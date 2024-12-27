https://ria.ru/20241227/peregovory-1991751046.html

В ЕС оценили перспективы проведения переговоров по Украине в Словакии

В ЕС оценили перспективы проведения переговоров по Украине в Словакии - РИА Новости, 27.12.2024

В ЕС оценили перспективы проведения переговоров по Украине в Словакии

Проведение переговоров по Украине в Словакии стало бы самым большим достижением словацкой дипломатии, считает словацкий депутат Европейского парламента Любош... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T18:53:00+03:00

2024-12-27T18:53:00+03:00

2024-12-27T19:07:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Проведение переговоров по Украине в Словакии стало бы самым большим достижением словацкой дипломатии, считает словацкий депутат Европейского парламента Любош Блага.Президент России Владимир Путин накануне заявил журналистам, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи говорил о мирном урегулировании конфликта на Украине. По словам президента РФ, "что касается места проведения: да, он (Фицо - ред.) сказал, что если дойдет дело до переговоров, то они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров". Путин добавил также, что Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине.“Речь идет о том, будет ли дальше продолжаться война или начнутся наконец переговоры о мире", - написал Блага в своем Telegram-канале.По его словам, возможные переговоры по Украине в Словакии, были бы "самым большим успехом словацкой дипломатии в истории". "Без преувеличения. Словакия впервые бы попала в современные учебники международной политики”, - написал Блага.Словацкий евродепутат отметил, что до сих пор так далеко продвинуться в вопросе возможных переговоров о мире на Украине не удалось даже Швейцарии и Норвегии, которые обычно выступают в качестве дипломатических переговорщиков, поскольку этим странам не удалось сохранить нейтралитет.“Мы в Словакии с первой минуты нашего правительства были искренне заинтересованы в мире, не нападали на Россию, сохраняли корректные отношения на все четыре стороны… и поэтому мы заслуживаем доверия”, - добавил Блага.По его мнению, после встречи российского президента и словацкого премьера в Москве наконец-то появился “проблеск надежды”.В начале декабря президент Словакии Петер Пеллегрини подтверждал готовность Братиславы стать площадкой для начала переговоров о мире на Украине.

https://ria.ru/20241226/ukraina-1991391118.html

https://ria.ru/20241224/peskov-1990979468.html

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в мире, украина, словакия, роберт фицо, петер пеллегрини, россия, владимир путин, евросоюз