https://ria.ru/20241227/anapa-1991666704.html

В АТОР рассказали о ситуации с отменой новогодних туров в Анапу

В АТОР рассказали о ситуации с отменой новогодних туров в Анапу - РИА Новости, 27.12.2024

В АТОР рассказали о ситуации с отменой новогодних туров в Анапу

Массовых отмен новогодних туров в Анапу нет, объем аннуляций новогодних заездов в Анапу не превышает 2,6% в сумме за несколько дней, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:41:00+03:00

2024-12-27T13:41:00+03:00

2024-12-27T13:41:00+03:00

новости - туризм

коммерческая недвижимость

анапа

черное море

керченский пролив

сергей ромашкин

ассоциация туроператоров россии (атор)

интурист

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991228907_0:250:3194:2047_1920x0_80_0_0_0bc6b3e52b1840a9ed9bda02ca8700bf.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Массовых отмен новогодних туров в Анапу нет, объем аннуляций новогодних заездов в Анапу не превышает 2,6% в сумме за несколько дней, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Массовых отмен новогодних туров в Анапу нет. По СМИ расходится некорректная и непроверенная информация о том, что "в Анапе отменены 90% бронирований на Новый год". Туроператорские компании, входящие в АТОР, не подтверждают этой информации", - заявили в ассоциации. По информации вице-президента АТОР по внутреннему туризму, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, объем аннуляций новогодних заездов в Анапу не превышает 2,6% в сумме за несколько дней. "Надо понимать, что аннуляции туров есть постоянно и по любым направлениям – по самым разным причинам: заболел член семьи, вызвали на работу, передумали и решили ехать в отель рядом с домом подешевле и так далее... Более того, туристы продолжают бронировать Анапу на Новый год – новые заявки тоже есть", – процитировали Ромашкина в сообщении. "В "Мультитуре" сообщили, что из общего объема забронированных новогодних туров в Анапу отменено по инициативе туристов 2%. У "Интуриста" – единичные отмены, не более 3%. Несколько опрошенных компаний и вовсе сообщают об отсутствии аннуляций бронирований новогодних туров в Анапу", - сообщили в ассоциации. Там отметили, что совокупно у туроператоров на Новый год в Анапе несколько тысяч бронирований. "По факту отменены (по разным обстоятельствам, в том числе совсем не связанным с разливом мазута в Черном море) несколько десятков заявок. Одновременно в Анапу на Новый год продолжают идти новые бронирования от туристов, и их объемы такие же, как у аннулированных заявок", - добавили в АТОР. "Мы не видим серьезных причин для "массовых аннуляций" новогодней Анапы. Возможно, не все понимают, что на Новый год туристы едут на этот курорт в качественные отели с подогреваемыми бассейнами, системой "все включено" и хорошей инфраструктурой. Они не купаются в море и не ходят на пляж", – процитировали в сообщении PR-директора туроператора "Интурист" Дарью Домостроеву. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241226/anapa-1991567210.html

https://ria.ru/20241226/pomosch-1991415783.html

https://ria.ru/20241226/anapa-1991565025.html

анапа

черное море

керченский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, коммерческая недвижимость, анапа, черное море, керченский пролив, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, происшествия