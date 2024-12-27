Рейтинг@Mail.ru
Архитектор Муринец оценила значимость связки МСД и Варшавского шоссе - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/msd-1991733064.html
Архитектор Муринец оценила значимость связки МСД и Варшавского шоссе
Архитектор Муринец оценила значимость связки МСД и Варшавского шоссе - РИА Новости, 27.12.2024
Архитектор Муринец оценила значимость связки МСД и Варшавского шоссе
Московский скоростной диаметр (МСД) является одной из ключевых составляющих транспортного каркаса в городе, особенно важно связать его с транспортной сетью... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:30:00+03:00
2024-12-27T17:30:00+03:00
новая москва
москва
россия
сергей собянин
владимир ефимов (правительство москвы)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151907/87/1519078785_77:0:888:456_1920x0_80_0_0_94b88a4e272d3668f2d9ca7194d89c90.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.Московский скоростной диаметр (МСД) является одной из ключевых составляющих транспортного каркаса в городе, особенно важно связать его с транспортной сетью развивающихся районов Новой Москвы, рассказала архитектор, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал в телеграм-канале, что открыта дорога-связка между МСД и Варшавским шоссе. Запуск трассы улучшит транспортную доступность пяти районов Москвы, в которых живут свыше 600 тысяч человек."МСД - важная компонента федеральной дорожной сети, ставшая отличной современной транзитной альтернативой ТТК и МКАД, связывая не только столичные вылетные магистрали, но и федеральные трассы. Например, благодаря МСД, подключенному и к М-2, и к М-11, и к М-12, сегодня можно с комфортом добраться через Москву от Петербурга до Казани или до самой Ялты, проезжая Тулу, Орел, Курск, Белгород и так далее. В этой связи особенно важно подсоединение к МСД транспортной сети и развивающихся районов ТИНАО, которые связаны сегодня с исторической Москвой вылетными Варшавским, Калужским, Киевским и Минским шоссе", - подчеркнула Муринец.Также она отметила, что планируемая связка МСД с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе доукрепит поперечные связи районов Новой Москвы и упростит выход к федеральному узлу.Также Муринец обратила внимание, что развитие транспортной сети важно с учетом того, численность населения Новой Москвы утроилась за 12 лет развития, составив 730 тысяч человек.Ранее заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов рассказал, что на пересечении двух улиц в районе Фили-Давыдково построят четыре проезда.
https://ria.ru/20241227/efimov-1991639530.html
https://realty.ria.ru/20241226/efimov-1991377541.html
новая москва
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151907/87/1519078785_179:0:787:456_1920x0_80_0_0_6a263f59ff4345df5b98d192b646f551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая москва, москва, россия, сергей собянин, владимир ефимов (правительство москвы) , министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Новая Москва, Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Архитектор Муринец оценила значимость связки МСД и Варшавского шоссе

Архитектор Муринец оценила значимость связки между МСД и Варшавским шоссе

© Союз архитекторов РоссииЕвгения Муринец
Евгения Муринец - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Союз архитекторов России
Евгения Муринец. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.Московский скоростной диаметр (МСД) является одной из ключевых составляющих транспортного каркаса в городе, особенно важно связать его с транспортной сетью развивающихся районов Новой Москвы, рассказала архитектор, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал в телеграм-канале, что открыта дорога-связка между МСД и Варшавским шоссе. Запуск трассы улучшит транспортную доступность пяти районов Москвы, в которых живут свыше 600 тысяч человек.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Ефимов: в Москве пройден еще один тоннель метро
16:05
"МСД - важная компонента федеральной дорожной сети, ставшая отличной современной транзитной альтернативой ТТК и МКАД, связывая не только столичные вылетные магистрали, но и федеральные трассы. Например, благодаря МСД, подключенному и к М-2, и к М-11, и к М-12, сегодня можно с комфортом добраться через Москву от Петербурга до Казани или до самой Ялты, проезжая Тулу, Орел, Курск, Белгород и так далее. В этой связи особенно важно подсоединение к МСД транспортной сети и развивающихся районов ТИНАО, которые связаны сегодня с исторической Москвой вылетными Варшавским, Калужским, Киевским и Минским шоссе", - подчеркнула Муринец.
Также она отметила, что планируемая связка МСД с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе доукрепит поперечные связи районов Новой Москвы и упростит выход к федеральному узлу.
Также Муринец обратила внимание, что развитие транспортной сети важно с учетом того, численность населения Новой Москвы утроилась за 12 лет развития, составив 730 тысяч человек.
Ранее заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов рассказал, что на пересечении двух улиц в районе Фили-Давыдково построят четыре проезда.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Ефимов: ввод жилья в Москве в 2025 году останется на уровне 2024 года
Вчера, 09:40
 
Новая МоскваМоскваРоссияСергей СобянинВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала