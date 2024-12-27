Рейтинг@Mail.ru
Премьер Сербии обвинил полицию Косово в терроре - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 27.12.2024 (обновлено: 17:39 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/kosovo-1991725499.html
Премьер Сербии обвинил полицию Косово в терроре
Премьер Сербии обвинил полицию Косово в терроре - РИА Новости, 27.12.2024
Премьер Сербии обвинил полицию Косово в терроре
Полиция самопровозглашенной республики Косово продолжает террор над сербами даже в праздники, заявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич на странице в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:02:00+03:00
2024-12-27T17:39:00+03:00
в мире
косово
приштина
сербия
милош вучевич
косовска-митровица
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874547423_0:18:2048:1170_1920x0_80_0_0_68dc16c85bebe1f93ce606ff4bf379d5.jpg
БЕЛГРАД, 27 дек — РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово продолжает террор над сербами даже в праздники, заявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич на странице в Instagram*."Мы снова видим позорные картины беспомощности (косовоалбанского "премьера" Альбина. — Прим. ред.) Курти. Продолжается террор над сербами, они пользуются праздниками для осуществления террористического сценария и незаконного отъема сербского имущества в Косово и Метохии. "Спецназ" Курти вторгся в объект муниципального предприятия "Урбанизм" в Косовска-Митровице. В данный момент они проводят выемку из учреждения, где трудоустроены десяток сербов", — написал Вучевич.Официальный Белград и косовские сербы не раз пытались привлечь внимание международных структур к незаконному захвату земельных участков на севере края, где косовоалбанские власти затем строят опорные пункты полиции, базы и другие объекты власти. В конце апреля 2024 года в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые бойкотировали местные сербы. Несмотря на то что явка не достигла и четырех процентов, в населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче победили кандидаты от албанских партий. После этого Приштина попыталась ввести новых мэров в должности, что спровоцировало многомесячные протесты и несколько обострений напряженности в крае.Весной этого года сербы бойкотировали "референдум" о смене албанцев — глав четырех муниципалитетов на севере Косово и Метохии — из-за махинаций косовоалбанских властей со списками избирателей и давления на местных жителей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241130/kosovo-1986614738.html
https://ria.ru/20241001/kosovo-1975719244.html
косово
приштина
сербия
косовска-митровица
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874547423_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_a8231e030f02a6320e422a598840ab19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, приштина, сербия, милош вучевич, косовска-митровица
В мире, Косово, Приштина, Сербия, Милош Вучевич, Косовска-Митровица
Премьер Сербии обвинил полицию Косово в терроре

Премьер Сербии Вучевич: полиция Косово в праздники продолжает террор над сербами

© Фото : Министарства одбране и Војске СрбијПремьер-министр Сербии Милош Вучевич
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Министарства одбране и Војске Србиј
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 27 дек — РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово продолжает террор над сербами даже в праздники, заявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич на странице в Instagram*.

Накануне косовоалбанская полиция вторглась в Дирекцию по строительным участкам и дорогам и Дирекцию по жилищным вопросам, расположенные в северной, сербской части Косовска-Митровицы. По утверждению силовиков, эти структуры якобы копировали функции официальных органов, возбуждено дело о выдаче ложных документов. В этот же день полицейские задержали двух сотрудников органа местного самоуправления сербского анклава Грачаница.

Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
В Сербии отвергли обвинения Приштины в подрыве канала в Косово
30 ноября, 11:35
"Мы снова видим позорные картины беспомощности (косовоалбанского "премьера" Альбина. — Прим. ред.) Курти. Продолжается террор над сербами, они пользуются праздниками для осуществления террористического сценария и незаконного отъема сербского имущества в Косово и Метохии. "Спецназ" Курти вторгся в объект муниципального предприятия "Урбанизм" в Косовска-Митровице. В данный момент они проводят выемку из учреждения, где трудоустроены десяток сербов", — написал Вучевич.
Официальный Белград и косовские сербы не раз пытались привлечь внимание международных структур к незаконному захвату земельных участков на севере края, где косовоалбанские власти затем строят опорные пункты полиции, базы и другие объекты власти.
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Премьер" Косово похвастался помощью для ВСУ
1 октября, 13:44
В конце апреля 2024 года в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые бойкотировали местные сербы. Несмотря на то что явка не достигла и четырех процентов, в населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче победили кандидаты от албанских партий. После этого Приштина попыталась ввести новых мэров в должности, что спровоцировало многомесячные протесты и несколько обострений напряженности в крае.
Весной этого года сербы бойкотировали "референдум" о смене албанцев — глав четырех муниципалитетов на севере Косово и Метохии — из-за махинаций косовоалбанских властей со списками избирателей и давления на местных жителей.
Косово и Метохия - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
29 мая 2023, 19:19
Инфографика
Косово и Метохия: где живут сербыПосмотреть
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреКосовоПриштинаСербияМилош ВучевичКосовска-Митровица
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала