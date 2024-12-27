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Архитектор Муринец оценила значимость связки МСД и Варшавского шоссе

Архитектор Муринец оценила значимость связки МСД и Варшавского шоссе - РИА Новости, 27.12.2024

Архитектор Муринец оценила значимость связки МСД и Варшавского шоссе

Московский скоростной диаметр (МСД) является одной из ключевых составляющих транспортного каркаса в городе, особенно важно связать его с транспортной сетью... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:30:00+03:00

2024-12-27T17:30:00+03:00

2024-12-27T17:30:00+03:00

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москва

россия

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владимир ефимов (правительство москвы)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.Московский скоростной диаметр (МСД) является одной из ключевых составляющих транспортного каркаса в городе, особенно важно связать его с транспортной сетью развивающихся районов Новой Москвы, рассказала архитектор, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал в телеграм-канале, что открыта дорога-связка между МСД и Варшавским шоссе. Запуск трассы улучшит транспортную доступность пяти районов Москвы, в которых живут свыше 600 тысяч человек."МСД - важная компонента федеральной дорожной сети, ставшая отличной современной транзитной альтернативой ТТК и МКАД, связывая не только столичные вылетные магистрали, но и федеральные трассы. Например, благодаря МСД, подключенному и к М-2, и к М-11, и к М-12, сегодня можно с комфортом добраться через Москву от Петербурга до Казани или до самой Ялты, проезжая Тулу, Орел, Курск, Белгород и так далее. В этой связи особенно важно подсоединение к МСД транспортной сети и развивающихся районов ТИНАО, которые связаны сегодня с исторической Москвой вылетными Варшавским, Калужским, Киевским и Минским шоссе", - подчеркнула Муринец.Также она отметила, что планируемая связка МСД с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе доукрепит поперечные связи районов Новой Москвы и упростит выход к федеральному узлу.Также Муринец обратила внимание, что развитие транспортной сети важно с учетом того, численность населения Новой Москвы утроилась за 12 лет развития, составив 730 тысяч человек.Ранее заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов рассказал, что на пересечении двух улиц в районе Фили-Давыдково построят четыре проезда.

https://ria.ru/20241227/efimov-1991639530.html

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новая москва, москва, россия, сергей собянин, владимир ефимов (правительство москвы) , министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)