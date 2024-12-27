Премьер Сербии обвинил полицию Косово в терроре
Премьер Сербии Вучевич: полиция Косово в праздники продолжает террор над сербами
© Фото : Министарства одбране и Војске СрбијПремьер-министр Сербии Милош Вучевич
© Фото : Министарства одбране и Војске Србиј
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 27 дек — РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово продолжает террор над сербами даже в праздники, заявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич на странице в Instagram*.
Накануне косовоалбанская полиция вторглась в Дирекцию по строительным участкам и дорогам и Дирекцию по жилищным вопросам, расположенные в северной, сербской части Косовска-Митровицы. По утверждению силовиков, эти структуры якобы копировали функции официальных органов, возбуждено дело о выдаче ложных документов. В этот же день полицейские задержали двух сотрудников органа местного самоуправления сербского анклава Грачаница.
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"Мы снова видим позорные картины беспомощности (косовоалбанского "премьера" Альбина. — Прим. ред.) Курти. Продолжается террор над сербами, они пользуются праздниками для осуществления террористического сценария и незаконного отъема сербского имущества в Косово и Метохии. "Спецназ" Курти вторгся в объект муниципального предприятия "Урбанизм" в Косовска-Митровице. В данный момент они проводят выемку из учреждения, где трудоустроены десяток сербов", — написал Вучевич.
Официальный Белград и косовские сербы не раз пытались привлечь внимание международных структур к незаконному захвату земельных участков на севере края, где косовоалбанские власти затем строят опорные пункты полиции, базы и другие объекты власти.
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В конце апреля 2024 года в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые бойкотировали местные сербы. Несмотря на то что явка не достигла и четырех процентов, в населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче победили кандидаты от албанских партий. После этого Приштина попыталась ввести новых мэров в должности, что спровоцировало многомесячные протесты и несколько обострений напряженности в крае.
Весной этого года сербы бойкотировали "референдум" о смене албанцев — глав четырех муниципалитетов на севере Косово и Метохии — из-за махинаций косовоалбанских властей со списками избирателей и давления на местных жителей.
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