https://ria.ru/20241227/kosovo-1991725499.html

Премьер Сербии обвинил полицию Косово в терроре

Премьер Сербии обвинил полицию Косово в терроре - РИА Новости, 27.12.2024

Премьер Сербии обвинил полицию Косово в терроре

Полиция самопровозглашенной республики Косово продолжает террор над сербами даже в праздники, заявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич на странице в... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:02:00+03:00

2024-12-27T17:02:00+03:00

2024-12-27T17:39:00+03:00

в мире

косово

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сербия

милош вучевич

косовска-митровица

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БЕЛГРАД, 27 дек — РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово продолжает террор над сербами даже в праздники, заявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич на странице в Instagram*."Мы снова видим позорные картины беспомощности (косовоалбанского "премьера" Альбина. — Прим. ред.) Курти. Продолжается террор над сербами, они пользуются праздниками для осуществления террористического сценария и незаконного отъема сербского имущества в Косово и Метохии. "Спецназ" Курти вторгся в объект муниципального предприятия "Урбанизм" в Косовска-Митровице. В данный момент они проводят выемку из учреждения, где трудоустроены десяток сербов", — написал Вучевич.Официальный Белград и косовские сербы не раз пытались привлечь внимание международных структур к незаконному захвату земельных участков на севере края, где косовоалбанские власти затем строят опорные пункты полиции, базы и другие объекты власти. В конце апреля 2024 года в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые бойкотировали местные сербы. Несмотря на то что явка не достигла и четырех процентов, в населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче победили кандидаты от албанских партий. После этого Приштина попыталась ввести новых мэров в должности, что спровоцировало многомесячные протесты и несколько обострений напряженности в крае.Весной этого года сербы бойкотировали "референдум" о смене албанцев — глав четырех муниципалитетов на севере Косово и Метохии — из-за махинаций косовоалбанских властей со списками избирателей и давления на местных жителей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241130/kosovo-1986614738.html

https://ria.ru/20241001/kosovo-1975719244.html

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сербия

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в мире, косово, приштина, сербия, милош вучевич, косовска-митровица