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СК возбудил более шести тысяч дел о преступлениях киевского режима

СК возбудил более шести тысяч дел о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 27.12.2024

СК возбудил более шести тысяч дел о преступлениях киевского режима

Российские следователи возбудили с 2014 года более шести тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T10:52:00+03:00

2024-12-27T10:52:00+03:00

2024-12-27T10:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецк

украина

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские следователи возбудили с 2014 года более шести тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих. "Первый заместитель председателя СК России Э.В. Кабурнеев отметил, что следователями ведомства с 2014 года осуществляется расследование уголовных дел о преступлениях киевского режима против мира и безопасности человечества. За истекший период возбуждено 6 025 дел в отношении представителей руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских силовых структур и военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время ряд уголовных дел уже рассмотрен российскими судами. "К настоящему времени по рассмотренным судами уголовным делам фигуранты приговорены к длительному лишению свободы, в том числе 60 лиц, или порядка 13 % от общего числа, – к пожизненному сроку, что наглядно свидетельствует о характере и тяжести совершенных преступлений", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241220/pushilin-1990297645.html

https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991124786.html

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Ольга Фомченкова

россия, донецк, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия