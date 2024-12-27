В АТОР рассказали о ситуации с отменой новогодних туров в Анапу
АТОР: массовых отмен новогодних туров в Анапу нет
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Массовых отмен новогодних туров в Анапу нет, объем аннуляций новогодних заездов в Анапу не превышает 2,6% в сумме за несколько дней, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По информации вице-президента АТОР по внутреннему туризму, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, объем аннуляций новогодних заездов в Анапу не превышает 2,6% в сумме за несколько дней. "Надо понимать, что аннуляции туров есть постоянно и по любым направлениям – по самым разным причинам: заболел член семьи, вызвали на работу, передумали и решили ехать в отель рядом с домом подешевле и так далее... Более того, туристы продолжают бронировать Анапу на Новый год – новые заявки тоже есть", – процитировали Ромашкина в сообщении.
"В "Мультитуре" сообщили, что из общего объема забронированных новогодних туров в Анапу отменено по инициативе туристов 2%. У "Интуриста" – единичные отмены, не более 3%. Несколько опрошенных компаний и вовсе сообщают об отсутствии аннуляций бронирований новогодних туров в Анапу", - сообщили в ассоциации.
Там отметили, что совокупно у туроператоров на Новый год в Анапе несколько тысяч бронирований. "По факту отменены (по разным обстоятельствам, в том числе совсем не связанным с разливом мазута в Черном море) несколько десятков заявок. Одновременно в Анапу на Новый год продолжают идти новые бронирования от туристов, и их объемы такие же, как у аннулированных заявок", - добавили в АТОР.
"Мы не видим серьезных причин для "массовых аннуляций" новогодней Анапы. Возможно, не все понимают, что на Новый год туристы едут на этот курорт в качественные отели с подогреваемыми бассейнами, системой "все включено" и хорошей инфраструктурой. Они не купаются в море и не ходят на пляж", – процитировали в сообщении PR-директора туроператора "Интурист" Дарью Домостроеву.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.