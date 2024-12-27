https://ria.ru/20241227/mask-1991690899.html

Маск может научить правительство США рисковать ради инноваций, пишут СМИ

Маск может научить правительство США рисковать ради инноваций, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2024

Маск может научить правительство США рисковать ради инноваций, пишут СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп привлек бизнесмена Илона Маска к реформированию госаппарата, и предприниматель может сыграть ключевую роль в пересмотре... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T15:07:00+03:00

2024-12-27T15:07:00+03:00

2024-12-27T15:07:00+03:00

технологии

сша

китай

вашингтон (штат)

илон маск

дональд трамп

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп привлек бизнесмена Илона Маска к реформированию госаппарата, и предприниматель может сыграть ключевую роль в пересмотре подхода к государственным инвестициям, пишет газета New York Times. "Для Илона Маска, с его корнями в Кремниевой долине, есть область, где он может оказать неоценимую помощь правительству — это излишне консервативные, но критически важные программы государственных инвестиций", — говорится в статье. Как отмечает издание, Вашингтон продолжает вкладывать триллионы долларов в поддержание уже существующих технологий, в то время как Китай делает ставки на рискованные, но перспективные направления. "Если наши инвестиции настолько безопасны, что практически никогда не терпят неудачу, значит, мы что-то делаем не так", — цитирует газета автора статьи Джошуа Зоффера, инвестора Clocktower Ventures. По мнению аналитиков, Маск, как крупный предприниматель и инвестор, хорошо знает разницу между пустыми тратами и просчитанным риском. На фоне доминирования Китая в области чистой энергетики и технологий США необходимо пересмотреть свою стратегию и научиться принимать неудачи как часть пути к успеху, отмечает New York Times.

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китай

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технологии, сша, китай, вашингтон (штат), илон маск, дональд трамп, в мире