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Медведев предложил Южной Корее устроить "Игру в Кальмара" - РИА Новости, 27.12.2024
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11:50 27.12.2024 (обновлено: 12:26 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/kalmar-1991631300.html
Медведев предложил Южной Корее устроить "Игру в Кальмара"
Медведев предложил Южной Корее устроить "Игру в Кальмара" - РИА Новости, 27.12.2024
Медведев предложил Южной Корее устроить "Игру в Кальмара"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил Южной Корее устроить "Игру в Кальмара" для правительства после очередной ситуации с импичментом в стране. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T11:50:00+03:00
2024-12-27T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил Южной Корее устроить "Игру в Кальмара" для правительства после очередной ситуации с импичментом в стране. Ранее спикер парламента У Вон Сик заявил, что парламент Южной Кореи в пятницу 192 голосами "за" поддержал предложение об импичменте исполняющего обязанности президента премьер-министра Хан Док Су. "Южная Корея снова в деле: один импичмент следует за другим! С таким же успехом можно начать "Игру в Кальмара" (популярный южнокорейский веб-сериал - ред.) для правительства. Наш попкорн готов!" - написал Медведев в соцсети X. Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября 2021 года. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание. Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными. Проголосовали все 300 депутатов южнокорейского парламента.
https://ria.ru/20241215/razvedka-1989317321.html
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в мире, южная корея, россия, дмитрий медведев, юн сок ель, netflix, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Россия, Дмитрий Медведев, Юн Сок Ель, Netflix, Обстановка в Южной Корее
Медведев предложил Южной Корее устроить "Игру в Кальмара"

Медведев предложил южнокорейскому правительству сыграть в "Игру в кальмара"

© NetflixКадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала Игра в кальмара - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Netflix
Кадр из сериала "Игра в кальмара". Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил Южной Корее устроить "Игру в Кальмара" для правительства после очередной ситуации с импичментом в стране.
Ранее спикер парламента У Вон Сик заявил, что парламент Южной Кореи в пятницу 192 голосами "за" поддержал предложение об импичменте исполняющего обязанности президента премьер-министра Хан Док Су.
Сотрудники полиции в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Южной Корее задержали главу и экс-главу командования разведки МО
15 декабря, 16:46
"Южная Корея снова в деле: один импичмент следует за другим! С таким же успехом можно начать "Игру в Кальмара" (популярный южнокорейский веб-сериал - ред.) для правительства. Наш попкорн готов!" - написал Медведев в соцсети X.
Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября 2021 года. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.
Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными. Проголосовали все 300 депутатов южнокорейского парламента.
Хан Дон Хун - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Лидер правящей партии Южной Кореи вновь поддержал импичмент
6 декабря, 11:08
 
В миреЮжная КореяРоссияДмитрий МедведевЮн Сок ЕльNetflixОбстановка в Южной Корее
 
 
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