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Сотрудники МЧС в 2024 году спасли почти 58 тысяч человек - РИА Новости, 27.12.2024
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00:08 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/mchs-1991568964.html
Сотрудники МЧС в 2024 году спасли почти 58 тысяч человек
Сотрудники МЧС в 2024 году спасли почти 58 тысяч человек - РИА Новости, 27.12.2024
Сотрудники МЧС в 2024 году спасли почти 58 тысяч человек
Сотрудники МЧС России в 2024 году спасли почти 58 тысяч человек, еще 374 тысячи были эвакуированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в день... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T00:08:00+03:00
2024-12-27T00:08:00+03:00
общество
россия
рсфср
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС России в 2024 году спасли почти 58 тысяч человек, еще 374 тысячи были эвакуированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в день профессионального праздника спасателей. Двадцать седьмого декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России. "Профессиональный праздник спасатели отмечают в конце года. Это время подытожить работу, сравнить результаты с предыдущими периодами. Со всеми вызовами стихии личный состав справился. В этом году удалось спасти почти 58 тысяч человек, еще 374 тысячи эвакуировать. Это больше, чем годом ранее, из-за масштабных весенних наводнений и эвакуации жителей из Курской и Белгородской областей", - приводит пресс-служба слова главы МЧС РФ Александра Куренкова из видеопоздравления по поводу Дня спасателя России.
https://ria.ru/20241227/putin-1991568436.html
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общество, россия, рсфср, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, РСФСР, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сотрудники МЧС в 2024 году спасли почти 58 тысяч человек

Сотрудники МЧС за год спасли почти 58 тысяч человек, 374 тысячи эвакуированы

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкГлава МЧС РФ Александр Куренков
Глава МЧС РФ Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Глава МЧС РФ Александр Куренков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС России в 2024 году спасли почти 58 тысяч человек, еще 374 тысячи были эвакуированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства в день профессионального праздника спасателей.
Двадцать седьмого декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России.
"Профессиональный праздник спасатели отмечают в конце года. Это время подытожить работу, сравнить результаты с предыдущими периодами. Со всеми вызовами стихии личный состав справился. В этом году удалось спасти почти 58 тысяч человек, еще 374 тысячи эвакуировать. Это больше, чем годом ранее, из-за масштабных весенних наводнений и эвакуации жителей из Курской и Белгородской областей", - приводит пресс-служба слова главы МЧС РФ Александра Куренкова из видеопоздравления по поводу Дня спасателя России.
Поздравление Путина с Днем спасателя - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
00:02
 
ОбществоРоссияРСФСРАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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