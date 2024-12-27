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В Дортмунде вспыхнул пожар в центре размещения беженцев
В Дортмунде вспыхнул пожар в центре размещения беженцев - РИА Новости, 27.12.2024
В Дортмунде вспыхнул пожар в центре размещения беженцев
Пожар произошел в центре временного размещения беженцев в Дортмунде на западе Германии в пятницу, информирует пожарная служба города. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пожар произошел в центре временного размещения беженцев в Дортмунде на западе Германии в пятницу, информирует пожарная служба города. "В ночь на пятницу около 2.45 (4.45 мск) пожарные были подняты по тревоге из-за задымления в Брюннигхаузене (район Дортумунда - ред.)… Возгорание произошло в комнате одного из жильцов на первом этаже", - говорится в пресс-релизе службы. Максимальная вместимость приюта составляла 225 человек, поэтому на место прибыли сразу несколько пожарных машин и машин скорой помощи. Жители и сотрудники центра пытались остановить огонь с помощью огнетушителей еще до приезда пожарных, которые затем быстро потушили возгорание. При пожаре пострадали три человека. Их доставили в больницу с подозрением на отравление продуктами горения, сообщили пожарные. Беженцев, проживающих в пострадавшей при пожаре части дома, переселили в другие здания центра. Полиция начала расследовать причины происшествия. Ранее в немецком городе Аалене около Штутгарта арестовали украинца по подозрению в трех попытках поджога общежития в ФРГ, где проживал он сам и другие беженцы. В результате пожара никто не пострадал, но ущерб оценивают в 200 тысяч евро. В ноябре пожар произошел в другом приюте для беженцев в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В результате пострадало минимум 20 человек. По подозрению в поджоге был арестован житель общежития.
https://ria.ru/20241223/ukrainets-1990890905.html
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в мире, дортмунд, германия
В мире, Дортмунд, Германия
В Дортмунде вспыхнул пожар в центре размещения беженцев
В немецком Дортмунде вспыхнул пожар в центре временного размещения беженцев
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пожар произошел в центре временного размещения беженцев в Дортмунде на западе Германии в пятницу, информирует пожарная служба города.
"В ночь на пятницу около 2.45 (4.45 мск) пожарные были подняты по тревоге из-за задымления в Брюннигхаузене (район Дортумунда - ред.)… Возгорание произошло в комнате одного из жильцов на первом этаже", - говорится в пресс-релизе службы.
Максимальная вместимость приюта составляла 225 человек, поэтому на место прибыли сразу несколько пожарных машин и машин скорой помощи. Жители и сотрудники центра пытались остановить огонь с помощью огнетушителей еще до приезда пожарных, которые затем быстро потушили возгорание.
При пожаре пострадали три человека. Их доставили в больницу с подозрением на отравление продуктами горения, сообщили пожарные. Беженцев, проживающих в пострадавшей при пожаре части дома, переселили в другие здания центра. Полиция начала расследовать причины происшествия.
Ранее в немецком городе Аалене около Штутгарта
арестовали украинца по подозрению в трех попытках поджога общежития в ФРГ
, где проживал он сам и другие беженцы. В результате пожара никто не пострадал, но ущерб оценивают в 200 тысяч евро.
В ноябре пожар произошел в другом приюте для беженцев в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия
. В результате пострадало минимум 20 человек. По подозрению в поджоге был арестован житель общежития.