В ЕС оценили перспективы проведения переговоров по Украине в Словакии
Евродепутат Блага: проведение переговоров по Украине в Словакии стало бы успехом
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Проведение переговоров по Украине в Словакии стало бы самым большим достижением словацкой дипломатии, считает словацкий депутат Европейского парламента Любош Блага.
Президент России Владимир Путин накануне заявил журналистам, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи говорил о мирном урегулировании конфликта на Украине. По словам президента РФ, "что касается места проведения: да, он (Фицо - ред.) сказал, что если дойдет дело до переговоров, то они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров". Путин добавил также, что Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине.
“Речь идет о том, будет ли дальше продолжаться война или начнутся наконец переговоры о мире", - написал Блага в своем Telegram-канале.
По его словам, возможные переговоры по Украине в Словакии, были бы "самым большим успехом словацкой дипломатии в истории". "Без преувеличения. Словакия впервые бы попала в современные учебники международной политики”, - написал Блага.
“Мы в Словакии с первой минуты нашего правительства были искренне заинтересованы в мире, не нападали на Россию, сохраняли корректные отношения на все четыре стороны… и поэтому мы заслуживаем доверия”, - добавил Блага.
По его мнению, после встречи российского президента и словацкого премьера в Москве наконец-то появился “проблеск надежды”.
В начале декабря президент Словакии Петер Пеллегрини подтверждал готовность Братиславы стать площадкой для начала переговоров о мире на Украине.
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