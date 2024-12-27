https://ria.ru/20241227/britaniya-1991570916.html

В Британии предложили войти в состав США

В Британии предложили войти в состав США - РИА Новости, 27.12.2024

В Британии предложили войти в состав США

Победившему на выборах президента США Дональду Трампу следует предложить Британии сделку, подобную той, которую он в шутку предлагал Канаде о вхождении в состав РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T00:54:00+03:00

2024-12-27T00:54:00+03:00

2024-12-27T00:56:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Победившему на выборах президента США Дональду Трампу следует предложить Британии сделку, подобную той, которую он в шутку предлагал Канаде о вхождении в состав Соединенных Штатов, пишет газета Telegraph."Нам (британцам. — Прим. ред.) бы повезло, если бы предоставилась сделка, подобная (полу-) ироничному предложению Трампа о вхождении Канады в Американский Союз в качестве 51-го Штата. <...> Если какая-то англосаксонская страна и должна объединиться с США, то это, безусловно, Британия", — отмечается в публикации.По словам автора, нынешние отношения с Вашингтоном похожи на отношения метрополии и доминиона и символизируют плохую для Британии сделку, которая привела к экономическому упадку Лондона."В последние годы ускорился неуклонный процесс перевода экономики из провинциальной Англии в американскую метрополию: теперь США рассматривают Великобританию как рай для офшоринга (услуг), подобно Индии. Пользуясь ужасно низким ростом заработной платы, они (американцы. — Прим. ред.) переманивают у нас лучших специалистов. <...> Это ужасная сделка", — добавили в статье.Ранее Дональд Трамп предложил рассмотреть возможность включения Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата, заявив, что такой шаг мог бы значительно сократить расходы канадцев. При этом самого канадского премьер-министра Джастина Трюдо он в шутку назвал "губернатором великого штата Канада".

https://ria.ru/20241225/tramp-1991118245.html

https://ria.ru/20241224/ssha-1990899453.html

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в мире, сша, великобритания, дональд трамп, канада