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Яковенко вошел в состав президиума научно-экспертного совета Совбеза
Яковенко вошел в состав президиума научно-экспертного совета Совбеза - РИА Новости, 27.12.2024
Яковенко вошел в состав президиума научно-экспертного совета Совбеза
Заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина вошел в состав... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:16:00+03:00
2024-12-27T17:16:00+03:00
2024-12-27T17:17:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина вошел в состав президиума нового научно-экспертного совета Совбеза РФ. Текст указа главы государства о создании научно-экспертного совета СБ РФ опубликован на официальном портале правовой информации. Научно-экспертный совет возглавил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Этим же указом определен персональный состав президиума научно-экспертного совета. Всего в его составе 14 человек. В их числе - первый замсекретаря СБ Рашид Нургалиев, заместитель научного руководителя Высшей школы экономики Андрей Кокошин (бывший в 1998 году секретарем СБ РФ), ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов и другие. Научно-экспертный совет создан для научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совета безопасности РФ и его рабочих органов, отмечается в тексте указа. Этим же указом упразднен научный совет при Совбезе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, александр яковенко, владимир путин, сергей шойгу, высшая школа экономики (вшэ), мгимо
Политика, Россия, Александр Яковенко, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Высшая школа экономики (ВШЭ), МГИМО
Яковенко вошел в состав президиума научно-экспертного совета Совбеза
Путин включил Яковенко в состав президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