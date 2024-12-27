https://ria.ru/20241227/pomosch-1991759572.html

Опрос: европейцы считают, что Трамп прекратит финансовую помощь Украине

Опрос: европейцы считают, что Трамп прекратит финансовую помощь Украине - РИА Новости, 27.12.2024

Опрос: европейцы считают, что Трамп прекратит финансовую помощь Украине

Жители европейских стран считают, что избранный президент США Дональд Трамп прекратит оказание финансовой помощи Украине, когда вступит в должность лидера США... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T20:03:00+03:00

2024-12-27T20:03:00+03:00

2024-12-27T20:03:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Жители европейских стран считают, что избранный президент США Дональд Трамп прекратит оказание финансовой помощи Украине, когда вступит в должность лидера США 20 января 2025 года, следует из исследования, проведённого компанией YouGov. Исследование проводилось среди жителей Великобритании, Франции, Германии, Дании, Швеции, Испании и Италии. По результатам исследования, более половины респондентов из Германии (62%), Испании (60%), Великобритании (56%), Дании (59%), Франции (52%) и Италии (51%) считают вероятным прекращение Трампом финансовой помощи Киеву. В Швеции такое мнение выразили почти половина опрошенных - 48%. При этом, лишь 19-20% опрошенных немцев, испанцев, датчан, британцев и французов считают такой сценарий маловероятным. С таким же мнением выступили 24% итальянцев и 31 % шведов - они полагают, что Трамп вряд ли прекратит оказание финансовой помощи Украине. Исследование проводилось с 3 по 18 декабря среди 2119 взрослых граждан Великобритании, 1014 - Франции, 2198 - Германии, 1005 - Дании, 1003 - Швеции, 1064 - Испании и 1011 - Италии. Статистическая погрешность исследования не приводится. Ранее Трамп заявлял, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241220/tramp-1990528375.html

https://ria.ru/20241212/tramp-1988862476.html

https://ria.ru/20241211/tramp-1988628488.html

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в мире, украина, сша, великобритания, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, нато