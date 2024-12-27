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Яковенко вошел в состав президиума научно-экспертного совета Совбеза - РИА Новости, 27.12.2024
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17:16 27.12.2024 (обновлено: 17:17 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/jakovenko-1991728584.html
Яковенко вошел в состав президиума научно-экспертного совета Совбеза
Яковенко вошел в состав президиума научно-экспертного совета Совбеза - РИА Новости, 27.12.2024
Яковенко вошел в состав президиума научно-экспертного совета Совбеза
Заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина вошел в состав... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:16:00+03:00
2024-12-27T17:17:00+03:00
политика
россия
александр яковенко
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина вошел в состав президиума нового научно-экспертного совета Совбеза РФ. Текст указа главы государства о создании научно-экспертного совета СБ РФ опубликован на официальном портале правовой информации. Научно-экспертный совет возглавил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Этим же указом определен персональный состав президиума научно-экспертного совета. Всего в его составе 14 человек. В их числе - первый замсекретаря СБ Рашид Нургалиев, заместитель научного руководителя Высшей школы экономики Андрей Кокошин (бывший в 1998 году секретарем СБ РФ), ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов и другие. Научно-экспертный совет создан для научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совета безопасности РФ и его рабочих органов, отмечается в тексте указа. Этим же указом упразднен научный совет при Совбезе.
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политика, россия, александр яковенко, владимир путин, сергей шойгу, высшая школа экономики (вшэ), мгимо
Политика, Россия, Александр Яковенко, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Высшая школа экономики (ВШЭ), МГИМО
Яковенко вошел в состав президиума научно-экспертного совета Совбеза

Путин включил Яковенко в состав президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина вошел в состав президиума нового научно-экспертного совета Совбеза РФ.
Текст указа главы государства о создании научно-экспертного совета СБ РФ опубликован на официальном портале правовой информации. Научно-экспертный совет возглавил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Этим же указом определен персональный состав президиума научно-экспертного совета. Всего в его составе 14 человек. В их числе - первый замсекретаря СБ Рашид Нургалиев, заместитель научного руководителя Высшей школы экономики Андрей Кокошин (бывший в 1998 году секретарем СБ РФ), ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов и другие.
Научно-экспертный совет создан для научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совета безопасности РФ и его рабочих органов, отмечается в тексте указа. Этим же указом упразднен научный совет при Совбезе.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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ПолитикаРоссияАлександр ЯковенкоВладимир ПутинСергей ШойгуВысшая школа экономики (ВШЭ)МГИМО
 
 
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