В. Кабурнеев отметил, что следователями ведомства с 2014 года осуществляется расследование уголовных дел о преступлениях киевского режима против мира и безопасности человечества. За истекший период возбуждено 6 025 дел в отношении представителей руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских силовых структур и военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время ряд уголовных дел уже рассмотрен российскими судами. "К настоящему времени по рассмотренным судами уголовным делам фигуранты приговорены к длительному лишению свободы, в том числе 60 лиц, или порядка 13 % от общего числа, – к пожизненному сроку, что наглядно свидетельствует о характере и тяжести совершенных преступлений", - добавляется в сообщении.
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россия, донецк, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, Украина, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
СК возбудил более шести тысяч дел о преступлениях киевского режима

СК РФ с 2014 года возбудил более шести тысяч уголовных дел о преступлениях Киева

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские следователи возбудили с 2014 года более шести тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.
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"Первый заместитель председателя СК России Э.В. Кабурнеев отметил, что следователями ведомства с 2014 года осуществляется расследование уголовных дел о преступлениях киевского режима против мира и безопасности человечества. За истекший период возбуждено 6 025 дел в отношении представителей руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских силовых структур и военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время ряд уголовных дел уже рассмотрен российскими судами.
"К настоящему времени по рассмотренным судами уголовным делам фигуранты приговорены к длительному лишению свободы, в том числе 60 лиц, или порядка 13 % от общего числа, – к пожизненному сроку, что наглядно свидетельствует о характере и тяжести совершенных преступлений", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкУкраинаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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