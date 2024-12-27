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Стали известны 5 причин перевести средства накопительной пенсии в ПДС

Стали известны 5 причин перевести средства накопительной пенсии в ПДС - РИА Новости, 27.12.2024

Стали известны 5 причин перевести средства накопительной пенсии в ПДС

С 2024 года россияне могут переводить средства накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС). По статистике НПФ, за 9 месяцев 2024 года... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T18:10:00+03:00

2024-12-27T18:10:00+03:00

2024-12-27T18:10:00+03:00

сбербанк россии

агентство по страхованию вкладов

сбер

пенсия

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. С 2024 года россияне могут переводить средства накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС). По статистике НПФ, за 9 месяцев 2024 года участники заявили к переводу в ПДС 36,5 миллиарда рублей средств накопительной пенсии. Этот показатель в июле-сентябре вырос на 49% квартал к кварталу, свидетельствует аналитика Банка России. В пресс-службе СберНПФ объяснили, что побуждает россиян переводить средства накопительной пенсии в программу.Во-первых, благодаря ПДС средства накопительной пенсии можно в любой момент использовать в особых жизненных ситуациях. К таким относятся оплата дорогостоящего лечения и потеря кормильца. Потратить можно хоть всю сумму, главное – предоставить подтверждающие документы.Во-вторых, ПДС помогает людям самостоятельно выбирать срок выплаты сбережений, включая переведенные средства накопительной пенсии. Мужчинам эта опция доступна с 60 лет, а женщинам – с 55 лет, причем не важно, сколько времени они участвовали в программе. Выбор за самим участником: можно получать выплаты, например, 5, 7 или 9 лет и так далее.В-третьих, ПДС дает возможность разом снять все сбережения – вместе со средствами накопительной пенсии – через 15 лет участия. Причем всю сумму сразу без ограничений. Например, 35-летний мужчина перевел свои средства накопительной пенсии в ПДС, чтобы накопить быстрее. Как только ему исполнится 50, он сможет снять всю сумму целиком, включая средства накопительной пенсии. Потратить накопленное можно, например, на покупку недвижимости, открыть свое дело, оплатить образование или вложить в будущее детей.Еще один плюс: средства накопительной пенсии в ПДС получают "усиленную" страховку. Пока эти деньги остаются в обычной системе обязательного пенсионного страхования, для них действует страховка от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Правда, включает она на этапе накоплений только 100% номиналов страховых взносов, а весь заработанный инвестиционный доход не защищен. В свою очередь, для программы долгосрочных сбережений предусмотрены расширенные гарантии. АСВ на этапе накоплений защищает не только 100% переведенных средств накопительной пенсии, но и весь заработанный инвестиционный доход. Кроме того, страховка есть на личные взносы и доход от их размещения на сумму до 2,8 миллиона рублей, а также для полученного софинансирования и результата его размещения.Наконец, все накопленное по ПДС, включая средства накопительной пенсии, можно передавать правопреемникам даже на этапе выплат. Выбрать их можно самостоятельно. Исключение только одно: если человек уже начал получать пожизненные выплаты по программе.В настоящее время СберНПФ запустил акцию для своих клиентов. Те, кто с 1 по 31 декабря 2024 года переведут средства накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений, могут получить 1000 бонусов Спасибо.Условия участия в акции:Полные условия акции на сайте.Услуги по формированию долгосрочных сбережений оказывает АО "НПФ Сбербанка" (ИНН 7725352740 ОГРН 1147799009160, Лицензия № 41/2 от 16.06.2009, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам). Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с федеральным законодательством, доступна на сайте. Ознакомиться с условиями управления активами, информацией, подлежащей предоставлению в соответствии с законодательством Российской Федерации, можно по адресу: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Г.Реклама, АО "НПФ Сбербанка", erid: F7NfYUJCUneP5VsqYh3B

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сбербанк россии, агентство по страхованию вкладов, сбер, пенсия