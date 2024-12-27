https://ria.ru/20241227/aktau-1991660913.html

На место крушения самолета в Актау прибыли представители Embraer

На место крушения самолета в Актау прибыли представители Embraer - РИА Новости, 27.12.2024

На место крушения самолета в Актау прибыли представители Embraer

В Актау, где произошла авиакатастрофа самолета компании Azerbaijan Airlines, из Бразилии прибыли представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:21:00+03:00

2024-12-27T13:21:00+03:00

2024-12-27T13:27:00+03:00

в мире

актау

бразилия

казахстан

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991376128_0:163:540:467_1920x0_80_0_0_b3ab9ee235f693983418ef5ac3f0628c.jpg

АСТАНА, 27 дек - РИА Новости. В Актау, где произошла авиакатастрофа самолета компании Azerbaijan Airlines, из Бразилии прибыли представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer, сообщает в пятницу пресс-служба министерства транспорта Казахстана. "Из Бразилии в город Актау прибыли назначенные представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции. Комиссией по расследованию намечены дальнейшие работы на месте авиационного происшествия", - говорится в сообщении казахстанского минтранса. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20241227/aktau-1991568620.html

актау

бразилия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, актау, бразилия, казахстан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный