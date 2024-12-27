https://ria.ru/20241227/goroskop-1989900451.html

Восточный гороскоп-2025: что принесет россиянам Зеленая Деревянная Змея

Восточный гороскоп 2025: год какого животного по китайскому календарю, чего ждать

Восточный гороскоп-2025: что принесет россиянам Зеленая Деревянная Змея

Символом наступающего 2025 года станет Зеленая Деревянная Змея - спокойное и терпеливое животное, которое в восточном гороскопе олицетворяет мудрость и... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T15:25:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Символом наступающего 2025 года станет Зеленая Деревянная Змея - спокойное и терпеливое животное, которое в восточном гороскопе олицетворяет мудрость и трансформацию. Когда наступит год Змеи и что он приготовил для представителей различных знаков - в материале РИА Новости.Восточный гороскоп-2025Восточным гороскопом называется достаточно древняя предсказательная система, в основе которой лежит солнечно-лунный календарь. Правда, вместо Рыб, Козерога и других представителей западных знаков зодиака он включает в свой состав 12 животных, принадлежность к которым определяет год рождения человека.Восточный гороскоп включает не только дюжину животных, но и пять стихий, каждой из который, в свою очередь, соответствует определенный цвет. Таким образом и образуется 60 разнообразных комбинаций, которые определяют точный символ каждого наступающего года.Вьетнамский календарь был заимствован из Китая, но имеет несколько незначительных отличий.Год какого животного 2025-йКак по китайскому, так и по вьетнамскому календарю 2025 год станет годом Змеи.“Год Змеи по восточному календарю является 6-м знаком в 12-ти летнем календаре, идущем после Дракона и предшествующим знаку Лошади. Не только Китай и Вьетнам отмечают Новый год по лунному календарю, это также делают такие страны как Тайвань, Гонконг, Индонезия, Таиланд, Камбоджа, Мьянма, Филиппины, Япония и Монголия”, - астролог Юлия Рольник.По китайскому календарюНовый год в Китае часто называют Лунным Новым годом, а его празднование может растянуться даже не на несколько дней, а более чем на две недели. Впрочем, традиционный “европейский” праздник здесь тоже отмечают, но уже не столь масштабно.Символ 2025 года по восточному календарю - Змея - символизирует мудрость, преображение, а также обещает широкие возможности для роста и перемен.“ В отличие от смелого и общительного Дракона, Змея олицетворяет спокойствие и рассудительность”, - подчеркивает Юлия Рольник.По вьетнамскому календарю“Вьетнамский зодиак (как и китайский) связан со знаком определенного животного и основан на двенадцатилетнем повторяющемся цикле. Однако зодиакальный круг животных различается: во вьетнамском используется Буйвол вместо Быка, а также Кот вместо Кролика. В Тибетском зодиакальном цикле также изменены имена некоторых животных”, - говорит Юлия Рольник. - Интересно, что когда вьетнамцев спрашивают о возрасте, то в ответ они могу назвать свой знак зодиака, а не возраст”.Когда наступит год ЗмеиВременные рамки года в соответствии с восточным гороскопом не совпадают с привычным нам календарем. Начало нового года приходится не на 1 января, а меняется каждый год в зависимости от лунного календаря. Так, новый год Змеи начинается 29 января 2025 года и заканчивается 16 февраля 2026 года.Каким будет 2025 год для каждого знака по китайскому календарюДо старта нового 2025 года по восточному гороскопу остаются считанные недели. Астролог Юлия Рольник рассказывает, каким будет наступающий год для представителей всех знаков.“Наиболее благоприятным 2025 год Деревянной Змеи ожидается для рождённых в годы Быка (Буйвола) и Петуха. Меньше повезет тем, кто родился в годы Свиньи”, - отмечает она.Для Крысы (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)Крысам 2025 год обещает стабильность.“Влияние звёзд особенно благоприятно для карьеры и финансов. Усердный труд на работе принесет хорошие результаты, есть шанс получить поддержку влиятельных людей и начальства, а карьера пойдет в гору. Что касается финансов, то в этой сфере не исключены взлеты и падения, поэтому необходимо проявлять осторожность в инвестициях. Это хороший год для новых знакомств и отношений”.Для Быка/Буйвола (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)Наступающий год обещает стать благоприятным для Быков, сулит им много возможностей.“Успешное деловое сотрудничество позволит начать новые дела и проекты, которые принесут хорошую прибыль. Это отличный год для продвижения ваших деловых идей и планов. Карьера и бизнес будут процветать, если вы сумеете сохранить скромность и будете использовать удачные возможности. Что касается любви и отношений, то значительных перемен ожидать не стоит”.Для Тигра (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)Представителям этого знака грядущий 2025 год обещает сочетание возможностей и трудностей.“В 2025 году Тигры могут столкнуться со сложностями в личных отношениях. Однако в карьере и финансах вероятны успехи. На работе старайтесь избегать споров и конфликтов, и дела будут продвигаться хорошо. Ваша стойкость поможет вам добиваться целей в новом году. В личных отношениях вероятны недопонимание и ссоры. Открытость и честность помогут сохранить отношения в гармонии”.Для Кролика/Кота (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)Благоприятные перемены и обновление 2025 год обещает принести Котам и Кроликам. Активность и усердие на работе будут вознаграждены хорошими результатами, да и начальство заметит и оценит все старания.