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Маск может научить правительство США рисковать ради инноваций, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2024
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15:07 27.12.2024
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Маск может научить правительство США рисковать ради инноваций, пишут СМИ
Маск может научить правительство США рисковать ради инноваций, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2024
Маск может научить правительство США рисковать ради инноваций, пишут СМИ
Избранный президент США Дональд Трамп привлек бизнесмена Илона Маска к реформированию госаппарата, и предприниматель может сыграть ключевую роль в пересмотре... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:07:00+03:00
2024-12-27T15:07:00+03:00
технологии
сша
китай
вашингтон (штат)
илон маск
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп привлек бизнесмена Илона Маска к реформированию госаппарата, и предприниматель может сыграть ключевую роль в пересмотре подхода к государственным инвестициям, пишет газета New York Times. "Для Илона Маска, с его корнями в Кремниевой долине, есть область, где он может оказать неоценимую помощь правительству — это излишне консервативные, но критически важные программы государственных инвестиций", — говорится в статье. Как отмечает издание, Вашингтон продолжает вкладывать триллионы долларов в поддержание уже существующих технологий, в то время как Китай делает ставки на рискованные, но перспективные направления. "Если наши инвестиции настолько безопасны, что практически никогда не терпят неудачу, значит, мы что-то делаем не так", — цитирует газета автора статьи Джошуа Зоффера, инвестора Clocktower Ventures. По мнению аналитиков, Маск, как крупный предприниматель и инвестор, хорошо знает разницу между пустыми тратами и просчитанным риском. На фоне доминирования Китая в области чистой энергетики и технологий США необходимо пересмотреть свою стратегию и научиться принимать неудачи как часть пути к успеху, отмечает New York Times.
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технологии, сша, китай, вашингтон (штат), илон маск, дональд трамп, в мире
Технологии, США, Китай, Вашингтон (штат), Илон Маск, Дональд Трамп, В мире
Маск может научить правительство США рисковать ради инноваций, пишут СМИ

NYT: Маск может помочь правительству США пересмотреть подход к госинвестициям

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп привлек бизнесмена Илона Маска к реформированию госаппарата, и предприниматель может сыграть ключевую роль в пересмотре подхода к государственным инвестициям, пишет газета New York Times.
"Для Илона Маска, с его корнями в Кремниевой долине, есть область, где он может оказать неоценимую помощь правительству — это излишне консервативные, но критически важные программы государственных инвестиций", — говорится в статье.
Как отмечает издание, Вашингтон продолжает вкладывать триллионы долларов в поддержание уже существующих технологий, в то время как Китай делает ставки на рискованные, но перспективные направления.
"Если наши инвестиции настолько безопасны, что практически никогда не терпят неудачу, значит, мы что-то делаем не так", — цитирует газета автора статьи Джошуа Зоффера, инвестора Clocktower Ventures.
По мнению аналитиков, Маск, как крупный предприниматель и инвестор, хорошо знает разницу между пустыми тратами и просчитанным риском. На фоне доминирования Китая в области чистой энергетики и технологий США необходимо пересмотреть свою стратегию и научиться принимать неудачи как часть пути к успеху, отмечает New York Times.
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