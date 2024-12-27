https://ria.ru/20241227/jakovenko-1991728584.html

Яковенко вошел в состав президиума научно-экспертного совета Совбеза

Яковенко вошел в состав президиума научно-экспертного совета Совбеза - РИА Новости, 27.12.2024

Яковенко вошел в состав президиума научно-экспертного совета Совбеза

Заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина вошел в состав... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:16:00+03:00

2024-12-27T17:16:00+03:00

2024-12-27T17:17:00+03:00

политика

россия

александр яковенко

владимир путин

сергей шойгу

высшая школа экономики (вшэ)

мгимо

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина вошел в состав президиума нового научно-экспертного совета Совбеза РФ. Текст указа главы государства о создании научно-экспертного совета СБ РФ опубликован на официальном портале правовой информации. Научно-экспертный совет возглавил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Этим же указом определен персональный состав президиума научно-экспертного совета. Всего в его составе 14 человек. В их числе - первый замсекретаря СБ Рашид Нургалиев, заместитель научного руководителя Высшей школы экономики Андрей Кокошин (бывший в 1998 году секретарем СБ РФ), ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов и другие. Научно-экспертный совет создан для научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совета безопасности РФ и его рабочих органов, отмечается в тексте указа. Этим же указом упразднен научный совет при Совбезе.

https://ria.ru/20241227/armiya-1991609985.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, александр яковенко, владимир путин, сергей шойгу, высшая школа экономики (вшэ), мгимо