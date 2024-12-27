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Опрос: европейцы считают, что Трамп прекратит финансовую помощь Украине - РИА Новости, 27.12.2024
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20:03 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/pomosch-1991759572.html
Опрос: европейцы считают, что Трамп прекратит финансовую помощь Украине
Опрос: европейцы считают, что Трамп прекратит финансовую помощь Украине - РИА Новости, 27.12.2024
Опрос: европейцы считают, что Трамп прекратит финансовую помощь Украине
Жители европейских стран считают, что избранный президент США Дональд Трамп прекратит оказание финансовой помощи Украине, когда вступит в должность лидера США... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T20:03:00+03:00
2024-12-27T20:03:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Жители европейских стран считают, что избранный президент США Дональд Трамп прекратит оказание финансовой помощи Украине, когда вступит в должность лидера США 20 января 2025 года, следует из исследования, проведённого компанией YouGov. Исследование проводилось среди жителей Великобритании, Франции, Германии, Дании, Швеции, Испании и Италии. По результатам исследования, более половины респондентов из Германии (62%), Испании (60%), Великобритании (56%), Дании (59%), Франции (52%) и Италии (51%) считают вероятным прекращение Трампом финансовой помощи Киеву. В Швеции такое мнение выразили почти половина опрошенных - 48%. При этом, лишь 19-20% опрошенных немцев, испанцев, датчан, британцев и французов считают такой сценарий маловероятным. С таким же мнением выступили 24% итальянцев и 31 % шведов - они полагают, что Трамп вряд ли прекратит оказание финансовой помощи Украине. Исследование проводилось с 3 по 18 декабря среди 2119 взрослых граждан Великобритании, 1014 - Франции, 2198 - Германии, 1005 - Дании, 1003 - Швеции, 1064 - Испании и 1011 - Италии. Статистическая погрешность исследования не приводится. Ранее Трамп заявлял, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241220/tramp-1990528375.html
https://ria.ru/20241212/tramp-1988862476.html
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украина
сша
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в мире, украина, сша, великобритания, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Великобритания, Дональд Трамп, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
Опрос: европейцы считают, что Трамп прекратит финансовую помощь Украине

YouGov: европейцы считают, что Трамп прекратит финансовую помощь Украине

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Жители европейских стран считают, что избранный президент США Дональд Трамп прекратит оказание финансовой помощи Украине, когда вступит в должность лидера США 20 января 2025 года, следует из исследования, проведённого компанией YouGov.
Исследование проводилось среди жителей Великобритании, Франции, Германии, Дании, Швеции, Испании и Италии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Команда Трампа заявила о планах продолжать помощь Украине, пишет FT
20 декабря, 20:04
По результатам исследования, более половины респондентов из Германии (62%), Испании (60%), Великобритании (56%), Дании (59%), Франции (52%) и Италии (51%) считают вероятным прекращение Трампом финансовой помощи Киеву. В Швеции такое мнение выразили почти половина опрошенных - 48%.
При этом, лишь 19-20% опрошенных немцев, испанцев, датчан, британцев и французов считают такой сценарий маловероятным. С таким же мнением выступили 24% итальянцев и 31 % шведов - они полагают, что Трамп вряд ли прекратит оказание финансовой помощи Украине.
Исследование проводилось с 3 по 18 декабря среди 2119 взрослых граждан Великобритании, 1014 - Франции, 2198 - Германии, 1005 - Дании, 1003 - Швеции, 1064 - Испании и 1011 - Италии. Статистическая погрешность исследования не приводится.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Трамп ушел от ответа на вопрос о сокращении помощи Украине
12 декабря, 16:50
Ранее Трамп заявлял, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
На Украине обратились к Трампу после его поста о помощи Киеву
11 декабря, 16:16
 
В миреУкраинаСШАВеликобританияДональд ТрампДжо БайденСергей ЛавровНАТО
 
 
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