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На место крушения самолета в Актау прибыли представители Embraer - РИА Новости, 27.12.2024
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13:21 27.12.2024 (обновлено: 13:27 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/aktau-1991660913.html
На место крушения самолета в Актау прибыли представители Embraer
На место крушения самолета в Актау прибыли представители Embraer - РИА Новости, 27.12.2024
На место крушения самолета в Актау прибыли представители Embraer
В Актау, где произошла авиакатастрофа самолета компании Azerbaijan Airlines, из Бразилии прибыли представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:21:00+03:00
2024-12-27T13:27:00+03:00
в мире
актау
бразилия
казахстан
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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АСТАНА, 27 дек - РИА Новости. В Актау, где произошла авиакатастрофа самолета компании Azerbaijan Airlines, из Бразилии прибыли представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer, сообщает в пятницу пресс-служба министерства транспорта Казахстана. "Из Бразилии в город Актау прибыли назначенные представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции. Комиссией по расследованию намечены дальнейшие работы на месте авиационного происшествия", - говорится в сообщении казахстанского минтранса. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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в мире, актау, бразилия, казахстан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
В мире, Актау, Бразилия, Казахстан, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
На место крушения самолета в Актау прибыли представители Embraer

В Актау прибыли представители от завода-изготовителя самолета Embraer

© Фото : МЧС Республики КазахстанМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : МЧС Республики Казахстан
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
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АСТАНА, 27 дек - РИА Новости. В Актау, где произошла авиакатастрофа самолета компании Azerbaijan Airlines, из Бразилии прибыли представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer, сообщает в пятницу пресс-служба министерства транспорта Казахстана.
"Из Бразилии в город Актау прибыли назначенные представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции. Комиссией по расследованию намечены дальнейшие работы на месте авиационного происшествия", - говорится в сообщении казахстанского минтранса.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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В миреАктауБразилияКазахстанФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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