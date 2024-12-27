Опрос: европейцы считают, что Трамп прекратит финансовую помощь Украине
YouGov: европейцы считают, что Трамп прекратит финансовую помощь Украине
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Жители европейских стран считают, что избранный президент США Дональд Трамп прекратит оказание финансовой помощи Украине, когда вступит в должность лидера США 20 января 2025 года, следует из исследования, проведённого компанией YouGov.
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При этом, лишь 19-20% опрошенных немцев, испанцев, датчан, британцев и французов считают такой сценарий маловероятным. С таким же мнением выступили 24% итальянцев и 31 % шведов - они полагают, что Трамп вряд ли прекратит оказание финансовой помощи Украине.
Исследование проводилось с 3 по 18 декабря среди 2119 взрослых граждан Великобритании, 1014 - Франции, 2198 - Германии, 1005 - Дании, 1003 - Швеции, 1064 - Испании и 1011 - Италии. Статистическая погрешность исследования не приводится.
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Ранее Трамп заявлял, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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