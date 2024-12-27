Финист. Первый богатырь-2025: дата премьеры, сюжет и рецензия на фильм
© Телеканал "Россия 1" (2024)Фильм Финист. Первый богатырь
© Телеканал "Россия 1" (2024)
Фильм Финист. Первый богатырь
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Фильм "Финист. Первый богатырь" - одна из ожидаемых премьер предстоящих новогодних каникул 2025 года. Когда выйдет продолжение популярной франшизы, сюжет, дата выхода в кинотеатрах, актеры в главных ролях и новые персонажи, мнение эксперта - в материале РИА Новости.
Фильм Финист. Первый богатырь
Сказочный блокбастер "Финист. Первый богатырь" выступает оригинальной интерпретацией сюжетов и героев из русского фольклора. Образ Финиста Ясного Сокола в исконной мифологии олицетворял собой победоносного молодого героя, но в кино ему придали более современные черты.
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Мария Ламар, режиссер, продюсер, кандидат экономических наук отмечает, что фильм выступает частью уже хорошо известной киновселенной, первым проектом в которой довелось стать ленте "Последний богатырь". Она вышла в 2017 году и получила в прокате 1,7 миллиарда рублей. В 2020 году последовало продолжение "Последний богатырь: Корень зла", где впервые появился Финист. Картина собрала около 2 миллиардов рублей. Третьей частью стал фильм "Последний Богатырь: Посланник Тьмы", премьера которого состоялась в конце 2021 года. Касса киноленты повторила успех предыдущей части и составила около 2 миллиардов рублей. Центральным героем повествования в этом цикле фильмов выступал Иван, попавший благодаря воле случая из современной реальности в сказочный мир русской мифологии. Впоследствии также был представлен сериал "Последний богатырь. Наследие".
© Телеканал "Россия 1" (2024)Кадр из фильма "Финист. Первый богатырь"
© Телеканал "Россия 1" (2024)
Кадр из фильма "Финист. Первый богатырь"
Дата выхода
Премьера кинохита "Финист. Первый богатырь" состоится 1 января 2025 года. Бюджет съёмок составляет около 1 миллиарда рублей.
Трейлер
Актеры
Звёздный актерский состав фильма представлен Кириллом Зайцевым в роли Финиста, Юлией Пересильд в амплуа молодой Бабы Яги, Сергеем Лавыгиным в образе Мелехи, Фёдором Добронравовым в ипостаси таинственного Анарифа. Павлу Прилучному досталась особая миссия - озвучивать верблюда.
© Телеканал "Россия 1" (2024)Кадр из фильма "Финист. Первый богатырь"
© Телеканал "Россия 1" (2024)
Кадр из фильма "Финист. Первый богатырь"
По словам эксперта, восточные пейзажи снимались в Казахстане, где настоящим вызовом для актёров и съёмочной группы стали песчаные бури, жара сорок градусов, а также ядовитые пауки, скорпионы и змеи.
Сюжет
Фильм "Финист. Первый богатырь" базируется на оригинальном самостоятельном сюжете. Действие происходит в древности, но герои делают виртуозные отсылки к актуальным ныне темам.
"Согласно сюжету кинокартины, Финист Ясный Сокол бросает себе вызов и направляется в неизведанные восточные земли во имя подвигов. Соратниками славного богатыря выступает прекрасная ворожея Баба Яга и верный ему в любых авантюрах Мелеха. На пути воинственной троицы окажутся как враги, так и единомышленники. Одним из друзей станет загадочный восточный изобретатель Анариф. Путь героя полон неожиданностей, ведь Финист Ясный Сокол не вполне канонический русский богатырь. Он летает на гигантском кабане с крыльями, склонен к самоуверенности, и зачастую искрометно шутит. Но даже его непобедимый характер и сильная воля не помогут ему избежать пленения в любовных оковах загадочной красавицы Златы", - говорит Мария Ламар.
Отзыв эксперта
Просмотр киноленты, по мнению эксперта, можно сравнить с непредсказуемым приключением. Помимо оригинального сюжета и динамичного повествования, к экрану всецело приковывает внимание блестящая актерская игра и юмор героев. Несмотря на то, что в кадре древние фольклорные персонажи, они ни на секунду не дают скучать и ломают все стереотипы.
© Телеканал "Россия 1" (2024)Кадр из фильма "Финист. Первый богатырь"
© Телеканал "Россия 1" (2024)
Кадр из фильма "Финист. Первый богатырь"
"Главная идея фильма в победе добра, поэтому он оставляет приятное послевкусие и поднимает настроение, - говорит Мрия Ламар. - Сказочный блокбастер "Финист. Первый богатырь" претендует на то, чтобы войти в топ-10 самых кассовых фильмов 2025 года. Ожидаемые сборы в кинотеатрах варьируются около 2-3 миллиардов рублей".
Кинопроект про Финиста Ясного Сокола задуман авторами в формате трилогии, поэтому в ближайшие годы нас ждут ещё две части о приключениях сказочного богатыря.
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