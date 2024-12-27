Как приготовить овсяноблин: рецепты для правильного питания и похудения
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Овсяноблин — вариант полезного завтрака, в рецепт которого входят овсяные хлопья, яйца, вода или молоко. Его можно съесть как самостоятельное блюдо или добавить начинку: рыбу, мясо, овощи, сыр, самостоятельно варьируя ингредиенты. Именно по этой причине овсяный блин пользуется большой популярностью у тех, кто хочет похудеть. Но, чтобы научиться правильно сочетать продукты, не превышая калорийность, важно понимать, как правильно приготовить классический овсяный блин. В этом поможет изучение популярных рецептов блинов с пошаговой инструкцией приготовления.
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Овсяноблин
Овсяный блин не просто полезный завтрак. Блюдо способно научить человека правильно сочетать продукты с соблюдением суточной нормы калорий, что крайне важно для здорового похудения. Также можно создать личный рецепт идеального завтрака, обеда или десерта. Причем каждый из вариантов будет нести огромную пользу для организма.
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Польза на завтрак
Овсяноблин содержит умеренное количество белков, сложных углеводов и полезных жиров. Поэтому такой завтрак способен подарить чувство сытости на долгое время, что является главным преимуществом для тех, кто хочет похудеть.
Овсянка — кладезь полезных витаминов и минералов. Именно она является основным ингредиентом в приготовлении блюда. Овсяные хлопья богаты витамином B, A и Е, отличаются повышенным содержанием клетчатки и белка. Регулярное употребление овсянки на завтрак в любом виде дарит огромную пользу организму:
- запускает и ускоряет работу ЖКТ, удаляет шлаки и токсины;
- дарит энергию на целый день;
- способствует росту и развитию мышечной массы;
- улучшает состояние кожи, волос и ногтей.
Овсяноблин сочетает в себе самые востребованные диетические продукты. Но важно понимать, что степень полезности такого завтрака будет полностью зависеть от того, какую начинку вы будете использовать. Если в нее добавить много жирного мяса, колбасы или шоколадной пасты, его полезность может снизиться.
© Depositphotos.com / AerilБлины с припеком
© Depositphotos.com / Aeril
Блины с припеком
Как приготовить овсяноблин
На сегодняшний день существует множество вариаций приготовления овсяноблина. Но все рецепты похожи между собой. Для начала нужно ознакомиться с классическим вариантом приготовления овсяноблина и после этого менять пропорции ингредиентов, использовать другие продукты, экспериментировать с размером, формой и т.д. В зависимости от используемых ингредиентов и их количества в рецепте зависит калорийность и длительность готовки блюда. Хотя такое разнообразие позволяет найти свой вариант идеального завтрака.
Особенности приготовления
Для приготовления можно взять овсяные хлопья и измельчить их в муку с помощью кофемолки или блендера. Если же хочется чувствовать овсянку на вкус, можно добавить цельные хлопья. Но время приготовления увеличится, так как тесту необходимо настояться, чтобы овсяноблин не получился в виде омлета с сырыми хлопьями внутри.
Что касается выбора правильных овсяных хлопьев, лучше отдать предпочтение крупе, которую нужно варить 15-20 минут. Каши-пятиминутки, конечно, быстрый и вкусный вариант завтрака, но не совсем полезный. Такие хлопья дополнительно проходят термическую обработку и лишаются самого важного — клетчатки, витаминов и минералов. Если использовать такой вариант, то о длительном чувстве насыщения придется забыть.
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Как и в классических блинах, количество муки можно изменять, в зависимости от размера, формы и текстуры блюда. Также овсяную муку можно сочетать с кукурузной, рисовой, гречневой и пр. Но нужно быть готовым к тому, что изменится калорийность блюда и вкус блина будет специфичным. Если не нужно следить за нормой калорий, можно смешать 1/3 пшеничной муки и 2/3 овсяной. Так получится более плотный блинчик, вкус которого будет отдаленно напоминать оладьи.
Несколько советов, которые помогут приготовить идеальный блин:
- 1.Чтобы сохранить низкую калорийность, следует использовать маложирное молоко, кефир, натуральный питьевой йогурт без добавок или воду. Обжаривать блин на сковороде с антипригарным покрытием на капле масла или в мультиварке на режиме "Выпечка".
- 2.При заготовке теста необязательно добавлять сахар, но по желанию можно добавить сахарозаменитель, мед, натуральный сироп, банан и пр. Идеальный ПП-вариант не содержит соль и сахар, только овсянку, жидкость и яйцо.
- 3.Для более воздушной консистенции можно использовать только белок яйца, предварительно взбив его в пышную пену.
