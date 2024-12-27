https://ria.ru/20241227/impichment-1991652868.html

Новый И.о. президента Южной Кореи приступит к обязанностям в пятницу

Новый И.о. президента Южной Кореи приступит к обязанностям в пятницу - РИА Новости, 27.12.2024

Новый И.о. президента Южной Кореи приступит к обязанностям в пятницу

Министр финансов и вице-премьер по экономическим вопросам Чхве Сан Мок приступит к своим обязанностям в качестве исполняющего обязанности президента в пятницу,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:00:00+03:00

2024-12-27T13:00:00+03:00

2024-12-27T13:01:00+03:00

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СЕУЛ, 27 дек – РИА Новости. Министр финансов и вице-премьер по экономическим вопросам Чхве Сан Мок приступит к своим обязанностям в качестве исполняющего обязанности президента в пятницу, сообщило министерство финансов, после того как контролируемая оппозицией Национальная ассамблея приняла предложение об импичменте исполняющего обязанности президента Хан Док Су. Как сообщили в министерстве, Чхве Сан Мок сначала планирует встретиться с Хан Док Су, после чего проведет телефонный разговор с председателем Объединенного командования начальников штабов и даст указания министрам. Новый исполняющий обязанности президента также выступит с письменным обращением к общественности и созовет Совет национальной безопасности. Хан Док Су считается временно отстраненным от своих обязанностей. Теперь Конституционный суд рассмотрит дело об импичменте премьера и должен будет вынести решение о его законности в течение 180 дней после принятия дела. Как сообщили в суде, в пятницу в 17.28 (11.28 мск) они уже получили соответствующие документы и дело было официально заведено. Как сообщает агентство Рёнхап, среди депутатов сохраняются разногласия по поводу правомерности голосования. Партия "Гражданская сила" несмотря на слова спикера У Вон Сика настаивает, что для импичмента исполняющего обязанности президента требуется большинство в две трети голосов, и намерена оспаривать законность процесса. Планируется подача ходатайства о приостановке действия решения, а также заявление о конфликте полномочий в Конституционный суд. Демократы опровергли эту позицию, заявив, что "исполняющий обязанности президента" - это не конституционный "статус", Хан Док Су по-прежнему был премьер-министром. В заявлении партии подчеркивается, что на и.о. не распространяется уголовный иммунитет, присущий президентскому статусу, а кворум необходимый для голосования по ходатайству об импичменте премьер-министра, "очевидно", составляет всего лишь большинство (151) голосов.

https://ria.ru/20241227/kalmar-1991631300.html

https://ria.ru/20241217/koreja-1989769522.html

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в мире, южная корея, обстановка в южной корее, гражданская сила