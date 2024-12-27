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Финист. Первый богатырь 2025: актеры, сюжет фильма, дата выхода, трейлер
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14:47 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/film-1991646245.html
Финист. Первый богатырь-2025: дата премьеры, сюжет и рецензия на фильм
Финист. Первый богатырь 2025: актеры, сюжет фильма, дата выхода, трейлер
Финист. Первый богатырь-2025: дата премьеры, сюжет и рецензия на фильм
Фильм "Финист. Первый богатырь" - одна из ожидаемых премьер предстоящих новогодних каникул 2025 года. Когда выйдет продолжение популярной франшизы, сюжет, дата... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:47:00+03:00
2024-12-27T14:47:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Фильм "Финист. Первый богатырь" - одна из ожидаемых премьер предстоящих новогодних каникул 2025 года. Когда выйдет продолжение популярной франшизы, сюжет, дата выхода в кинотеатрах, актеры в главных ролях и новые персонажи, мнение эксперта - в материале РИА Новости.Фильм Финист. Первый богатырьСказочный блокбастер "Финист. Первый богатырь" выступает оригинальной интерпретацией сюжетов и героев из русского фольклора. Образ Финиста Ясного Сокола в исконной мифологии олицетворял собой победоносного молодого героя, но в кино ему придали более современные черты.Мария Ламар, режиссер, продюсер, кандидат экономических наук отмечает, что фильм выступает частью уже хорошо известной киновселенной, первым проектом в которой довелось стать ленте "Последний богатырь". Она вышла в 2017 году и получила в прокате 1,7 миллиарда рублей. В 2020 году последовало продолжение "Последний богатырь: Корень зла", где впервые появился Финист. Картина собрала около 2 миллиардов рублей. Третьей частью стал фильм "Последний Богатырь: Посланник Тьмы", премьера которого состоялась в конце 2021 года. Касса киноленты повторила успех предыдущей части и составила около 2 миллиардов рублей. Центральным героем повествования в этом цикле фильмов выступал Иван, попавший благодаря воле случая из современной реальности в сказочный мир русской мифологии. Впоследствии также был представлен сериал "Последний богатырь. Наследие".Дата выходаПремьера кинохита "Финист. Первый богатырь" состоится 1 января 2025 года. Бюджет съёмок составляет около 1 миллиарда рублей.ТрейлерАктерыЗвёздный актерский состав фильма представлен Кириллом Зайцевым в роли Финиста, Юлией Пересильд в амплуа молодой Бабы Яги, Сергеем Лавыгиным в образе Мелехи, Фёдором Добронравовым в ипостаси таинственного Анарифа. Павлу Прилучному досталась особая миссия - озвучивать верблюда.По словам эксперта, восточные пейзажи снимались в Казахстане, где настоящим вызовом для актёров и съёмочной группы стали песчаные бури, жара сорок градусов, а также ядовитые пауки, скорпионы и змеи.СюжетФильм "Финист. Первый богатырь" базируется на оригинальном самостоятельном сюжете. Действие происходит в древности, но герои делают виртуозные отсылки к актуальным ныне темам."Согласно сюжету кинокартины, Финист Ясный Сокол бросает себе вызов и направляется в неизведанные восточные земли во имя подвигов. Соратниками славного богатыря выступает прекрасная ворожея Баба Яга и верный ему в любых авантюрах Мелеха. На пути воинственной троицы окажутся как враги, так и единомышленники. Одним из друзей станет загадочный восточный изобретатель Анариф. Путь героя полон неожиданностей, ведь Финист Ясный Сокол не вполне канонический русский богатырь. Он летает на гигантском кабане с крыльями, склонен к самоуверенности, и зачастую искрометно шутит. Но даже его непобедимый характер и сильная воля не помогут ему избежать пленения в любовных оковах загадочной красавицы Златы", - говорит Мария Ламар.Отзыв экспертаПросмотр киноленты, по мнению эксперта, можно сравнить с непредсказуемым приключением. Помимо оригинального сюжета и динамичного повествования, к экрану всецело приковывает внимание блестящая актерская игра и юмор героев. Несмотря на то, что в кадре древние фольклорные персонажи, они ни на секунду не дают скучать и ломают все стереотипы."Главная идея фильма в победе добра, поэтому он оставляет приятное послевкусие и поднимает настроение, - говорит Мрия Ламар. - Сказочный блокбастер "Финист. Первый богатырь" претендует на то, чтобы войти в топ-10 самых кассовых фильмов 2025 года. Ожидаемые сборы в кинотеатрах варьируются около 2-3 миллиардов рублей".Кинопроект про Финиста Ясного Сокола задуман авторами в формате трилогии, поэтому в ближайшие годы нас ждут ещё две части о приключениях сказочного богатыря.
https://ria.ru/20230426/kino-1867958749.html
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кино и сериалы, фильмы, юлия пересильд, федор добронравов, россия
Кино и сериалы, фильмы, Юлия Пересильд, Федор Добронравов, Россия

Финист. Первый богатырь-2025: дата премьеры, сюжет и рецензия на фильм

© Телеканал "Россия 1" (2024)Фильм Финист. Первый богатырь
Фильм Финист. Первый богатырь - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Телеканал "Россия 1" (2024)
Фильм Финист. Первый богатырь
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Оглавление
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Фильм "Финист. Первый богатырь" - одна из ожидаемых премьер предстоящих новогодних каникул 2025 года. Когда выйдет продолжение популярной франшизы, сюжет, дата выхода в кинотеатрах, актеры в главных ролях и новые персонажи, мнение эксперта - в материале РИА Новости.