- 4.Для аромата можно добавить ванилин, мускатный орех, корицу.
- 5.Тонкие овсяные блинчики готовятся как и привычные блины на пшеничной муке. Если планируется приготовление одного большого блина, его нужно готовить на маленьком огне, предварительно разогрев сковороду.
© Depositphotos.com / leonkenigБлины
© Depositphotos.com / leonkenig
Блины
Самое вкусное в овсяноблине — начинка. Само по себе это блюдо является отличной базой для ежедневных экспериментов. Благодаря этому завтрак может стать любимым и самым разнообразным приемом пищи. Причем это позволяет не только регулярно пробовать новые вкусы, но и изменять калорийность, количество белков, жиров или углеводов. Это большой плюс для тех, кто соблюдает строгую диету или придерживается определенных рамок в суточной норме калорий.
Самые удачные сладкие начинки:
- банан + шоколад или натуральная шоколадная паста без лишнего сахара;
- арахисовая паста + клубника + банан;
- мягкий нежирный творог + груша + мед;
- мягкий нежирный творог (натуральный йогурт) + ягоды;
- яблоко + орехи + мед;
- яблочное пюре + корица.
Варианты идеальной несладкой начинки:
- слабосоленый лосось, семга + творожный сыр + огурец;
- нежирная ветчина + твердый сыр + помидор + зелень;
- помидор + брынза (твердый сыр);
- консервированный тунец + вареное яйцо + зелень;
- вареная куриная грудка + помидор + руккола;
- шампиньоны + зеленый лук + твердый сыр;
- слабосоленая семга/лосось + авокадо.
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Пошаговая инструкция классического рецепта
Для приготовления классического овсяноблина понадобится:
- куриное яйцо — 1 шт;
- молока — 3 ст.л.;
- овсяных хлопьев — 3 ст.л.;
- соль по вкусу.
Как приготовить:
- 1.Смешать яйцо, молоко и соль. Взбить вилкой до однородной массы.
- 2.Добавить измельченные или цельные овсяные хлопья. Если используются цельные хлопья, нужно отставить тесто в сторону на 10-15 минут до того, пока не размякнут хлопья. Если добавлена мука, можно приступать к обжарке.
- 3.На предварительно разогретую сковороду с антипригарным покрытием вылить получившееся тесто.
- 4.Обжаривать по 2 минуты с каждой стороны.
Простые рецепты овсяноблинов для похудения
Вариантов приготовления данного блюда большое количество. Рассмотрим наиболее популярные рецепты, которые в дальнейшем помогут самостоятельно генерировать идеи полезного завтрака.
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Без молока и яиц на воде
Самый низкокалорийный вариант. Также подойдет веганам, вегетарианцам и людям, соблюдающим пост.
Понадобится:
- овсяные хлопья — 1 стакан;
- овсяные отруби — 2 ст.л.;
- минеральная вода — 150 мл;
- соль по вкусу;
- капля масла для смазывания сковороды.
Как приготовить:
- 1.Соединить сухие ингредиенты.
- 2.Добавить воду и перемешать до получения однородной массы.
- 3.Обжаривать на предварительно разогретой сковороде, выкладывая небольшие порции теста, как на оладьи, по 1-2 минуты с каждой стороны. Огонь средний.
Не стоит переживать, если не получится достичь идеальную форму блина сразу. Такое тесто немного капризное, поэтому нужно немного потренироваться, изначально выпекая маленькие блинчики, чтобы в будущем получить ровный и целый овсяный блин.
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С бананом
Вариант приготовления с добавлением банана в тесто.
Понадобится:
- средний мягкий банан;
- куриное яйцо — 1 шт;
- овсяные хлопья — 3 ст.л.;
- молоко — 1 ст.л.;
- соль по вкусу.
Как приготовить:
Первый вариант — смешать все ингредиенты с помощью блендера. Выпекать на разогретой сковороде под крышкой по 1,5-2 минуты с каждой стороны.
Второй вариант:
- 1.Измельчить банан вилкой до консистенции пюре.
- 2.В отдельной миске взбить яйцо с молоком и солью. Добавить овсяные хлопья или муку, тщательно перемешать.
- 3.В получившееся тесто добавить измельченный банан, перемешать.
- 4.Обжаривать с двух сторон на разогретой сковороде под крышкой по 1,5-2 минуты с каждой стороны. Огонь средний.
По желанию можно не добавлять яйцо в тесто.
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С сыром
Сыр можно добавить как в тесто, так и в начинку. Рассмотрим первый вариант.
Понадобится:
- нежирный твердый сыр — 50-70 г;
- куриное яйцо — 1 шт;
- овсяные хлопья — 3 ст.л.;
- молоко — 3 ст.л.;
- соль по вкусу.