“Вы можете ожидать продвижение в карьере и роста зарплаты, особенно если работаете на крупном предприятии. В финансах ожидается стабильность, но надо проявлять осторожность и контролировать расходы. В личной жизни может идти все не так хорошо, но семейные отношения и связи будут укрепляться”,- рассказывает Юлия Рольник.Для Дракона (2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)Стабильность ждет в наступающем году и россиян, рожденных под знаком Дракона. А если в начале года придется столкнуться с трудностями, то к весне они все, скорее всего, благополучно исчезнут.“Однако некоторые проблемы могут остаться, особенно те, что касаются здоровья. Для достижения успехов в карьере потребуются дополнительные усилия. На работе вероятны изменения, но в итоге они должны привести к улучшению. Для сохранения стабильности в финансах используйте планирование и осторожность. Для любви и отношений новый год открывает хорошие возможности. Благоприятен он также для укрепления и развития семьи. Одинокие представители знака получат шанс встретить свою любовь”.Для Змеи (2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)Для Змей 2025 год ожидается достаточно сложным, но влияние счастливых звёзд может принести хорошие возможности для развития в карьере и финансового роста.“Смягчить негативное влияние можно, если принимать меры предосторожности и оставаться сосредоточенными на своих долгосрочных целях. Больше внимания уделяйте своим близким и любимым. В новом году вы сможете решить назревшие проблемы и вопросы, касающиеся личной жизни и отношений”.Для Лошади (2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)Стабильность и процветание - именно такой прогноз в целом можно дать для Лошади на 2025 год. Успешным год будет и в плане карьеры, особенно для тех, чья профессия связана с творчеством.“Для большего успеха в профессиональной сфере рекомендуется получить дополнительное образование и навыки. В целом год имеет позитивное влияние, но не исключены некоторые трудности в личных отношениях”, - предупреждает астролог.Для Козы (2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)Для Козы 2025 год обещает быть относительно спокойным. Впрочем, не исключено, что в течение года могут возникнуть некоторые проблемы с работой или здоровьем.“В новом году позитивное влияние звёзд предоставит вам хорошие возможности для увеличения доходов, важно их не упустить. В личных отношениях можно ожидать стабильность и развитие. Одиноких представителей знака ожидают новые романтические отношения”.Для Обезьяны (2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)Для Обезьяны 2025 год будет неоднозначным: грядущие месяцы обещают не только разнообразные возможности, но и столкновение с препятствиями.“Вас ожидает рост в профессиональной сфере, однако и неприятностей на работе, скорее всего, полностью избежать не удастся. Разумные решения могут помочь вам увеличить доходы. В личных отношениях будет много счастливых моментов, однако и тут трудности не исключены”.Для Петуха (2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)Для Петуха 2025 год обещает быть благоприятным: он принесет много позитивных изменений и возможностей.“Благосклонные звезды поддержат вашу карьеру и личностный рост. Вас ждут новые знакомства и полезные связи, влиятельные люди и начальство поддержат ваши идеи и проекты. Одиноких представителей знака ожидают новые романтические отношения, не исключена встреча со своей второй половинкой”.Для Собаки (2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)Представителям этого знака наступающий год обещает принести стабильность.“Испытания прошлого года заканчиваются, впереди вас ждут хорошие перспективы в работе и карьере. В профессиональной сфере ожидается стабильный рост. Однако рекомендуется проявлять осторожность в сферах любви и личной жизни, а также в финансах. Для одиноких этот год благоприятен - они получат шанс встретить свою любовь”.Для Свиньи (2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)Для данного знака 2025 год может оказаться непростым, со своими трудностями и препятствиями. Но при этом ожидаются и радостные события, которые помогут сгладить негативное влияние.“В работе, бизнесе и профессиональной сфере рекомендуется проявлять активность и мобильность. Деловые поездки в перспективе принесут успех и прибыль. Что касается финансов - избегайте рискованных операций, так как возможны потери. Год принесёт обновление в личной жизни и станет хорошим для создания семьи”.Главные тенденции года Змеи“Змею отличает проницательность, стратегический характер и способность спокойно наблюдать за происходящим. В сочетании со стихией Дерева год Змеи будет способствовать личностному росту и устойчивому прогрессу. Он ожидается более сдержанным, чем год Дракона, и вознаградит тех, кто планирует, размышляет и сохраняет спокойствие. Ожидается, что 2025-й станет годом постепенного движения к устойчивому росту и процветанию”, - говорит Юлия Рольник.Знаменитые люди Змеи по гороскопуПодобно своей покровительнице, люди, родившиеся в год Змеи, отличаются умом и мудростью, обладают хорошим вкусом и стилем, часто отличаются развитой институцией.В год Змеи родились такие знаменитости как: художник Пабло Пикассо, астроном Николай Коперник, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, актеры Роберт Дауни-младший и Том Харди, музыкант Боб Дилан и многие другие не менее известные личности.

https://ria.ru/20241227/2025-1987771808.html

https://ria.ru/20241212/novyy_god-1842514776.html

https://ria.ru/20230219/kopernik-1852651223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

гороскоп, китай, вьетнам, тайвань