Фильм Финист. Первый богатырь

Сказочный блокбастер "Финист. Первый богатырь" выступает оригинальной интерпретацией сюжетов и героев из русского фольклора. Образ Финиста Ясного Сокола в исконной мифологии олицетворял собой победоносного молодого героя, но в кино ему придали более современные черты.
Съемки фильма Финист. Первый богатырь - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
"Финист. Первый богатырь": первые фото со съемок фильма
26 апреля 2023, 19:02
Мария Ламар, режиссер, продюсер, кандидат экономических наук отмечает, что фильм выступает частью уже хорошо известной киновселенной, первым проектом в которой довелось стать ленте "Последний богатырь". Она вышла в 2017 году и получила в прокате 1,7 миллиарда рублей. В 2020 году последовало продолжение "Последний богатырь: Корень зла", где впервые появился Финист. Картина собрала около 2 миллиардов рублей. Третьей частью стал фильм "Последний Богатырь: Посланник Тьмы", премьера которого состоялась в конце 2021 года. Касса киноленты повторила успех предыдущей части и составила около 2 миллиардов рублей. Центральным героем повествования в этом цикле фильмов выступал Иван, попавший благодаря воле случая из современной реальности в сказочный мир русской мифологии. Впоследствии также был представлен сериал "Последний богатырь. Наследие".
© Телеканал "Россия 1" (2024)Кадр из фильма "Финист. Первый богатырь"
Кадр из фильма Финист. Первый богатырь - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Телеканал "Россия 1" (2024)
Кадр из фильма "Финист. Первый богатырь"

Дата выхода

Премьера кинохита "Финист. Первый богатырь" состоится 1 января 2025 года. Бюджет съёмок составляет около 1 миллиарда рублей.

Трейлер

Актеры

Звёздный актерский состав фильма представлен Кириллом Зайцевым в роли Финиста, Юлией Пересильд в амплуа молодой Бабы Яги, Сергеем Лавыгиным в образе Мелехи, Фёдором Добронравовым в ипостаси таинственного Анарифа. Павлу Прилучному досталась особая миссия - озвучивать верблюда.
© Телеканал "Россия 1" (2024)Кадр из фильма "Финист. Первый богатырь"
Кадр из фильма Финист. Первый богатырь - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Телеканал "Россия 1" (2024)
Кадр из фильма "Финист. Первый богатырь"
По словам эксперта, восточные пейзажи снимались в Казахстане, где настоящим вызовом для актёров и съёмочной группы стали песчаные бури, жара сорок градусов, а также ядовитые пауки, скорпионы и змеи.
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Сюжет

Фильм "Финист. Первый богатырь" базируется на оригинальном самостоятельном сюжете. Действие происходит в древности, но герои делают виртуозные отсылки к актуальным ныне темам.
"Согласно сюжету кинокартины, Финист Ясный Сокол бросает себе вызов и направляется в неизведанные восточные земли во имя подвигов. Соратниками славного богатыря выступает прекрасная ворожея Баба Яга и верный ему в любых авантюрах Мелеха. На пути воинственной троицы окажутся как враги, так и единомышленники. Одним из друзей станет загадочный восточный изобретатель Анариф. Путь героя полон неожиданностей, ведь Финист Ясный Сокол не вполне канонический русский богатырь. Он летает на гигантском кабане с крыльями, склонен к самоуверенности, и зачастую искрометно шутит. Но даже его непобедимый характер и сильная воля не помогут ему избежать пленения в любовных оковах загадочной красавицы Златы", - говорит Мария Ламар.

Отзыв эксперта

Просмотр киноленты, по мнению эксперта, можно сравнить с непредсказуемым приключением. Помимо оригинального сюжета и динамичного повествования, к экрану всецело приковывает внимание блестящая актерская игра и юмор героев. Несмотря на то, что в кадре древние фольклорные персонажи, они ни на секунду не дают скучать и ломают все стереотипы.
© Телеканал "Россия 1" (2024)Кадр из фильма "Финист. Первый богатырь"
Кадр из фильма Финист. Первый богатырь - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Телеканал "Россия 1" (2024)
Кадр из фильма "Финист. Первый богатырь"
"Главная идея фильма в победе добра, поэтому он оставляет приятное послевкусие и поднимает настроение, - говорит Мрия Ламар. - Сказочный блокбастер "Финист. Первый богатырь" претендует на то, чтобы войти в топ-10 самых кассовых фильмов 2025 года. Ожидаемые сборы в кинотеатрах варьируются около 2-3 миллиардов рублей".
Кинопроект про Финиста Ясного Сокола задуман авторами в формате трилогии, поэтому в ближайшие годы нас ждут ещё две части о приключениях сказочного богатыря.
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27 сентября, 01:03
 
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