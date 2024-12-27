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Суд оставил в силе арест гендиректора "Корпорации развития Курской области"
Суд оставил в силе арест гендиректора "Корпорации развития Курской области" - РИА Новости, 27.12.2024
Суд оставил в силе арест гендиректора "Корпорации развития Курской области"
Курский областной суд признал законным постановление о заключении под стражу генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T11:48:00+03:00
2024-12-27T11:48:00+03:00
2024-12-27T12:19:00+03:00
происшествия
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КУРСК, 27 дек – РИА Новости. Курский областной суд признал законным постановление о заключении под стражу генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина, обвиняемого по делу о фортификациях, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области."Курский областной суд признал постановление о заключении под стражу генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина законным", – сообщили в Telegram-канале пресс-службы.По предварительным данным МВД, АО "Корпорация развития Курской области" выступала генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений в регионе. По предварительным данным ведомства, в июле 2023 года корпорацией был расторгнут договор с подрядчиком, который ранее вел строительные работы по возведению фортификационных сооружений в Курской области. Меры к истребованию средств, перечисленных в рамках исполнения госконтракта, не принимались. Позднее был заключен договор со вторым подрядчиком, но размер и стоимость работ, уже выполненных предыдущей организацией, при перечислении аванса учтены не были. Это, считает следствие, привело к ущербу на сумму порядка 170 миллионов рублей.Ленинский районный суд Курска 20 декабря арестовал на два месяца главу корпорации Владимира Лукина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ). Ранее суд по этому же делу отправил в СИЗО экс-заместителя гендиректора корпорации Игоря Грабина.
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происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
Суд оставил в силе арест гендиректора "Корпорации развития Курской области"
Суд оставил в силе арест гендира "Корпорации развития Курской области" Лукина
КУРСК, 27 дек – РИА Новости.
Курский областной суд признал законным постановление о заключении под стражу генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина, обвиняемого по делу о фортификациях, сообщили в объединенной пресс
-службе судебной системы Курской области.
"Курский областной суд признал постановление о заключении под стражу генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина
законным", – сообщили в Telegram-канале пресс-службы.
По предварительным данным МВД, АО "Корпорация развития Курской области" выступала генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений в регионе. По предварительным данным ведомства, в июле 2023 года корпорацией был расторгнут договор с подрядчиком, который ранее вел строительные работы по возведению фортификационных сооружений в Курской области. Меры к истребованию средств, перечисленных в рамках исполнения госконтракта, не принимались. Позднее был заключен договор со вторым подрядчиком, но размер и стоимость работ, уже выполненных предыдущей организацией, при перечислении аванса учтены не были. Это, считает следствие, привело к ущербу на сумму порядка 170 миллионов рублей.
Ленинский районный суд Курска 20 декабря арестовал на два месяца главу корпорации Владимира Лукина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ). Ранее суд по этому же делу отправил в СИЗО экс-заместителя гендиректора корпорации Игоря Грабина.