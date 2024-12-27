https://ria.ru/20241227/mchs-1991568964.html

Сотрудники МЧС в 2024 году спасли почти 58 тысяч человек

Сотрудники МЧС в 2024 году спасли почти 58 тысяч человек - РИА Новости, 27.12.2024

Сотрудники МЧС в 2024 году спасли почти 58 тысяч человек

Сотрудники МЧС России в 2024 году спасли почти 58 тысяч человек, еще 374 тысячи были эвакуированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в день... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T00:08:00+03:00

2024-12-27T00:08:00+03:00

2024-12-27T00:08:00+03:00

общество

россия

рсфср

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС России в 2024 году спасли почти 58 тысяч человек, еще 374 тысячи были эвакуированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в день профессионального праздника спасателей. Двадцать седьмого декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России. "Профессиональный праздник спасатели отмечают в конце года. Это время подытожить работу, сравнить результаты с предыдущими периодами. Со всеми вызовами стихии личный состав справился. В этом году удалось спасти почти 58 тысяч человек, еще 374 тысячи эвакуировать. Это больше, чем годом ранее, из-за масштабных весенних наводнений и эвакуации жителей из Курской и Белгородской областей", - приводит пресс-служба слова главы МЧС РФ Александра Куренкова из видеопоздравления по поводу Дня спасателя России.

https://ria.ru/20241227/putin-1991568436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, рсфср, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)