https://ria.ru/20241227/germaniya-1991726309.html

В Дортмунде вспыхнул пожар в центре размещения беженцев

В Дортмунде вспыхнул пожар в центре размещения беженцев - РИА Новости, 27.12.2024

В Дортмунде вспыхнул пожар в центре размещения беженцев

Пожар произошел в центре временного размещения беженцев в Дортмунде на западе Германии в пятницу, информирует пожарная служба города. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:07:00+03:00

2024-12-27T17:07:00+03:00

2024-12-27T17:07:00+03:00

в мире

дортмунд

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969545197_0:289:2613:1758_1920x0_80_0_0_c1a2654be58f202d9e90d755fc05a156.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пожар произошел в центре временного размещения беженцев в Дортмунде на западе Германии в пятницу, информирует пожарная служба города. "В ночь на пятницу около 2.45 (4.45 мск) пожарные были подняты по тревоге из-за задымления в Брюннигхаузене (район Дортумунда - ред.)… Возгорание произошло в комнате одного из жильцов на первом этаже", - говорится в пресс-релизе службы. Максимальная вместимость приюта составляла 225 человек, поэтому на место прибыли сразу несколько пожарных машин и машин скорой помощи. Жители и сотрудники центра пытались остановить огонь с помощью огнетушителей еще до приезда пожарных, которые затем быстро потушили возгорание. При пожаре пострадали три человека. Их доставили в больницу с подозрением на отравление продуктами горения, сообщили пожарные. Беженцев, проживающих в пострадавшей при пожаре части дома, переселили в другие здания центра. Полиция начала расследовать причины происшествия. Ранее в немецком городе Аалене около Штутгарта арестовали украинца по подозрению в трех попытках поджога общежития в ФРГ, где проживал он сам и другие беженцы. В результате пожара никто не пострадал, но ущерб оценивают в 200 тысяч евро. В ноябре пожар произошел в другом приюте для беженцев в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В результате пострадало минимум 20 человек. По подозрению в поджоге был арестован житель общежития.

https://ria.ru/20241223/ukrainets-1990890905.html

https://ria.ru/20241224/pozhar-1991074091.html

дортмунд

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дортмунд, германия