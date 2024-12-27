https://ria.ru/20241227/moskva-1991576518.html
В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение
В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение - РИА Новости, 27.12.2024
В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение
Движение на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено после ДТП, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T02:46:00+03:00
2024-12-27T02:46:00+03:00
2024-12-27T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Движение на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено после ДТП, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что на внешней стороне ТТК, в Лефортовском тоннеле, произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено на 1 километр. "Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241226/dtp-1991563740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение
Движение на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле восстановили после ДТП