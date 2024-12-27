https://ria.ru/20241227/moskva-1991576518.html

В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение

В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение - РИА Новости, 27.12.2024

В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение

Движение на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено после ДТП, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T02:46:00+03:00

2024-12-27T02:46:00+03:00

2024-12-27T10:18:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991594758_0:294:960:834_1920x0_80_0_0_91035e33a266ca039d68abcb9058bf76.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Движение на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено после ДТП, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что на внешней стороне ТТК, в Лефортовском тоннеле, произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено на 1 километр. "Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241226/dtp-1991563740.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва