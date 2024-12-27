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Северокорейская долгожительница получила стол от Ким Чен Ына
Северокорейская долгожительница получила стол от Ким Чен Ына - РИА Новости, 27.12.2024
Северокорейская долгожительница получила стол от Ким Чен Ына
Северокорейская долгожительница О Гым Сун по случаю столетия со дня рождения получила "праздничный стол", который ей послал лидер страны Ким Чен Ын, передает... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T02:08:00+03:00
2024-12-27T02:08:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Северокорейская долгожительница О Гым Сун по случаю столетия со дня рождения получила "праздничный стол", который ей послал лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Женщина проживает в селе Чхоин уезда Кымья в провинции Южный Хамгён. "Руководящие работники уездного парткома и односельчане поздравили бабушку и поделились радостью с ее членами семьи", — говорится в сообщении. Как отмечается, долгожительница "в течение десятков лет" посвящала себя сельскохозяйственной работе.В версии сообщения на корейском языке уточняется, что речь идет о "праздничном столе", то есть о продуктах, которые лидер КНДР отправил долгожительнице, чтобы организовать застолье.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Северокорейская долгожительница получила стол от Ким Чен Ына
ЦТАК: северокорейская долгожительница получила стол, посланный Ким Чен Ыном