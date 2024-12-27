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В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение - РИА Новости, 27.12.2024
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02:46 27.12.2024 (обновлено: 10:18 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/moskva-1991576518.html
В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение
В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение - РИА Новости, 27.12.2024
В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение
Движение на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено после ДТП, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T02:46:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Движение на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено после ДТП, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что на внешней стороне ТТК, в Лефортовском тоннеле, произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено на 1 километр. "Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение

Движение на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле восстановили после ДТП

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто ДТП в Лефортовском тоннеле. 26 декабря 2024
Место ДТП в Лефортовском тоннеле. 26 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место ДТП в Лефортовском тоннеле. 26 декабря 2024
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Движение на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено после ДТП, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее дептранс сообщал, что на внешней стороне ТТК, в Лефортовском тоннеле, произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено на 1 километр.
"Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.
Место ДТП в Лефортовском тоннеле. 26 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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