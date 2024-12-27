https://ria.ru/20241227/kndr-1991575081.html

Северокорейская долгожительница получила стол от Ким Чен Ына

Северокорейская долгожительница получила стол от Ким Чен Ына - РИА Новости, 27.12.2024

Северокорейская долгожительница получила стол от Ким Чен Ына

Северокорейская долгожительница О Гым Сун по случаю столетия со дня рождения получила "праздничный стол", который ей послал лидер страны Ким Чен Ын, передает... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T02:08:00+03:00

2024-12-27T02:08:00+03:00

2024-12-27T11:30:00+03:00

в мире

ким чен ын

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896035735_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_d5241d9475cfa330ef1b0db6f44c681f.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Северокорейская долгожительница О Гым Сун по случаю столетия со дня рождения получила "праздничный стол", который ей послал лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Женщина проживает в селе Чхоин уезда Кымья в провинции Южный Хамгён. "Руководящие работники уездного парткома и односельчане поздравили бабушку и поделились радостью с ее членами семьи", — говорится в сообщении. Как отмечается, долгожительница "в течение десятков лет" посвящала себя сельскохозяйственной работе.В версии сообщения на корейском языке уточняется, что речь идет о "праздничном столе", то есть о продуктах, которые лидер КНДР отправил долгожительнице, чтобы организовать застолье.

https://ria.ru/20241031/nauka-1981068628.html

https://ria.ru/20240630/znachki-1956401563.html

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)