Как приготовить:
- 1.Натереть на мелкой терке сыр.
- 2.В отдельной миске слегка взбить яйцо с молоком, добавить овсяные хлопья и тщательно перемешать.
- 3.Соединить сыр с тестом, перемешать.
- 4.Обжаривать на предварительно разогретой сковороде по 2 минуты с каждой стороны под крышкой.
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На кефире
Близкий к классическому вариант приготовления.
Понадобится:
- кефир — 30 мл;
- куриное яйцо — 1 шт;
- овсяные хлопья — 3 ст.л.;
- щепотка разрыхлителя;
- соль по вкусу.
Как приготовить:
- 1.Измельчить овсяные хлопья в блендере, добавить яйцо, кефир, разрыхлитель и соль. Перемешать до получения однородной массы.
- 2.Обжаривать на разогретой сковороде с добавлением масла с двух сторон до готовности.
По желанию в тесто можно добавить какао — получится идеальная основа для сладкого завтрака.
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С творогом
Отличный вариант завтрака перед тренировкой или для тех, кто сидит на диете с повышенным потреблением белка.
Понадобится:
- нежирный творог — 100 г;
- куриное яйцо — 1 шт;
- овсяные хлопья — 40 г;
- молоко или вода — 20 мл;
- соль по вкусу.
Как приготовить:
- 1.Взбить яйцо с молоком или водой, посолить.
- 2.Добавить творог и хлопья. Тщательно перемешать до получения однородной массы. Оставить на 5-7 минут.
- 3.Сформовать небольшие блинчики и обжаривать на разогретой сковороде под крышкой с каждой стороны до готовности.
С помидором
Вариант легкого, но сытного завтрака.
Понадобится:
- овсяные хлопья — 3 ст.л.;
- молоко — 3 ст.л.;
- куриное яйцо — 1 шт;
- один небольшой помидор;
- соль по вкусу.
Как приготовить:
- 1.В глубокой миске смешать овсянку, молоко, яйцо и соль. Получившемуся тесту дать настояться в течение 5-7 минут.
- 2.Помидор нарезать кружочками средней толщины.
- 3.На разогретую сковороду, смазанную маслом, выложить тесто и с помощью ложки придать ему форму блина.
- 4.Выпекать с двух сторон под крышкой до готовности.
- 5.На половину готового овсяноблина выложить нарезанный помидор и свернуть его пополам.
При подаче можно посыпать зеленью или добавить сметану, сыр.
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С рыбой
Сочетание творожного сыра, свежей слабосоленой рыбой и овсяноблина покорило много сердец. Такой вариант идеально подойдет для полноценного завтрака, обеда или ужина.
Понадобится:
- куриное яйцо — 2 шт;
- молоко — 4 ст.л.;
- овсяные хлопья — 3-4 ст.л.;
- семга с/с — 60 г;
- сливочный или творожный сыр — 1 ст.л.;
- масло растительное, соль — по вкусу.
Как приготовить:
- 1.Овсяные хлопья измельчить в блендере.
- 2.В отдельной емкости взбить яйца с молоком и солью.
- 3.В полученную смесь добавить овсяные хлопья. Тщательно перемешать до получения однородной массы.
- 4.Сковороду смазать маслом и хорошо разогреть. Вылить тесто на сковороду. Обжаривать с двух сторон до готовности.
- 5.Смазать половину готового блина творожным сыром.
- 6.С/с семгу нарезать тоненькими ломтиками и уложить поверх сыра. По желанию можно добавить помидор, огурец, листья салата или авокадо.
- 7.Прикрыть начинку второй половиной блина.
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Калорийность овсяноблинов
Калорийность классического блина из овсяных хлопьев без начинки и добавок — 200 ккал, БЖУ: 12/8/22. Это хорошо для полезного и правильного завтрака, но если необходимо придерживаться строгих рамок в питании калорийность блюда можно снизить. Например использовать обезжиренное молоко или заменить его на воду, вбить не целое яйцо, а только белок, не добавлять сахар, соль и обжаривать блинчик на сухой сковороде без масла.
В основном на калорийность блюда влияет начинка. Для приготовления диетического завтрака лучше предпочесть овощи, постное мясо, зелень и нежирный творог. Хотя важно помнить, что для здорового похудения не нужно устанавливать для себя слишком тяжелые и сложные ограничения. Железное правило, которое поможет похудеть без вреда для здоровья: завтрак и обед не должны превышать 30-35% от общей суточной нормы. Соблюдая этот закон, вы сможете сами создавать собственные варианты овсяноблина и худеть вкусно.
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